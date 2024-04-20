SenseIQ（センスIQ）で自分に合わせてお手入れ

当社のルメア光美容器 8000 シリーズで、すばやくお好みに合わせたお手入れを実現。スマートなアタッチメントとともに SenseIQ（センスIQ） テクノロジーでなめらかな仕上がりが持続します。