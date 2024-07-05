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  • SenseIQ で自分に合わせてお手入れ SenseIQ で自分に合わせてお手入れ SenseIQ で自分に合わせてお手入れ

    Lumea IPL 8000 Series SenseIQ 搭載 IPL デバイス

    BRI940/70

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー
    1 アワード

    SenseIQ で自分に合わせてお手入れ

    当社のルメア IPL 8000 シリーズで、すばやくお好みに合わせたお手入れを実現。スマートなアタッチメントとともに SenseIQ テクノロジーでなめらかな仕上がりが持続します。

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    Lumea IPL 8000 Series SenseIQ 搭載 IPL デバイス

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    SenseIQ で自分に合わせてお手入れ

    最長18か月*なめらかな肌へ

    • スマートスキンセンサー
    • 1 種類のインテリジェントアタッチメント：からだ用
    • コードでの使用
    2 週間に 1 回のお手入れですばやく効果を実感

    2 週間に 1 回のお手入れですばやく効果を実感

    初回の4回は2週間ごとのお手入れ。その後は、4週間ごとにお手入れを繰り返します。約 8.5 分で両ひざ下をお手入れできます。

    SenseIQ でやさしく快適に

    SenseIQ でやさしく快適に

    ルメア 8000 シリーズは、光の強さを 5 段階で手軽に調節できます。当社のスマートスキンセンサーにより、肌の色合いを読み取り、最適な設定を見つけることができます。インテリジェントアタッチメントが、からだの各部分に合わせたお手入れを可能にします。

    お手入れ中に使い勝手がよいロングパワーケーブル

    お手入れ中に使い勝手がよいロングパワーケーブル

    ロングパワーケーブルだから、便利で使いやすい。​

    スマートなアタッチメント 1 個でボディのお手入れを実現

    スマートなアタッチメント 1 個でボディのお手入れを実現

    特別に設計されたアタッチメントは、脚のような広い部分をお手入れする際にカーブがお肌にぴったりフィットします。接続すると、専用プログラムが作動します。

    皮膚科医との共同開発により簡単で効果的

    皮膚科医との共同開発により簡単で効果的

    当社はヘルステックのリーダーとして、ルメア 光美容器 を皮膚科医と共同開発し、ご自宅で安全に、簡単かつ効果的に使用できるようにしました。ルメア 光美容器 なら敏感なエリアでもやさしく処理できます。

    多くの肌色と体毛色に最適

    多くの肌色と体毛色に最適

    光美容器は体毛の色素と皮膚の色素のコントラストが必要なため、ダークブロンド、ブラウン、黒髪、および白から褐色の肌色に反応します。

    技術仕様

    • 仕様 アタッチメント

      からだ用アタッチメント
      • 形状：内側にカーブ
      • ウィンドウサイズ：4.1 cm²
      • からだ（脚、腕、腹部）に適したカスタムトリートメント

    • 調節可能な安心設定

      内蔵 UV フィルター
      紫外線から肌を保護
      5段階のエネルギー設定
      お肌のタイプに合わせて調整可能
      内蔵セーフティシステム
      誤照射防止機能
      スキントーンセンサー
      肌の色合いの検出
      SmartSkinセンサー
      オンデマンドで適切な設定表示

    • アプリケーションモード

      連続照射モード／単回照射モード
      簡単お手入れ用
      スタンプモード／フラッシュモード
      狭い部分のお手入れ用
      コンセントに接続して使用可能
      コードでの使用

    • 仕様

      対応電圧
      100～240  V
      高性能ランプ
      高い耐久性、照射回数450,000回、39年間のランプの寿命に相当**

    • 内容・付属品

      取扱説明書
      取扱説明書
      保管
      ポーチ
      アダプター
      19.5 V / 4000 mA

    • 照射時間

      2.5分
      ビキニライン
      2分
      ひざ下（両脚）
      8.5 分

    製品の仕様

    同梱物

    • ボディー用インテリジェントアタッチメント
    • 収納ケース
    • IPL 脱毛 8000 シリーズデバイス
    • 掃除用クロス
    • 電力装置
    Badge-D2C

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    • * 3回のお手入れ後結果。中央値86%、ひざ下での計測結果。トリートメントスケジュールに従い定期的なお手入れを行った場合。結果は個人により異なります。フィリップス調査2016年～2018年。
    • ** お手入れのスケジュールに従った場合。ひざ下、ビキニライン、脇、顔での使用を測定。ランプの寿命は、本体 2 年間保証を延長するものではありません
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