肌色センサー

より安心してご使用いただけるよう搭載された肌色センサーは、お手入れ開始時、またはお手入れ中に、肌の色を測定します。肌の色が濃すぎるためルメア エッセンシャルが対応できないことを検出すると、自動的に照射を停止します。