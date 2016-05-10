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細かい毛でも従来の脱毛器よりすばやくお手入れできる
S 字形のハンドルで全身に簡単に使えます。セラミックのディスクを採用した幅広ヘッドが肌に密着して細かなムダ毛も逃さず捉えます。濡れた肌と乾いた肌のどちらにも使用でき、8 つの付属アクセサリーで自分にぴったりのお手入れ方法を見つけられます。さらに詳細をみる
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フィリップスの脱毛ヘッドは、細かい毛や短い毛も逃さずしっかりつかんでやさしく引き抜くセラミック素材で作られています。また、従来のディスクより高速で回転するため（2,200RPM）、当社製品史上最速の脱毛が可能になりました。
幅広脱毛ヘッドで一度により大きな範囲を脱毛できるので、すばやいお手入れが可能です。
シェービングヘッドがさまざまな部位にしっかりと密着し、肌によりやさしいお手入れが可能です。ビキニエリアを整えるトリミングコームも付属しています。
やさしいローラーの刺激で心地よくお手入れできます。
スキンストレッチキャップが脱毛時に肌をしっかりと伸ばします。
簡単に脱毛できる、受賞歴のあるデザイン*
滑りにくいグリップでシャワーや入浴中にもやさしく快適に使えます。濡れた肌と乾いた肌のどちらにも適しています。便利なコードレス仕様。
オプティライトで、抜きやすい毛もしっかり狙って脱毛
この新しい角質ケアブラシは古い角質を取り除き、埋もれ毛の発生を防ぎます。低刺激性の 48,200 本の微細な毛がやさしく効果的に古い角質を除去し、肌表面の再生を刺激します。この角質ケアブラシはハンドケアよりも効果的に角質を取り除きます。
からだ用タッピングヘッドで、リラックスしながらお手入れすれば、明るく輝く素肌が手に入ります。
顔のムダ毛を除去する顔用キャップと、ワキの下やビキニエリアのお手入れ用デリケートゾーン用キャップで、全身のさまざまな箇所をやさしく処理できます。
自然で正確に動かすことができる人体工学に基づいた S 字形ハンドルで、最大限のコントロールによって全身の届きにくい箇所のお手入れも簡単にできます。
アクセサリー
電源
仕様
仕様
機能
使いやすさ
性能
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