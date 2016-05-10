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    Satinelle Advanced 防水仕様 脱毛器

    BRE630/00

    太い毛もしっかりキャッチ

    S 字形のハンドルで全身に簡単に使えます。セラミックのディスクを採用した幅広ヘッドが肌に密着して細かなムダ毛も逃さず捉えます。濡れた肌と乾いた肌のどちらにも使用でき、5 つの付属アクセサリーで自分にぴったりのお手入れ方法を見つけられます。

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    この商品は販売を終了しました

    Satinelle Advanced 防水仕様 脱毛器

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    太い毛もしっかりキャッチ

    簡単に使えて効果が長持ち

    • 脚、からだ、顔用
    • 5 つの付属アクセサリー
    • コードレス・充電可能
    • S 字形のハンドルデザイン
    ムダ毛をしっかりとつかむ、セラミック素材を採用した脱毛ヘッド

    ムダ毛をしっかりとつかむ、セラミック素材を採用した脱毛ヘッド

    この脱毛ヘッド はムダ毛をしっかりとつかみ、細かい毛も逃さないセラミック素材で作られています。

    幅広脱毛ヘッド

    幅広脱毛ヘッド

    幅広脱毛ヘッドで一度により大きな範囲を脱毛できるので、すばやいお手入れが可能です。

    サティネルの脱毛システム

    サティネルの脱毛システム

    フィリップスの脱毛器はすべて、ピンセットで持ち上げて寝ている毛を集め、引っ張るポイントまでガイドしてしっかりとつかみ、ムダ毛を抜く独自のシステムを採用しています。肌に密着した脱毛を可能にする独自の円形セラミックディスクを組み合わせ、よりやさしく最適な効果を実現します。

    お風呂でも使用可能な防水仕様

    お風呂でも使用可能な防水仕様

    滑りにくいグリップでシャワーや入浴中にもやさしく快適に使えます。濡れた肌と乾いた肌のどちらにも適しています。

    肌にしっかりと密着するシェービングヘッドとシェービングコーム

    肌にしっかりと密着するシェービングヘッドとシェービングコーム

    シェービングヘッドとシェービングコームはさまざまな箇所で肌によりやさしく、しっかりと密着します。

    狭いエリアも手入れしやすい、顔用キャップとデリケートゾーン用キャップ

    狭いエリアも手入れしやすい、顔用キャップとデリケートゾーン用キャップ

    顔用キャップと、ワキの下やビキニエリアのお手入れ用デリケートゾーン用キャップで、全身のさまざまな箇所の肌をやさしく処理できます。

    ローラーキャップ付き

    ローラーキャップ付き

    やさしいローラーの刺激で心地よくお手入れできます。

    全身どこでも使いやすい S 字形のハンドル

    人間工学に基づいて設計された持ちやすいハンドルは使いやすく、全身の届きにくい箇所も簡単にお手入れできます。

    手元を照らすライトで細かい毛も見逃さない

    手元を照らすライトで細かい毛も見逃すことなくお手入れがはかどります。

    常に肌に直角になるようにして使用してください

    フィリップス サティネルは常に肌に直角になるようにして使用してください

    技術仕様

    • アクセサリー

      クリーニングブラシ
      収納ケース
      シェービングコーム
      顔用キャップ
      デリケートゾーン用キャップ
      ローラーキャップ
      シェービングヘッド

    • 電源

      充電
      • ５分間の急速充電モード付
      • AC100V~240V（50/60Hz）
      • 1.5 時間で満充電
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      使用時間
      最長 40 分

    • 仕様

      ピンセットの数
      32
      ディスク数
      17
      対応電圧
      AC100V～240V（50/60Hz）
      1 秒あたりの引き抜き回数（スピード 1）
      960
      1 秒あたりの引き抜き回数（スピード 2）
      1066

    • 仕様

      電圧
      AC100V～240V（50/60Hz）

    • 機能

      スピード設定
      2 段階設定

    • 使いやすさ

      コードレス
      ウェット＆ドライ
      ハンドル
      S 字形ハンドル
      オプティライト

    • 性能

      脱毛ディスク
      セラミックディスク
      脱毛ヘッド
      30 mm
      脱毛システム
      サティネルの脱毛システム

    Badge-D2C

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