細かい毛でもすばやくお手入れできる

セラミックディスクが高速で回転し、細かい毛や短い毛もしっかりキャッチするため、今までよりすばやくお手入れできます。からだと脚のお手入れが可能で、脱毛後はなめらかな肌が手に入ります。