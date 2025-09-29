検索文字列

    Beard Trimmer 7000 Series 毛くずを集めながらヒゲをスタイリング

    BT7670/15

    自動研磨システム搭載のトリマー、エクストラワイドカットエレメント、ヒゲ密度感知システムにより、シャープで均一な仕上がりを簡単に実現できます。さらに、新しいヘアーコレクターでトリミング中のヒゲが飛び散りにくく、後片付けも簡単です。

    手間なく、シャープにヒゲをスタイリング

    • デュアルカットテクノロジー搭載のトリマー
    • 0.2 mm 、0.5mm、1mm刻みで長さ調節可能
    • エクストラワイドカットエレメント
    • 飛び散るヒゲを少なくするヘアーコレクター
    • 最長約 120 分間使用可能。電池残量もランプでお知らせ
    オイル差し不要の自動研磨式ステンレススチール刃

    オイル差し不要の自動研磨式ステンレススチール刃

    トリマーの自動研磨式ステンレススチール刃は、定期的なオイル差しが不要。 自動で刃が研磨され、切れ味が持続。錆びにくいためお手入れも簡単です。／画像はイメージです。

    2つのコームを使用して40 段階のヒゲの長さ調節（0.4 mm 〜 20 mm）が可能

    2つのコームを使用して40 段階のヒゲの長さ調節（0.4 mm 〜 20 mm）が可能

    本体のズームロック長さ調整ホイールと2つのコームを使って40 段階の長さ調節が可能。 0.4 mmから20 mmの間でお好みの長さでヒゲを精密に整えることができます。

    ヘアーコレクターでトリミング中のヒゲの飛び散りを少なく

    ヘアーコレクターでトリミング中のヒゲの飛び散りを少なく

    新しいヘアーコレクターは、本体に取り付けて使用することで、 トリミング中にカットしたヒゲの最大80％*を効率的にとらえるため、 トリミング中のヒゲの飛び散りを少なくします。 *76人のユーザーが参加した消費者テストの平均的な主観的尺度に基づく／画像はイメージです。

    ヒゲ密度感知システムがパワーを調節

    ヒゲ密度感知システムがパワーを調節

    毎秒125回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。 ヒゲの濃い箇所もなんなく剃り切る。／画像はイメージです。

    リフト＆トリミング機能で均一な長さにトリミング

    リフト＆トリミング機能で均一な長さにトリミング

    コームのリフト＆トリミング機能がヒゲを根元から引き上げて カットするため、均一なヒゲの長さに整えることができます。／画像はイメージです。

    ヒゲの輪郭も簡単に整えられる

    ヒゲの輪郭も簡単に整えられる

    41mm幅のエクストラワイドカットエレメントで顔周りや頬のヒゲの輪郭を整えて、すっきりとした仕上がりにすることができます。

    細かい部分の仕上がりにメリハリを

    細かい部分の仕上がりにメリハリを

    幅の狭いフルメタル細部トリマーは、口元のヒゲなどの狭いスペースのヒゲを簡単に整えることができます。

    フェードカットで理想のスタイルに

    フェードカットで理想のスタイルに

    トリマーにフェードコームを取り付けてヒゲの両サイドの長さを段階的に変えて、理想的な仕上がりを実現します。

    防水仕様でシャワーやお風呂でも使えて、水洗いも可能

    防水仕様でシャワーやお風呂でも使えて、水洗いも可能

    製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使うことができます。 また、使用後は丸ごと水洗いも可能なので、お手入れも簡単です。

    トリミング時の操作性と快適性を向上

    トリミング時の操作性と快適性を向上

    製品の握りやすさと扱いやすさが向上。完璧なスタイリングに欠かせない快適性と操作性を実現します。

    充電と収納に便利な充電スタンド

    充電と収納に便利な充電スタンド

    充電スタンドを使うことで、充電と収納を両立。使いたい時にすぐ使うことができます。

    ポーチを使って外出先でもいつものお手入れを

    ポーチを使って外出先でもいつものお手入れを

    ジッパー付きのポーチには、製品と必要なアタッチメントをまとめて収納でき、ご自宅でも外出先でも普段どおりのトリミングが可能です。

    約120 分間の使用時間と、クイックチャージ機能

    約120 分間の使用時間と、クイックチャージ機能

    満充電時には、約120 分間使用可能。 連続してパワフルにトリミングできます。 充電が切れた状態でも5分間充電をすることで、クイックチャージ機能により トリミング1回分を急速充電することができます。／画像はイメージです。

    充電表示ランプがバッテリーの状態を点灯してお知らせ

    充電表示ランプがバッテリーの状態を点灯してお知らせ

    充電表示ランプでバッテリーの残量や充電中の状態を確認できるため、 いつでも次のトリミングに備えることができます。 また充電スタンドを使用すれば、使いたいときにすぐ使うことができます。 (USB充電アダプタは同梱されておりません。)

    技術仕様

    • アクセサリー

      利便性
      • ヘアーコレクター
      • 充電スタンド
      • クリーニングブラシ
      • USB Type-A（充電アダプターは付属されていません）
      携帯・収納
      収納ケース

    • 電源

      充電
      • 1 時間
      • ５分間の急速充電モード付
      • USB-A 充電（5 V⎓ / ≥1 A）
      使用時間
      約 120 分間
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      バッテリーの状態
      充電表示ランプ
      ご使用時に
      コードレス

    • デザイン

      仕上げ
      ミッドスレートメタリック
      ハンドル
      握りやすいグリップ

    • サービス

      本体保証
      最長 5 年***

    • 使いやすさ

      お手入れ
      オイル不要
      耐水性
      ウェット＆ドライ

    • 概要

      部位
      あごヒゲ
      ツールとアクセサリー
      10
      長さ調節
      0.4～20 mm
      長さ調整
      40
      解決方法
      トリミング
      技術
      ヒゲ密度感知

    • スタイリングツール

      トリミング刃
      自動研磨システム搭載のメタル刃
      特化
      • トリマー
      • フェーディングコーム
      • 幅広トリマー

    • コーム

      あごヒゲ
      • ショート 0.4～10mm
      • ロング 10.4～20mm

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

