2つのコームを使用して40 段階のヒゲの長さ調節（0.5 mm〜20 mm）が可能

本体のズームロック長さ調整ホイールと2つのコームを使って0.5 mm単位で40 段階の長さ調節が可能。 片手で本体を握りながらホイールを回すことができるので、0.5 mmから20 mmの間でお好みの長さでヒゲを精密に整えることができます。／画像はイメージです。