検索文字列

  • 細かい毛でも従来の脱毛器よりすばやくお手入れできる 細かい毛でも従来の脱毛器よりすばやくお手入れできる 細かい毛でも従来の脱毛器よりすばやくお手入れできる

    Satinelle Prestige 防水仕様 脱毛器

    BRE650/00

    細かい毛でも従来の脱毛器よりすばやくお手入れできる

    S 字形のハンドルで全身に簡単に使えます。セラミックのディスクを採用した幅広ヘッドが肌に密着して細かなムダ毛も逃さず捉えます。濡れた肌と乾いた肌のどちらにも使用でき、8 つの付属アクセサリーで自分にぴったりのお手入れ方法を見つけられます。

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Satinelle Prestige 防水仕様 脱毛器

    類似製品

    脱毛器 をすべて表示

    細かい毛でも従来の脱毛器よりすばやくお手入れできる

    1 台 4 役のボディケア

    • 顔・からだ用
    • 細かい毛も逃さず捉えるセラミックディスク
    • 1 台 4 役のボディケア
    • 8 つの付属アクセサリー
    ムダ毛をしっかりとつかむ、セラミック素材を採用した脱毛ヘッド

    ムダ毛をしっかりとつかむ、セラミック素材を採用した脱毛ヘッド

    フィリップスの脱毛ヘッドは、細かい毛や短い毛も逃さずしっかりつかんでやさしく引き抜くセラミック素材で作られています。また、従来のディスクより高速で回転するため（2,200RPM）、当社製品史上最速の脱毛が可能になりました。

    幅広脱毛ヘッド

    幅広脱毛ヘッド

    幅広脱毛ヘッドで一度により大きな範囲を脱毛できるので、すばやいお手入れが可能です。

    肌にしっかりと密着するシェービングヘッドとトリミングコーム

    肌にしっかりと密着するシェービングヘッドとトリミングコーム

    シェービングヘッドがさまざまな部位にしっかりと密着し、肌によりやさしいお手入れが可能です。ビキニエリアを整えるトリミングコームも付属しています。

    ローラーキャップ付き

    ローラーキャップ付き

    やさしいローラーの刺激で心地よくお手入れできます。

    スキンストレッチキャップ付き

    スキンストレッチキャップ付き

    スキンストレッチキャップが脱毛時に肌をしっかりと伸ばします。

    受賞歴のあるデザイン*

    簡単に脱毛できる、受賞歴のあるデザイン*

    お風呂やシャワーで使用できるコードレスウェット＆ドライ設計

    滑りにくいグリップでシャワーや入浴中にもやさしく快適に使えます。濡れた肌と乾いた肌のどちらにも適しています。便利なコードレス仕様。

    オプティライトで、抜きやすい毛もしっかり狙って脱毛

    オプティライトで、抜きやすい毛もしっかり狙って脱毛

    角質ケアブラシは古い角質を取り除きます

    この新しい角質ケアブラシは古い角質を取り除き、埋もれ毛の発生を防ぎます。低刺激性の 48,200 本の微細な毛がやさしく効果的に古い角質を除去し、肌表面の再生を刺激します。この角質ケアブラシはハンドケアよりも効果的に角質を取り除きます。

    リラックスと明るく輝く素肌のためのからだ用タッピングヘッド

    からだ用タッピングヘッドで、リラックスしながらお手入れすれば、明るく輝く素肌が手に入ります。

    狭いエリアもお手入れしやすい顔用キャップとデリケートゾーン用キャップ

    顔のムダ毛を除去する顔用キャップと、ワキの下やビキニエリアのお手入れ用デリケートゾーン用キャップで、全身のさまざまな箇所をやさしく処理できます。

    女性の手でも持ちやすくすべりにくい S 字形ハンドルを採用

    自然で正確に動かすことができる人体工学に基づいた S 字形ハンドルで、最大限のコントロールによって全身の届きにくい箇所のお手入れも簡単にできます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      収納ケース
      クリーニングブラシ
      角質ケアブラシ
      からだ用タッピングヘッド
      シェービングコーム
      顔用キャップ
      デリケートゾーン用キャップ
      ローラーキャップ
      スキンストレッチキャップ
      シェービングヘッド

    • 電源

      充電
      • AC100V~240V（50/60Hz）
      • 1.5 時間で満充電
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      急速充電
      使用時間
      最長 40 分

    • 仕様

      ピンセットの数
      32
      ディスク数
      17
      対応電圧
      AC100V～240V（50/60Hz）
      引き抜きスピード 1
      64,000 回転／分
      引き抜きスピード 2
      70,400 回／分

    • 仕様

      電圧
      AC100V～240V（50/60Hz）

    • 機能

      スピード設定
      2 段階設定

    • 使いやすさ

      ハンドル
      人間工学に基づいた形状
      コードレス
      ウェット＆ドライ
      オプティライト

    • 性能

      脱毛ディスク
      セラミックディスク
      脱毛システム
      サティネルの脱毛システム
      脱毛ヘッド
      • 30 mm
      • 幅広（30 mm）

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    アワード

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • iF デザイン賞 2016
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。