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  • 2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。 2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。 2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。

    Lumea Essential ルメア エッセンシャル

    BRI862/70

    2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。

    フィリップスの光美容器ルメア エッセンシャルは、顔や全身のムダ毛を処理した後の肌に光を照射することで、徐々に肌をなめらかにします。

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    この商品は販売を終了しました

    Lumea Essential ルメア エッセンシャル

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    2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。

    • からだ、顔用
    • 約 10 分で両ひざ下のお手入れ完了
    • 200,000 回照射可能なランプ、ポーチ付属
    • スマートスキンセンサー搭載
    ご自宅での使用も快適で安心。

    ご自宅での使用も快適で安心。

    ユーザーの使用テストで、80％以上の人が「わずか2回のお手入れで効果を実感した」と回答*。ホームケアでも高い満足度を得られます。

    なめらかな肌ですてきな毎日を

    なめらかな肌ですてきな毎日を

    Philips Lumeaは刺激の少ないパルス光を毛根に照射します。そのため、生えてくる体毛の量がだんだん少なくなり、お手入れを繰り返すことで、なめらかでムダ毛のない美しい肌を手に入れることができます。

    片手で簡単に操作が可能で使いやすい

    片手で簡単に操作が可能で使いやすい

    2 週間に一度のお手入れを 4～5 回続けると、なめらかな肌を実感できます。その後は必要に応じてお手入れを繰り返してください。

    さまざまなムダ毛とお肌のタイプに対応

    さまざまなムダ毛とお肌のタイプに対応

    フィリップスの光美容器ルメアは、色の濃い毛（濃い金色、濃い茶色、黒）により効果的に反応します。他の光美容器と同様に、ルメアも、赤色、明るい金色、白色の毛には効果がありません。また、肌の色がきわめて濃い方にも適していません。

    敏感なエリアにも安心で効果的

    敏感なエリアにも安心で効果的

    顔（鼻の下、あご、もみあげ）と、脚、ワキ、ビキニエリア、腹部、腕などの部分のムダ毛ケアにも安心。

    肌色センサー

    肌色センサー

    より安心してご使用いただけるよう搭載された肌色センサーは、お手入れ開始時、またはお手入れ中に、肌の色を測定します。肌の色が濃すぎるためルメア エッセンシャルが対応できないことを検出すると、自動的に照射を停止します。

    光の強さを 5 段階で調節

    光の強さを 5 段階で調節

    フィリップスの光美容器ルメアは、やさしく確実な効果を発揮できるように照射レベルを 5 段階に調節できます。ルメア光美容器は、正しく使用することで敏感な肌や部位のお手入れにもやさしく安心。

    使いやすく便利な連続照射モード／単回照射モード

    使いやすく便利な連続照射モード／単回照射モード

    メイン照射モードでは、スライドアクションが有効になり、より簡単にお手入れを継続できます。

    交換部品がないため、追加購入が不要

    交換部品がないため、追加購入が不要

    フィリップスの光美容器ルメアは、箱から出してすぐにご使用いただけます。ランプの交換やジェルは不要です。

    使いやすさと快適さを追求

    フィリップスルメアエッセンシャルは、肌の色を測定し、最適な照射レベルを推奨します。

    やさしくお手入れ

    肌にやさしい

    処理時間が 50% 短縮*

    最適化設計された大型ウィンドウで、見やすく、お手入れ時間を短縮*

    収納ポーチ付属

    フィリップスルメアエッセンシャルには収納に便利なポーチが付属しています。

    技術仕様

    • 適用部位

      からだ
      • へそ
      • ビキニエリア
      • ワキ
      • あご
      • もみあげ
      • 鼻下

    • 調節可能な安心設定

      内蔵 UV フィルター
      紫外線から肌を保護
      5段階のエネルギー設定
      お肌のタイプに合わせて調整可能
      内蔵セーフティシステム
      誤照射防止機能
      スキントーンセンサー

    • アプリケーションモード

      連続照射モード／単回照射モード
      使い方が簡単
      スタンプモード／フラッシュモード
      からだのカーブにフィット
      コンセントに接続して使用可能
      交流式

    • 電源

      対応電圧
      AC100～240 V（海外電圧対応可能）

    • 仕様

      高性能ランプ
      約 20 万回照射可能

    • サービス

      保証
      2 年のグローバル本体保証

    • 内容・付属品

      取扱説明書
      取扱説明書
      保管
      収納ケース
      アダプター
      • 12V / 550mA
      • 400V / 60W

    • 照射時間

      ひざ下（片側）
      5 分
      ワキ（片側）
      1 分
      ビキニライン
      1 分
      1 分

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    • 2016年フィリップス調べ(n=48), ** 当社旧製品SC1984/70との比較（両膝下脚のケアが約22分から約10分に短縮）
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