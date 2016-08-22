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  • カットしたヒゲが飛び散りにくい吸引タイプのヒゲトリマー カットしたヒゲが飛び散りにくい吸引タイプのヒゲトリマー カットしたヒゲが飛び散りにくい吸引タイプのヒゲトリマー

    Beardtrimmer series 7000 バキュームヒゲトリマー

    BT7220/15

    カットしたヒゲが飛び散りにくい吸引タイプのヒゲトリマー

    カットしたヒゲを散らかさずにあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげのお手入れが可能。パワフルなヒゲ吸収システムがカットするそばからヒゲを吸引、散らかすことはありません。

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    Beardtrimmer series 7000 バキュームヒゲトリマー

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    カットしたヒゲが飛び散りにくい吸引タイプのヒゲトリマー

    ヒゲ吸収システムがカットしたヒゲを最大 90％吸引*

    • 0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能
    • フルメタル刃
    • 1 時間の充電で約 80 分間のコードレス使用
    • カットしたヒゲを最大 90％吸引*
    ヒゲ吸収システムでカットしたヒゲを散らかさない

    ヒゲ吸収システムでカットしたヒゲを散らかさない

    カットしたヒゲを散らかさずにあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげのお手入れが可能。パワフルなヒゲ吸収システムがカットするそばからヒゲを吸引、散らかすことはありません。

    ヒゲを引き上げて適切な位置にガイドして簡単かつ均一に仕上げる

    ヒゲを引き上げて適切な位置にガイドして簡単かつ均一に仕上げる

    1 ストロークでより多くのヒゲをトリミング。リフト＆トリミングシステムがヒゲを根元から引き上げ、シャープな切れ味の 45° ダブル鋭角刃で一度にカットするため、ヒゲをすばやく均一にトリミングできます。

    ステンレス製の 45° ダブル鋭角刃で素早くトリミング

    ステンレス製の 45° ダブル鋭角刃で素早くトリミング

    頑丈なスチール製の 45° ダブル鋭角刃で、シャープな切れ味が長期間続きます。トリミング中に刃同士が軽くぶつかり研磨し合うことで常にシャープな切れ味を維持します。

    さまざまな長さ調節が可能

    さまざまな長さ調節が可能

    お好みの長さに簡単にカット。プレシジョンダイヤルを 0.5 mm 刻みで回し、0.5 ～ 10 mm の範囲の 20 種類のいずれかに設定できます。

    1 時間の充電で約 80 分間のコードレス使用、またはコンセントに接続して使用

    1 時間の充電で約 80 分間のコードレス使用、またはコンセントに接続して使用

    ヒゲトリマーは、1 時間の充電で約 80 分間のコードレス使用が可能。よりパワーが必要な場合はコンセントに接続することもでき、コード付きでもコードレスでも使用することが可能です。

    長さの設定をライトで表示

    長さの設定をライトで表示

    フィリップスバキュームヒゲトリマーのズームホイールを回すと、選択した長さ設定が LED ディスプレイに表示されます。

    充電を常にチェック

    充電を常にチェック

    3 段階充電残量表示で、トリマーの充電残量を確認できます。電池がフル充電されているか、充電残量が少なくなっているか、または現在充電中かどうかが一目で分かります。

    細部用トリマーと細部用コームが細かな部分もきれいに仕上げる

    細部用トリマーと細部用コームが細かな部分もきれいに仕上げる

    トリミングを終えたら、細部用トリマーを取り付けて細かい部分やエッジを仕上げたり、トリマーに細部用コームを取り付けて口ヒゲをトリミングできます。

    簡単なお手入れ

    簡単なお手入れ

    フィリップスヒゲトリマーは、ヘッドを取り外して水洗いするだけで簡単にお手入れできます。水洗いした後は、完全に乾燥させてから取り付けてください。

    本体 2 年間保証、世界各国の電圧に対応、オイル差し不要

    本体 2 年間保証、世界各国の電圧に対応、オイル差し不要

    フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えているため、このフィリップストリマーには 2 年間保証が付いています。また、オイル差しは不要、世界各国の電圧に対応しています。

    技術仕様

    • スタイリング

      長さ設定機能
      20 段階

    • アクセサリー

      コーム
      • 眉毛用コーム（3mm）
      • 眉毛用コーム（5mm）
      お手入れ
      クリーニングブラシ
      トリマー

    • 電源

      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      使用時間
      約 80 分間
      充電
      約 1 時間

    • デザイン

      仕上げ
      クローム仕上げ

    • サービス

      本体 2 年間保証
      オイル差し不要

    • カッティングシステム

      ステンレス刃
      長さ調節範囲
      0.5～10 mm
      精度（1 段階の長さ）
      0.5mm 単位

    • 使いやすさ

      長さ設定調整リング
      ディスプレイ
      • 長さ設定デジタル表示
      • 1段階充電残量表示
      クリーニング
      水洗い可能（コーム・刃のみ）
      電源方式
      充電・交流式

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