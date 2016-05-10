BRE630/00
太い毛もしっかりキャッチ
S 字形のハンドルで全身に簡単に使えます。セラミックのディスクを採用した幅広ヘッドが肌に密着して細かなムダ毛も逃さず捉えます。濡れた肌と乾いた肌のどちらにも使用でき、5 つの付属アクセサリーで自分にぴったりのお手入れ方法を見つけられます。さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
この脱毛ヘッド はムダ毛をしっかりとつかみ、細かい毛も逃さないセラミック素材で作られています。
幅広脱毛ヘッドで一度により大きな範囲を脱毛できるので、すばやいお手入れが可能です。
フィリップスの脱毛器はすべて、ピンセットで持ち上げて寝ている毛を集め、引っ張るポイントまでガイドしてしっかりとつかみ、ムダ毛を抜く独自のシステムを採用しています。肌に密着した脱毛を可能にする独自の円形セラミックディスクを組み合わせ、よりやさしく最適な効果を実現します。
滑りにくいグリップでシャワーや入浴中にもやさしく快適に使えます。濡れた肌と乾いた肌のどちらにも適しています。
シェービングヘッドとシェービングコームはさまざまな箇所で肌によりやさしく、しっかりと密着します。
顔用キャップと、ワキの下やビキニエリアのお手入れ用デリケートゾーン用キャップで、全身のさまざまな箇所の肌をやさしく処理できます。
やさしいローラーの刺激で心地よくお手入れできます。
人間工学に基づいて設計された持ちやすいハンドルは使いやすく、全身の届きにくい箇所も簡単にお手入れできます。
手元を照らすライトで細かい毛も見逃すことなくお手入れがはかどります。
フィリップス サティネルは常に肌に直角になるようにして使用してください
アクセサリー
電源
仕様
仕様
機能
使いやすさ
性能
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。