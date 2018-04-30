ユーザーの使用テストで、80％以上の人が「わずか2回のお手入れで効果を実感した」と回答*。ホームケアでも高い満足度を得られます。
Philips Lumeaは刺激の少ないパルス光を毛根に照射します。そのため、生えてくる体毛の量がだんだん少なくなり、お手入れを繰り返すことで、なめらかでムダ毛のない美しい肌を手に入れることができます。
2 週間に一度のお手入れを 4～5 回続けると、なめらかな肌を実感できます。その後は必要に応じてお手入れを繰り返してください。
フィリップスの光美容器ルメアは、色の濃い毛（濃い金色、濃い茶色、黒）により効果的に反応します。他の光美容器と同様に、ルメアも、赤色、明るい金色、白色の毛には効果がありません。また、肌の色がきわめて濃い方にも適していません。
顔（鼻の下、あご、もみあげ）と、脚、ワキ、ビキニエリア、腹部、腕などの部分のムダ毛ケアにも安心。
より安心してご使用いただけるよう搭載された肌色センサーは、お手入れ開始時、またはお手入れ中に、肌の色を測定します。肌の色が濃すぎるためルメア エッセンシャルが対応できないことを検出すると、自動的に照射を停止します。
フィリップスの光美容器ルメアは、やさしく確実な効果を発揮できるように照射レベルを 5 段階に調節できます。ルメア光美容器は、正しく使用することで敏感な肌や部位のお手入れにもやさしく安心。
メイン照射モードでは、スライドアクションが有効になり、より簡単にお手入れを継続できます。
フィリップスの光美容器ルメアは、箱から出してすぐにご使用いただけます。ランプの交換やジェルは不要です。
フィリップスルメアエッセンシャルは、肌の色を測定し、最適な照射レベルを推奨します。
肌にやさしい
最適化設計された大型ウィンドウで、見やすく、お手入れ時間を短縮*
フィリップスルメアエッセンシャルには収納に便利なポーチが付属しています。
適用部位
調節可能な安心設定
アプリケーションモード
電源
仕様
サービス
内容・付属品
照射時間
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