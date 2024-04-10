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    Beardtrimmer series 3000 ヒゲトリマー

    BT3233/15

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    すばやく正確なトリミングで簡単スタイリング

    革新的なリフト＆トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率よくトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。

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    Beardtrimmer series 3000 ヒゲトリマー

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    すばやく正確なトリミングで簡単スタイリング

    自動研磨システム

    • 0.5mm 刻みの長さ調節機能
    • 自動研磨システム
    • 1 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用
    • リフト＆トリミングシステム
    リフト＆トリミングシステム

    リフト＆トリミングシステム

    リフト＆トリミングシステム搭載で、ヒゲを根元から引き上げて適切な位置にガイドし、ムラなく均一に仕上げます。無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなど思い通りのヒゲスタイルを実現することができます。／画像はイメージです

    肌にやさしいトリミングをいつでも思いどおりに

    肌にやさしいトリミングをいつでも思いどおりに

    自動研磨システム搭載のステンレス刃は、切れ味が長期間持続します。肌にやさしいトリミングをいつでも思いどおりに行うことができます。／画像はイメージです

    肌にやさしい刃で、なめらかな使い心地

    肌にやさしい刃で、なめらかな使い心地

    丸みを帯びた刃先で肌にスムーズに密着し、肌にやさしくトリミングできます。／画像はイメージです

    水洗い可能*（刃・コームのみ）で簡単お手入れ

    水洗い可能*（刃・コームのみ）で簡単お手入れ

    使用後、刃とコームを外して水ですすぐだけで簡単にお手入れを完了できます。 *本体は水洗い出来ません

    2年間保証

    2年間保証

    グルーミング製品はすべて高い耐久性を備えています。本体 2 年間保証に加え、オイルを差す必要はありません。

    さまざまな長さ調節が可能

    お好みの長さへ簡単にカットできるヒゲトリマーです。ズームホイールを 0.5 mm 刻みで回し、0.5 ～ 10 mm の範囲の20段階の長さに設定できます。

    コードレスで最大 60 分間使用可能

    長時間使用できる強力なリチウムイオン電池で、わずか 1 時間の充電で最大 60 分間コードレスでグルーミングできます。5 分間のクイックチャージでも、1 回のトリミングに十分な電力が得られます。

    バッテリーの状態はランプでお知らせ（残量少／満充電／充電中）

    充電ランプでバッテリーの状態をチェックできます（残量少／満充電／充電中）。充電状態を確認しながら適切に充電することで、トリミング中の充電切れを防ぎます。

    握りやすいグリップ

    持ちやすく快適な使い心地のトリマー。手の届きにくい部分も簡単にトリミングできます。

    技術仕様

    • スタイリング

      長さ設定機能
      20 段階

    • アクセサリー

      コーム
      お手入れ
      クリーニングブラシ

    • 電源

      使用時間
      約 60 分
      DuraPower テクノロジー
      約 4 倍長持ちするバッテリー
      充電
      • 約 1 時間
      • ５分間の急速充電モード付
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      最大消費電力
      5 W
      入力電圧
      5 V
      充電方法
      USB-A（電源アダプタは付属されていません）

    • デザイン

      ハンドル
      人間工学に基づいた握りやすいグリップ

    • サービス

      本体 2 年間保証
      オイル差し不要

    • カッティングシステム

      ステンレス刃
      カッターの幅
      32  mm
      長さ調節範囲
      0.5～10 mm
      精度（1 段階の長さ）
      0.5mm 単位
      肌にやさしい刃
      さらなる快適性

    • 使いやすさ

      クリーニング
      水洗い可能（コーム・刃のみ）
      長さ設定調整リング
      ディスプレイ
      • 充電表示ランプ
      • 充電表示ランプ
      • 充電催促表示
      • 充電完了表示
      電源方式
      充電式

    Badge-D2C

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