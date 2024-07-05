同梱物
- ボディー用インテリジェントアタッチメント
- 収納ケース
- IPL 脱毛 8000 シリーズデバイス
- 掃除用クロス
- 電力装置
BRI940/70
SenseIQ で自分に合わせてお手入れ
当社のルメア IPL 8000 シリーズで、すばやくお好みに合わせたお手入れを実現。スマートなアタッチメントとともに SenseIQ テクノロジーでなめらかな仕上がりが持続します。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
初回の4回は2週間ごとのお手入れ。その後は、4週間ごとにお手入れを繰り返します。約 8.5 分で両ひざ下をお手入れできます。
ルメア 8000 シリーズは、光の強さを 5 段階で手軽に調節できます。当社のスマートスキンセンサーにより、肌の色合いを読み取り、最適な設定を見つけることができます。インテリジェントアタッチメントが、からだの各部分に合わせたお手入れを可能にします。
ロングパワーケーブルだから、便利で使いやすい。
特別に設計されたアタッチメントは、脚のような広い部分をお手入れする際にカーブがお肌にぴったりフィットします。接続すると、専用プログラムが作動します。
当社はヘルステックのリーダーとして、ルメア 光美容器 を皮膚科医と共同開発し、ご自宅で安全に、簡単かつ効果的に使用できるようにしました。ルメア 光美容器 なら敏感なエリアでもやさしく処理できます。
光美容器は体毛の色素と皮膚の色素のコントラストが必要なため、ダークブロンド、ブラウン、黒髪、および白から褐色の肌色に反応します。
仕様 アタッチメント
調節可能な安心設定
アプリケーションモード
仕様
内容・付属品
照射時間
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