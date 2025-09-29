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肌にやさしく、簡単なシェービング&トリミング
デュアルヘッドシステムによりシェービングとトリミングを簡単に切り替えが可能。2D密着シェービングヘッドは身体の輪郭にフィットしスムーズにシェービング。トリミングヘッドはコームを使用してお好みの長さ設定が可能です。さらに詳細をみる
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シェービング用のシェービングヘッドと、スタイリング用のトリミングヘッドのデュアルヘッドシステムで、使う部位や用途によって使い分けることで、多様なグルーミングにニーズに対応します。
トリプルプロテクトシェーブシステムは、丸みを帯びた刃先、低刺激性の網刃、肌を守るスキンガードプロテクションで肌にやさしく、2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることでグルーミング中に毛が絡まりづらく、スムーズな深剃りを実現します。／画像はイメージです。
2D 密着シェービングヘッドが身体の輪郭にぴったりフィット。剃りにくい毛も逃しません。
先端に丸みを帯びたユニークな刃先は、肌にやさしく、脇下などの肌のやわらかい場所でも快適なトリミングを提供します。／画像はイメージです。
0.2 mm*のシェービングを実現する本製品は、ボディーグルーミングでのスムーズな深剃りを提供します。シェービングユニット中央にある、ひし形形状の網刃が肌の上でのスムーズな動きと均一な仕上がりを実現します。 *使用する部位や毛質により異なる場合があります。／画像はイメージです。
本体にあるインテグレートライトが、身体を照らし、見えにくい部位や暗いところにある毛を見えやすくします。ライトで身体を照らすことで、剃りにくい部位や剃り残しが出やすい部位などで正確なグルーミングが可能です。本機能はシェービングヘッドとトリミングヘッドの両方で使用できます。／画像はイメージです。
1 mm～3 mmの間で0.5 mm刻みで長さ調節が可能な調節式コームで、お好みの長さに均一にトリミングすることができます。
3 mm～7 mmの間で1 mm刻みで長さ調節が可能な調節式コームで、お好みの長さに調節することができます。
新しく追加されたVIOコームはVIOエリアなどのデリケートな部位の肌を刃から保護するように設計されています。
製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使用できます。使った後はそのまま水洗いもできるのでお手入れが簡単です。※水深１メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる水の侵入がない。本体は防水加工しておりますが、水や液体に浸けないでください。
満充電時には、約120 分間使用可能。 連続してパワフルにトリミングできます。 充電が切れた状態でも5分間充電をすることで、クイックチャージ機能により トリミング1回分を急速充電することができます。
ジッパー付きのポーチには、製品と必要なアタッチメントをまとめて収納でき、ご自宅でも外出先でも普段どおりのグルーミングが可能です。
充電表示ランプでバッテリーの残量や充電中の状態を確認できるため、 いつでも次のトリミングに備えることができます。 (USB充電アダプタは同梱されておりません。)／画像はイメージです。
製品の握りやすさと扱いやすさが向上。完璧なスタイリングに欠かせない快適性と操作性を実現します。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
使いやすさ
概要
スタイリングツール
スタイリングツール
コーム
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