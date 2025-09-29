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    Beard Trimmer 3000 Series 丸みを帯びた刃先でヒゲをグルーミング

    BT3620/15

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    素早く＆精確なトリミング

    いつでもすばやく快適。シャープな切れ味を保つ自動研磨式のトリマーを搭載。 先端に丸みをもたせた刃先は、肌にやさしくスピーディーにトリミングできます。 さらに2つのコームとズームロック長さ調整ホイールで40段階の長さ調整ができます。

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    Beard Trimmer 3000 Series 丸みを帯びた刃先でヒゲをグルーミング

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    素早く＆精確なトリミング

    ムラなく、やさしい仕上がり

    • 刃の先端を丸くしたトリマーで肌にやさしい
    • 2つのコームを使用して40 段階の長さ調節（0.5mm〜20mm）が可能
    • 0.5 mm 刻みの長さ調節でヒゲをお好みの長さに
    • 防水仕様でお風呂で使えて水洗いも可能
    • 最長 約70 分間使用可能。電池残量もランプでお知らせ
    快適なトリミングのための設計

    快適なトリミングのための設計

    自動研磨システムを搭載し刃の先端に丸みを帯びたトリマーは、肌にやさしく、快適なトリミング体験を提供します。また、オイル差し不要で鋭い切れ味が続き、錆びにくいためお手入れも簡単です。

    2つのコームを使用して40 段階のヒゲの長さ調節（0.5 mm〜20 mm）が可能

    2つのコームを使用して40 段階のヒゲの長さ調節（0.5 mm〜20 mm）が可能

    本体のズームロック長さ調整ホイールと2つのコームを使って0.5 mm単位で40 段階の長さ調節が可能。 片手で本体を握りながらホイールを回すことができるので、0.5 mmから20 mmの間でお好みの長さでヒゲを精密に整えることができます。／画像はイメージです。

    リフト＆トリミング機能で均一な長さにトリミング

    リフト＆トリミング機能で均一な長さにトリミング

    コームのリフト＆トリミング機能がヒゲを根元から引き上げて カットするため、均一なヒゲの長さに整えることができます。／画像はイメージです。

    防水仕様でシャワーやお風呂でも使えて、水洗いも可能

    防水仕様でシャワーやお風呂でも使えて、水洗いも可能

    製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使うことができます。 また、使用後は丸ごと水洗いも可能なので、お手入れも簡単です。

    トリミング時の操作性と快適性を向上

    トリミング時の操作性と快適性を向上

    製品の握りやすさと扱いやすさが向上。完璧なスタイリングに欠かせない快適性と操作性を実現します。

    最長約70 分のコードレス使用が可能

    最長約70 分のコードレス使用が可能

    満充電時には、約 70 分間使用可能。 連続してパワフルにトリミングできます。／画像はイメージです。

    充電中は充電表示ランプが点灯してお知らせ

    充電中は充電表示ランプが点灯してお知らせ

    充電表示ランプでバッテリーの残量や充電中の状態を確認できるため、 いつでも次のトリミングに備えることができます。 (USB充電アダプタは同梱されておりません。)

    技術仕様

    • アクセサリー

      利便性
      • USB Type-A（充電アダプターは付属されていません）
      • クリーニングブラシ

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      充電
      • 4 時間
      • USB-A 充電（5 V⎓ / ≥1 A）
      使用時間
      70 分
      バッテリーの状態
      充電表示ランプ
      ご使用時に
      コードレス

    • デザイン

      ハンドル
      握りやすいグリップ
      仕上げ
      ディープブラックグロス

    • サービス

      本体保証
      最長 5 年*

    • 使いやすさ

      お手入れ
      オイル不要
      耐水性
      ウェット＆ドライ

    • 概要

      部位
      あごヒゲ
      ツールとアクセサリー
      3
      長さ調節
      0.5～20 mm
      長さ調整
      40
      解決方法
      トリミング

    • スタイリングツール

      トリミング刃
      自動研磨システム

    • コーム

      あごヒゲ
      • ショート 0.5～10mm
      • ロング 10.5～20mm

    Badge-D2C

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