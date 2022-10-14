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    USB モバイルバッテリー

    DLP7721C/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    スリムでパワフルなモバイルバッテリー

    いつでも、どこでも、必要なときに電力を確保。大容量 20,000 mAh バッテリー搭載。3 つの USB ポートで、PD 20W および QC 18W 出力による 3 台同時充電が可能。QC2.0/3.0、PD2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0 などの充電規格に対応。

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    USB モバイルバッテリー

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    スリムでパワフルなモバイルバッテリー

    ポータブルバックアップ用パワーパック

    • 20,000 mAh
    • USB A & USB C 充電ポート
    • QC 3.0 & PD
    • ブラック

    どこでも使用可能 - 電源が近くにないときに便利

    コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。

    LED 電源インジケータライト

    ソフトに点灯するこの LED ライトにより、電源が供給されていることが一目で確認できます。

    30 分で 50％充電

    急速充電 - バッテリー残量ゼロの携帯電話を 30 分間で 50％まで充電可能。

    過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能

    過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能

    外出先でデバイスを複数回充電可能

    このポータブル電源は、外出先でも 3 回以上のフル充電が可能です。必要なときにいつでもバックアップ電源として利用できるので、お出かけの際はお忘れなく。

    USB-C PD3.0（20W）または USB-A（QC3.0 18W）による急速充電に対応

    USB-C PD3.0（最大 20W）または USB-A（QC3.0 最大 18W）ポートで、デバイスを急速充電

    技術仕様

    • 外箱

      Number of consumer packagings
      2
      GTIN
      1 48 95229 13248 8

    • 内箱

      販売用パッケージ数
      1
      GTIN
      2 48 95229 13248 5

    • 互換性

      使用可能なデバイス：
      USB 充電デバイス

    • 電源

      電池容量
      20000mAh 74Wh
      入力
      Type-C 5V/3A、MicroUSB 5V/2A
      出力
      USB-C 5V/3A PD-20W、USB 5V/2A QC-18W

    • パッケージ寸法

      Type of shelf placement
      両方
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 13248 1

    • 製品寸法

      Height
      13.6  cm
      Width
      6.8  cm
      Depth
      2.75  cm
      Weight
      0.355  kg

    • アクセサリー

      ケーブル
      microUSB
      ユーザーマニュアル
      ユーザーマニュアル

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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