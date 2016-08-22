カットしたヒゲが飛び散りにくい吸引タイプのヒゲトリマー

カットしたヒゲを散らかさずにあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげのお手入れが可能。パワフルなヒゲ吸収システムがカットするそばからヒゲを吸引、散らかすことはありません。