Lumea IPL 8000 Series SenseIQ（センスIQ） 搭載 光美容器デバイス
SenseIQ（センスIQ）で自分に合わせてお手入れ
当社のルメア光美容器 8000 シリーズで、すばやくお好みに合わせたお手入れを実現。スマートなアタッチメントとともに SenseIQ（センスIQ） テクノロジーでなめらかな仕上がりが持続します。 さらに詳細をみる
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Lumea IPL 8000 Series SenseIQ（センスIQ） 搭載 光美容器デバイス
SenseIQ（センスIQ）で自分に合わせてお手入れ
最長18か月*なめらかな肌へ
- SmartSkinセンサー
- 4 種類のアタッチメント：からだ用、顔用、ワキ用、ビキニライン用
- SenseIQ（センスIQ）テクノロジー搭載
- 電源アダプタでの使用
- ＋サテンコンパクトペントリマー（HP6388）
月に 2 回だけのお手入れですばやく処理
2 週間ごとの使用 — 月に2度のお手入れで完了。約 8.5 分で両ひざ下をお手入れできます。
お手入れ中に使い勝手がよいロングパワーケーブル
ロングパワーケーブルだから、便利で使いやすい。
4 種類のスマートなアタッチメントで顔とボディー、ビキニライン、脇のムダ毛ケアが可能
特別に設計されたアタッチメントがからだの曲線にぴったりフィットし、接続するとからだの各部分に合わせて最適なプログラムが作動します。顔：ガラスフィルター内蔵の平らで小さなウィンドウ。ボディー：大きなウィンドウ付きで内側にカーブ。ビキニライン（V,I）と脇：届きにくい部分用に外側にカーブ。
皮膚科医との共同開発により簡単で効果的
当社はヘルステックのリーダーとして、ルメア 光美容器 を皮膚科医と共同開発し、ご自宅で安全に、簡単かつ効果的に使用できるようにしました。ルメア 光美容器 なら敏感なエリアでもやさしく処理できます。
多くの肌色と体毛色に最適
光美容器は体毛の色素と皮膚の色素のコントラストが必要なため、ダークブロンド、ブラウン、黒髪、および白から褐色の肌色に反応します。
サテンコンパクトペントリマー付き
思い通りのビューティケアを実現：サテンコンパクトペントリマーは、顔の産毛もすばやく簡単にお手入れできる、携帯にも便利なツールです。
技術仕様
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仕様 アタッチメント
- からだ用アタッチメント
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- 顔用アタッチメント
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- ビキニエリア用アタッチメント
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形状：外側にカーブ
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ウィンドウサイズ：3 cm²
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敏感なビキニエリアに適したカスタムトリートメント
- 脇用アタッチメント
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形状：外側にカーブ
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ウィンドウサイズ：3 cm²
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脇に適したカスタムトリートメント
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調整可能な設定
- 内蔵 UV フィルター
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紫外線から肌を保護
- 5段階のエネルギー設定
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お肌のタイプに合わせて調整可能
- 内蔵セーフティシステム
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誤照射防止機能
- SmartSkinセンサー
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オンデマンドで適切な設定表示
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アプリケーションモード
- 連続照射モード／単回照射モード
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簡単お手入れ用
- スタンプモード／フラッシュモード
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狭い部分のお手入れ用
- コンセントに接続して使用可能
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コードでの使用
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仕様
- 対応電圧
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100～240
V
- 高性能ランプ
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高い耐久性、照射回数450,000回、39年間のランプの寿命に相当**
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内容・付属品
- 取扱説明書
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取扱説明書
- 保管
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ポーチ
- アダプター
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19.5 V / 4000 mA
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照射時間
- 脇
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2.5分
- ビキニライン
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2分
- 顔
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1.5分
- ひざ下（両脚）
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8.5 分
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ペントリマー
- 使いやすさ
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コンパクトなハンドル
- 電源
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単 4 電池
- アクセサリー
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製品の仕様
同梱物
- サテンコンパクトペントリマー（HP6388）
- ビキニライン用インテリジェントアタッチメント
- 収納ケース
- 顔用インテリジェントアタッチメント
- IPL 脱毛 8000 シリーズデバイス
- ボディー用インテリジェントアタッチメント
- Lumea IPL アプリ
- 脇用インテリジェントアタッチメント
- * 3回のお手入れ後結果。中央値86%、ひざ下での計測結果。トリートメントスケジュールに従い定期的なお手入れを行った場合。結果は個人により異なります。フィリップス調査2016年～2018年。
- ** お手入れのスケジュールに従った場合。ひざ下、ビキニライン、脇、顔での使用を測定。ランプの寿命は、本体 2 年間保証を延長するものではありません
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