さまざまなタイプのムダ毛や肌に対応

フィリップスルメアプレステージは、さまざまなタイプのムダ毛や肌に効果があり、簡単にしかも安全にご使用いただけます。お手入れの効果が得られるのは、体毛の色では天然のダークブロンド、茶色、黒です。また、肌のトーンは非常に明るい白からダークブラウンまでが対象となります。他の光美容器と同じように、フィリップス ルメアも、非常にダークな肌の色、体毛の色が白や灰色、明るいブロンド、赤毛には適していません。これは、体毛の色素と皮膚の色素のコントラストが強くなければ効果が得られないからです。