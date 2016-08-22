BT7220/15
カットしたヒゲが飛び散りにくい吸引タイプのヒゲトリマー
カットしたヒゲを散らかさずにあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげのお手入れが可能。パワフルなヒゲ吸収システムがカットするそばからヒゲを吸引、散らかすことはありません。さらに詳細をみる
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カットしたヒゲを散らかさずにあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげのお手入れが可能。パワフルなヒゲ吸収システムがカットするそばからヒゲを吸引、散らかすことはありません。
1 ストロークでより多くのヒゲをトリミング。リフト＆トリミングシステムがヒゲを根元から引き上げ、シャープな切れ味の 45° ダブル鋭角刃で一度にカットするため、ヒゲをすばやく均一にトリミングできます。
頑丈なスチール製の 45° ダブル鋭角刃で、シャープな切れ味が長期間続きます。トリミング中に刃同士が軽くぶつかり研磨し合うことで常にシャープな切れ味を維持します。
お好みの長さに簡単にカット。プレシジョンダイヤルを 0.5 mm 刻みで回し、0.5 ～ 10 mm の範囲の 20 種類のいずれかに設定できます。
ヒゲトリマーは、1 時間の充電で約 80 分間のコードレス使用が可能。よりパワーが必要な場合はコンセントに接続することもでき、コード付きでもコードレスでも使用することが可能です。
フィリップスバキュームヒゲトリマーのズームホイールを回すと、選択した長さ設定が LED ディスプレイに表示されます。
3 段階充電残量表示で、トリマーの充電残量を確認できます。電池がフル充電されているか、充電残量が少なくなっているか、または現在充電中かどうかが一目で分かります。
トリミングを終えたら、細部用トリマーを取り付けて細かい部分やエッジを仕上げたり、トリマーに細部用コームを取り付けて口ヒゲをトリミングできます。
フィリップスヒゲトリマーは、ヘッドを取り外して水洗いするだけで簡単にお手入れできます。水洗いした後は、完全に乾燥させてから取り付けてください。
フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えているため、このフィリップストリマーには 2 年間保証が付いています。また、オイル差しは不要、世界各国の電圧に対応しています。
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