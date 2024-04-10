BT3233/15
すばやく正確なトリミングで簡単スタイリング
革新的なリフト＆トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率よくトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。さらに詳細をみる
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リフト＆トリミングシステム搭載で、ヒゲを根元から引き上げて適切な位置にガイドし、ムラなく均一に仕上げます。無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなど思い通りのヒゲスタイルを実現することができます。／画像はイメージです
自動研磨システム搭載のステンレス刃は、切れ味が長期間持続します。肌にやさしいトリミングをいつでも思いどおりに行うことができます。／画像はイメージです
丸みを帯びた刃先で肌にスムーズに密着し、肌にやさしくトリミングできます。／画像はイメージです
使用後、刃とコームを外して水ですすぐだけで簡単にお手入れを完了できます。 *本体は水洗い出来ません
グルーミング製品はすべて高い耐久性を備えています。本体 2 年間保証に加え、オイルを差す必要はありません。
お好みの長さへ簡単にカットできるヒゲトリマーです。ズームホイールを 0.5 mm 刻みで回し、0.5 ～ 10 mm の範囲の20段階の長さに設定できます。
長時間使用できる強力なリチウムイオン電池で、わずか 1 時間の充電で最大 60 分間コードレスでグルーミングできます。5 分間のクイックチャージでも、1 回のトリミングに十分な電力が得られます。
充電ランプでバッテリーの状態をチェックできます（残量少／満充電／充電中）。充電状態を確認しながら適切に充電することで、トリミング中の充電切れを防ぎます。
持ちやすく快適な使い心地のトリマー。手の届きにくい部分も簡単にトリミングできます。
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