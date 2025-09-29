BT3620/15
素早く＆精確なトリミング
いつでもすばやく快適。シャープな切れ味を保つ自動研磨式のトリマーを搭載。 先端に丸みをもたせた刃先は、肌にやさしくスピーディーにトリミングできます。 さらに2つのコームとズームロック長さ調整ホイールで40段階の長さ調整ができます。さらに詳細をみる
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自動研磨システムを搭載し刃の先端に丸みを帯びたトリマーは、肌にやさしく、快適なトリミング体験を提供します。また、オイル差し不要で鋭い切れ味が続き、錆びにくいためお手入れも簡単です。
本体のズームロック長さ調整ホイールと2つのコームを使って0.5 mm単位で40 段階の長さ調節が可能。 片手で本体を握りながらホイールを回すことができるので、0.5 mmから20 mmの間でお好みの長さでヒゲを精密に整えることができます。／画像はイメージです。
コームのリフト＆トリミング機能がヒゲを根元から引き上げて カットするため、均一なヒゲの長さに整えることができます。／画像はイメージです。
製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使うことができます。 また、使用後は丸ごと水洗いも可能なので、お手入れも簡単です。
製品の握りやすさと扱いやすさが向上。完璧なスタイリングに欠かせない快適性と操作性を実現します。
満充電時には、約 70 分間使用可能。 連続してパワフルにトリミングできます。／画像はイメージです。
充電表示ランプでバッテリーの残量や充電中の状態を確認できるため、 いつでも次のトリミングに備えることができます。 (USB充電アダプタは同梱されておりません。)
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
使いやすさ
概要
スタイリングツール
コーム
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