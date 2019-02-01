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細かい毛でもすばやくお手入れできる
セラミックディスクが高速で回転し、細かい毛や短い毛もしっかりキャッチするため、今までよりすばやくお手入れできます。からだと脚のお手入れが可能で、脱毛後はなめらかな肌が手に入ります。さらに詳細をみる
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フィリップスの脱毛ヘッドは、細かい毛や短い毛も逃さずしっかりつかんでやさしく引き抜くセラミック素材で作られています。また、従来のディスクより高速で回転するため（2,200RPM）、当社製品史上最速の脱毛が可能になりました。
幅広脱毛ヘッドで一度に大きな範囲を脱毛できるので、すばやいお手入れが可能です。
シェービングヘッドがさまざまな部位にしっかりと密着し、肌によりやさしいお手入れが可能です。ビキニエリアを整えるトリミングコームも付属しています。
スキンストレッチキャップが脱毛時に肌をしっかりと伸ばし、細かい毛のお手入れが可能です。
持ちやすい S 字形のハンドルは、全身の届きにくい箇所のお手入れも簡単にできます。
滑りにくいグリップでシャワーや入浴中にもやさしく快適に使えます。濡れた肌と乾いた肌のどちらにも適しています。便利なコードレス仕様。
脱毛ヘッドには手元を照らす一体型ライトを搭載。毛の取り残しを防ぎます。
顔のムダ毛を除去する顔用キャップと、ワキの下やビキニエリアのお手入れ用デリケートゾーン用キャップで、全身のさまざまな箇所をやさしく処理できます。
アクセサリー
電源
仕様
機能
使いやすさ
性能
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