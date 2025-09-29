BT7670/15
理想の仕上がり＆簡単メンテナンス
自動研磨システム搭載のトリマー、エクストラワイドカットエレメント、ヒゲ密度感知システムにより、シャープで均一な仕上がりを簡単に実現できます。さらに、新しいヘアーコレクターでトリミング中のヒゲが飛び散りにくく、後片付けも簡単です。さらに詳細をみる
トリマーの自動研磨式ステンレススチール刃は、定期的なオイル差しが不要。 自動で刃が研磨され、切れ味が持続。錆びにくいためお手入れも簡単です。／画像はイメージです。
本体のズームロック長さ調整ホイールと2つのコームを使って40 段階の長さ調節が可能。 0.4 mmから20 mmの間でお好みの長さでヒゲを精密に整えることができます。
新しいヘアーコレクターは、本体に取り付けて使用することで、 トリミング中にカットしたヒゲの最大80％*を効率的にとらえるため、 トリミング中のヒゲの飛び散りを少なくします。 *76人のユーザーが参加した消費者テストの平均的な主観的尺度に基づく／画像はイメージです。
毎秒125回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。 ヒゲの濃い箇所もなんなく剃り切る。／画像はイメージです。
コームのリフト＆トリミング機能がヒゲを根元から引き上げて カットするため、均一なヒゲの長さに整えることができます。／画像はイメージです。
41mm幅のエクストラワイドカットエレメントで顔周りや頬のヒゲの輪郭を整えて、すっきりとした仕上がりにすることができます。
幅の狭いフルメタル細部トリマーは、口元のヒゲなどの狭いスペースのヒゲを簡単に整えることができます。
トリマーにフェードコームを取り付けてヒゲの両サイドの長さを段階的に変えて、理想的な仕上がりを実現します。
製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使うことができます。 また、使用後は丸ごと水洗いも可能なので、お手入れも簡単です。
製品の握りやすさと扱いやすさが向上。完璧なスタイリングに欠かせない快適性と操作性を実現します。
充電スタンドを使うことで、充電と収納を両立。使いたい時にすぐ使うことができます。
ジッパー付きのポーチには、製品と必要なアタッチメントをまとめて収納でき、ご自宅でも外出先でも普段どおりのトリミングが可能です。
満充電時には、約120 分間使用可能。 連続してパワフルにトリミングできます。 充電が切れた状態でも5分間充電をすることで、クイックチャージ機能により トリミング1回分を急速充電することができます。／画像はイメージです。
充電表示ランプでバッテリーの残量や充電中の状態を確認できるため、 いつでも次のトリミングに備えることができます。 また充電スタンドを使用すれば、使いたいときにすぐ使うことができます。 (USB充電アダプタは同梱されておりません。)
