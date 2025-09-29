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  • 肌にやさしく、簡単なシェービング&トリミング 肌にやさしく、簡単なシェービング&トリミング 肌にやさしく、簡単なシェービング&トリミング

    Body Groomer 7000 Series 2D密着シェービングヘッド＆デュアルヘッドシステム

    BG7470/15

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    肌にやさしく、簡単なシェービング&トリミング

    デュアルヘッドシステムによりシェービングとトリミングを簡単に切り替えが可能。2D密着シェービングヘッドは身体の輪郭にフィットしスムーズにシェービング。トリミングヘッドはコームを使用してお好みの長さ設定が可能です。

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    Body Groomer 7000 Series 2D密着シェービングヘッド＆デュアルヘッドシステム

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    肌にやさしく、簡単なシェービング&トリミング

    2D密着シェービングヘッド

    • トリプルプロテクトシェーブシステム
    • 2D 密着シェービングヘッド
    • 肌にやさしいトリマー刃
    • 深剃り
    • 防水仕様で簡単お手入れ
    深剃りやスタイリングのためのデュアルヘッドシステム

    深剃りやスタイリングのためのデュアルヘッドシステム

    シェービング用のシェービングヘッドと、スタイリング用のトリミングヘッドのデュアルヘッドシステムで、使う部位や用途によって使い分けることで、多様なグルーミングにニーズに対応します。

    トリプルプロテクトシェーブシステムで肌にやさしく

    トリプルプロテクトシェーブシステムで肌にやさしく

    トリプルプロテクトシェーブシステムは、丸みを帯びた刃先、低刺激性の網刃、肌を守るスキンガードプロテクションで肌にやさしく、2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることでグルーミング中に毛が絡まりづらく、スムーズな深剃りを実現します。／画像はイメージです。

    シェービングヘッドが身体の輪郭にフィット

    シェービングヘッドが身体の輪郭にフィット

    2D 密着シェービングヘッドが身体の輪郭にぴったりフィット。剃りにくい毛も逃しません。

    より快適なトリミングのための設計

    より快適なトリミングのための設計

    先端に丸みを帯びたユニークな刃先は、肌にやさしく、脇下などの肌のやわらかい場所でも快適なトリミングを提供します。／画像はイメージです。

    わずか 0.2 mm* のスムーズな深剃り

    わずか 0.2 mm* のスムーズな深剃り

    0.2 mm*のシェービングを実現する本製品は、ボディーグルーミングでのスムーズな深剃りを提供します。シェービングユニット中央にある、ひし形形状の網刃が肌の上でのスムーズな動きと均一な仕上がりを実現します。 *使用する部位や毛質により異なる場合があります。／画像はイメージです。

    インテグレートライトが肌を照らしてシェービング＆トリミング

    インテグレートライトが肌を照らしてシェービング＆トリミング

    本体にあるインテグレートライトが、身体を照らし、見えにくい部位や暗いところにある毛を見えやすくします。ライトで身体を照らすことで、剃りにくい部位や剃り残しが出やすい部位などで正確なグルーミングが可能です。本機能はシェービングヘッドとトリミングヘッドの両方で使用できます。／画像はイメージです。

    均一かつ正確なトリミングでスタイルを整える

    均一かつ正確なトリミングでスタイルを整える

    1 mm～3 mmの間で0.5 mm刻みで長さ調節が可能な調節式コームで、お好みの長さに均一にトリミングすることができます。

    さまざまな長さに調節して理想の自分をゲット

    さまざまな長さに調節して理想の自分をゲット

    3 mm～7 mmの間で1 mm刻みで長さ調節が可能な調節式コームで、お好みの長さに調節することができます。

    VIOエリアに対応したVIOコーム

    VIOエリアに対応したVIOコーム

    新しく追加されたVIOコームはVIOエリアなどのデリケートな部位の肌を刃から保護するように設計されています。

    防水仕様でお風呂やシャワーでも使えて、お手入れが簡単

    防水仕様でお風呂やシャワーでも使えて、お手入れが簡単

    製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使用できます。使った後はそのまま水洗いもできるのでお手入れが簡単です。※水深１メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる水の侵入がない。本体は防水加工しておりますが、水や液体に浸けないでください。

    約120 分間の使用時間と、クイックチャージ機能

    約120 分間の使用時間と、クイックチャージ機能

    満充電時には、約120 分間使用可能。 連続してパワフルにトリミングできます。 充電が切れた状態でも5分間充電をすることで、クイックチャージ機能により トリミング1回分を急速充電することができます。

    ポーチを使って外出先でもいつものお手入れを

    ポーチを使って外出先でもいつものお手入れを

    ジッパー付きのポーチには、製品と必要なアタッチメントをまとめて収納でき、ご自宅でも外出先でも普段どおりのグルーミングが可能です。

    充電表示ランプがバッテリーの状態を点灯してお知らせ

    充電表示ランプがバッテリーの状態を点灯してお知らせ

    充電表示ランプでバッテリーの残量や充電中の状態を確認できるため、 いつでも次のトリミングに備えることができます。 (USB充電アダプタは同梱されておりません。)／画像はイメージです。

    トリミング時の操作性と快適性を向上

    トリミング時の操作性と快適性を向上

    製品の握りやすさと扱いやすさが向上。完璧なスタイリングに欠かせない快適性と操作性を実現します。

    技術仕様

    • アクセサリー

      利便性
      • クリーニングブラシ
      • USB Type-A（充電アダプターは付属されていません）
      携帯・収納
      • ジッパー付き布製ソフトポーチ
      • ロック機能

    • 電源

      使用時間
      約 120 分間
      充電
      • 1 時間
      • ５分間の急速充電モード付
      バッテリーの種類
      リチウム
      バッテリーの状態
      充電催促表示
      ご使用時に
      コードレス

    • デザイン

      仕上げ
      ブラック
      ハンドル
      握りやすいグリップ

    • サービス

      本体保証
      最長 5 年**

    • 使いやすさ

      お手入れ
      オイル不要
      リーチ
      オプティライト
      耐水性
      ウェット＆ドライ

    • 概要

      部位
      ボディ
      解決方法
      トリム＆シェーブ

    • スタイリングツール

      トリミング刃
      肌にやさしい刃

    • スタイリングツール

      シェービングシステム
      • トリプルプロテクションシェービングシステム
      • 2D フレックスヘッド

    • コーム

      プレシジョンガード
      1～3 mm で 0.5 mm 刻みのきめ細かい長さ調節
      調節可能
      3～7 mm
      インティメット
      1 mm

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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