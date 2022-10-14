DLP7721C/11
スリムでパワフルなモバイルバッテリー
いつでも、どこでも、必要なときに電力を確保。大容量 20,000 mAh バッテリー搭載。3 つの USB ポートで、PD 20W および QC 18W 出力による 3 台同時充電が可能。QC2.0/3.0、PD2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0 などの充電規格に対応。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。
ソフトに点灯するこの LED ライトにより、電源が供給されていることが一目で確認できます。
急速充電 - バッテリー残量ゼロの携帯電話を 30 分間で 50％まで充電可能。
過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能
このポータブル電源は、外出先でも 3 回以上のフル充電が可能です。必要なときにいつでもバックアップ電源として利用できるので、お出かけの際はお忘れなく。
USB-C PD3.0（最大 20W）または USB-A（QC3.0 最大 18W）ポートで、デバイスを急速充電
外箱
内箱
互換性
電源
パッケージ寸法
製品寸法
アクセサリー
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