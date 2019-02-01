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    Satinelle Advanced サティネル アドバンス

    BRE635/00

    細かい毛でもすばやくお手入れできる

    セラミックディスクが高速で回転し、細かい毛や短い毛もしっかりキャッチするため、今までよりすばやくお手入れできます。からだと脚のお手入れが可能で、脱毛後はなめらかな肌が手に入ります。

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    この商品は販売を終了しました

    Satinelle Advanced サティネル アドバンス

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    細かい毛でもすばやくお手入れできる

    ムダ毛ケアに特化したモデル

    • 顔・からだ用
    • 細かい毛も逃さず捉えるセラミックディスク
    • S 字形のハンドルデザイン
    • +5 つの付属アクセサリー
    ムダ毛をしっかりとつかむ、セラミック素材を採用した脱毛ヘッド

    ムダ毛をしっかりとつかむ、セラミック素材を採用した脱毛ヘッド

    フィリップスの脱毛ヘッドは、細かい毛や短い毛も逃さずしっかりつかんでやさしく引き抜くセラミック素材で作られています。また、従来のディスクより高速で回転するため（2,200RPM）、当社製品史上最速の脱毛が可能になりました。

    幅広脱毛ヘッド

    幅広脱毛ヘッド

    幅広脱毛ヘッドで一度に大きな範囲を脱毛できるので、すばやいお手入れが可能です。

    肌にしっかりと密着するシェービングヘッドとトリミングコーム

    肌にしっかりと密着するシェービングヘッドとトリミングコーム

    シェービングヘッドがさまざまな部位にしっかりと密着し、肌によりやさしいお手入れが可能です。ビキニエリアを整えるトリミングコームも付属しています。

    スキンストレッチキャップ

    スキンストレッチキャップ

    スキンストレッチキャップが脱毛時に肌をしっかりと伸ばし、細かい毛のお手入れが可能です。

    持ちやすい S 字形のデザイン

    持ちやすい S 字形のハンドルは、全身の届きにくい箇所のお手入れも簡単にできます。

    お風呂やシャワーで使用できるコードレスウェット＆ドライ設計

    滑りにくいグリップでシャワーや入浴中にもやさしく快適に使えます。濡れた肌と乾いた肌のどちらにも適しています。便利なコードレス仕様。

    一体型ライト

    脱毛ヘッドには手元を照らす一体型ライトを搭載。毛の取り残しを防ぎます。

    顔用キャップとデリケートゾーン用キャップ

    顔のムダ毛を除去する顔用キャップと、ワキの下やビキニエリアのお手入れ用デリケートゾーン用キャップで、全身のさまざまな箇所をやさしく処理できます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      収納ケース
      クリーニングブラシ
      シェービングコーム
      顔用キャップ
      デリケートゾーン用キャップ
      スキンストレッチキャップ
      シェービングヘッド

    • 電源

      充電
      1.5 時間で満充電
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      急速充電
      使用時間
      最長 40 分

    • 仕様

      対応電圧
      AC100V~240V（50/60Hz）
      ピンセット数
      32
      引き抜きスピード 1
      64,000 回転／分
      引き抜きスピード 2
      70,400 回／分

    • 機能

      スピード設定
      2 段階設定

    • 使いやすさ

      ウェット＆ドライ
      コードレス
      ハンドル
      S 字形ハンドル
      オプティライト

    • 性能

      脱毛ディスク
      セラミックディスク
      脱毛システム
      サティネルの脱毛システム
      脱毛ヘッド
      幅広（30 mm）

    Badge-D2C

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