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細かい毛でもすばやくお手入れできる
セラミックディスクが高速で回転し、細かい毛や短い毛もしっかりキャッチするため、今までよりすばやくお手入れできます。からだと脚のお手入れが可能で、脱毛後はなめらかな肌が手に入ります。さらに詳細をみる
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フィリップスの脱毛ヘッドは、細かい毛や短い毛も逃さずしっかりつかんでやさしく引き抜くセラミック素材で作られています。また、従来のディスクより高速で回転するため（2,200RPM）、当社製品史上最速の脱毛が可能になりました。
幅広脱毛ヘッドで一度に大きな範囲を脱毛できるので、すばやいお手入れが可能です。
やさしいローラーの刺激で心地よくお手入れできます。
スキンストレッチキャップが脱毛時に肌をしっかりと伸ばします。
滑りにくいグリップでシャワーや入浴中にもやさしく快適に使えます。濡れた肌と乾いた肌のどちらにも適しています。便利なコードレス仕様。
脱毛ヘッドには手元を照らす一体型ライトを搭載。毛の取り残しを防ぎます。
回転ディスクを採用した電動フットファイルですべすべの足裏に。
角質ケアブラシは古い角質を取り除き、埋もれ毛の発生を防ぎます。低刺激性の約 48,200 本の微細な毛がやさしく効果的に古い角質を除去し、肌表面の再生を刺激します。ハンドケアよりも効果的に角質を取り除きます。
エステティシャンのフィンガータッピングのような動きで、体を引き締めます。
デリケートゾーンを整えるのに便利なトリミングヘッドとビキニコームが附属しています。
顔のムダ毛を除去する顔用キャップと、ワキの下やビキニエリアのお手入れ用デリケートゾーン用キャップで、全身のさまざまな箇所をやさしく処理できます。
自然で正確に動かすことができる人体工学に基づいた S 字形ハンドルで、最大限のコントロールによって全身の届きにくい箇所のお手入れも簡単にできます。
アクセサリー
電源
仕様
機能
使いやすさ
性能
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