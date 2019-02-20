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    Lumea Prestige ルメア プレステージ

    BRI948/70

    ワキ・脚・ビキニラインまで、違いを実感

    からだの部位に合わせたカスタマイズアタッチメントと光美容技術で効果を実感いただけます。また、フィリップスの光美容器ルメア プレステージには、スマートスキンセンサーが搭載されています。

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    Lumea Prestige ルメア プレステージ

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    ワキ・脚・ビキニラインまで、違いを実感

    からだの部位に合わせたカスタマイズアタッチメントで効果を実感

    • 4 種類のアタッチメント
    • ワキ、ビキニエリア、からだ、顔
    • スマートスキンセンサー搭載
    自宅で手軽にお手入れできる

    自宅で手軽にお手入れできる

    2週間に1回のお手入れを続けていただくと、最長12か月*¹なめらかな肌が続きます。*¹12回のお手入れ後、ひざ下の計測結果 フィリップス調べ

    実証済みの効果的なお手入れ

    実証済みの効果的なお手入れ

    客観的な調査では、わずか 3 回のお手入れで最大 92％ のムダ毛ケア効果が表れています*²。その後は、メンテナンスとして 4 週間ごとのお手入れをすることで効果を維持することができます。わずか12回のメンテナンスのお手入れの後は、12ヶ月間ムダ毛のないお肌でお過ごしいただけます*³。*² 2週間おきに照射。ひざ下での計測結果。結果は個人により異なります。フィリップス調べ *³12回のお手入れ後、ひざ下の計測結果。フィリップス調べ

    さまざまなタイプのムダ毛や肌に対応

    さまざまなタイプのムダ毛や肌に対応

    フィリップスルメアプレステージは、さまざまなタイプのムダ毛や肌に効果があり、簡単にしかも安全にご使用いただけます。お手入れの効果が得られるのは、体毛の色では天然のダークブロンド、茶色、黒です。また、肌のトーンは非常に明るい白からダークブラウンまでが対象となります。他の光美容器と同じように、フィリップス ルメアも、非常にダークな肌の色、体毛の色が白や灰色、明るいブロンド、赤毛には適していません。これは、体毛の色素と皮膚の色素のコントラストが強くなければ効果が得られないからです。

    外側にカーブしたデザインのワキ用アタッチメント

    届きにくいワキをお手入れするために独自に設計されたインテリジェントなワキ用アタッチメントは、3 cm 四方のウインドウを備えたミディアムサイズです。アタッチメントを取り付けると、ワキに合わせて専用プログラムが調節されます。

    高性能のアタッチメントで、部位ごとに適切なプログラムを適用

    ボディラインがもつ曲線は、一人ひとり異なります。ルメアのトータルボディアタッチメントはどんな曲面にもぴったりとフィットし、ボディの部位に合わせたプログラムを適用します。照射用ウィンドウは肌との接触面積をできるだけ広くして光が逃げないように設計されています。そのため敏感な箇所やデリケートゾーンでも高い効果が得られ、肌に優しくムダ毛を処理できます。

    ビキニエリア用アタッチメント（フィルター付き）

    インテリジェントビキニアタッチメントを取り付けると、ビキニエリアに合わせてプログラムが特別に調節されます。透明なフィルターを備えた 3 cm 四方のウインドウが快適性を高め、体の輪郭に合わせた曲線デザインがぴったりフィットして高効率と心地よさを実現します。

    内側にカーブしたデザインのからだ用アタッチメント

    からだ用アタッチメントは、照射ウインドウのサイズが当社最大（4.1 cm 四方）ですので、脚、腕、腹部などの広い部位をすばやくお手入れするのに最適です。内側にカーブしたデザインは、からだの輪郭にぴったりフィットします。アタッチメントを取り付けると、からだの部位に合わせた特別プログラムが調節されます。

    顔の細かなお手入れに対応したアタッチメント（フィルター付き）

    顔用アタッチメントは考え抜かれたデザインで、小さく平らな 2 cm 四方のウインドウがあるため、顔のムダ毛を効果的にやさしくお手入れできます。このアタッチメントは鼻の下やあご、頬などのお手入れに最適で、さらにフィルターも組み込まれています。インテリジェントアタッチメントをデバイスに接続すると、自動的に顔に適した光線に調節されます。

    スマートスキンセンサー搭載

    フィリップス ルメア プレステージは、照射レベルを 5 段階に調節でき、スマートスキンセンサーで最適な照射レベルを簡単に選択できます。スマートスキンセンサーは、あなたの肌の色に応じて最も快適に使用できる設定を推奨します。

    技術仕様

    • 仕様 アタッチメント

      からだ用アタッチメント
      • ウィンドウサイズ：4.1 cm2
      • 形状：内側にカーブ
      • からだに適したカスタムトリートメント
      顔用アタッチメント
      • ウィンドウサイズ：2 cm2、フィルター内蔵
      • 形状：フラット
      • 顔に適したカスタムトリートメント
      ワキ用アタッチメント
      • ウィンドウサイズ：3 cm2
      • 形状：外側にカーブ
      • ワキに適したカスタムトリートメント
      ビキニエリア用アタッチメント
      • ウィンドウサイズ：3 cm2、フィルター内蔵
      • 形状：外側にカーブ
      • ビキニエリアに適したカスタムトリートメント

    • 適用部位

      からだ
      • 腹部
      ビキニエリア
      • ワキ
      • ビキニエリア
      • あご
      • 鼻下

    • 調整可能な設定

      内蔵 UV フィルター
      紫外線から肌を保護
      5段階のエネルギー設定
      お肌のタイプに合わせて調整可能
      内蔵セーフティシステム
      誤照射防止機能
      スキントーンセンサー
      肌の色合いの検出
      スマートスキンセンサー
      自動で最適な設定に

    • アプリケーションモード

      連続照射モード／単回照射モード
      簡単お手入れ用
      スタンプモード／フラッシュモード
      狭い部分のお手入れ用
      コンセントに接続して使用可能
      交流式

    • 電源

      対応電圧
      100-240 V

    • 仕様

      高性能ランプ
      照射回数450,000回の照射

    • サービス

      保証
      2年のグローバル本体保証

    • 内容・付属品

      取扱説明書
      取扱説明書
      保管
      収納ケース
      アダプター
      19.5 V / 4000 mA

    • 照射時間

      ワキ（片側）
      2.5分
      ビキニライン
      2分
      1.5分
      ひざ下（両脚）
      8.5分

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