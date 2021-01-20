1分間で洗浄できる、コンパクトでコードレスな洗浄器。マルチグリッドフィルター。

1分間で洗浄できる、コンパクトでコードレスな洗浄方式とマルチグリッドフィルターにより、カットしたヒゲを効果的に除去し、水洗いするよりシェーバーを10 倍*¹清潔に保つことができます。*¹洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較／画像はイメージです