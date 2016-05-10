細かい毛でも従来の脱毛器よりすばやくお手入れできる

S 字形のハンドルで全身に簡単に使えます。セラミックのディスクを採用した幅広ヘッドが肌に密着して細かなムダ毛も逃さず捉えます。濡れた肌と乾いた肌のどちらにも使用でき、8 つの付属アクセサリーで自分にぴったりのお手入れ方法を見つけられます。