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    Bodygroom 7000 シャワー対応ボディーグルーマー

    BG7025/15

    シャワー対応ボディーグルーマー

    7000 シリーズはユニークなデュアルヘッドにより、シェービングとトリミングを切り替えられます。シェーバーは体の凹凸に合わせてスムーズなシェービングが可能、トリマーには全身どこでも手入れできる 5 段階の長さ調節機能が搭載されています。

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    Bodygroom 7000 シャワー対応ボディーグルーマー

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    シャワー対応ボディーグルーマー

    デリケートな部位にもやさしい設計

    • 4 次元密着シェーバー
    • 一体型トリマー（3～11mm）
    • 1 時間の充電で約 80 分間使用可能
    • ユニークなデュアルサイド設計
    ボディーを快適に深剃り

    ボディーを快適に深剃り

    このボディーシェーバー／トリマーは調節可能な 4 方向回転式ヘッドを備えているため、体のあらゆる輪郭に沿って深剃りできます。

    一体型トリマーと調整可能コーム

    一体型トリマーと調整可能コーム

    調節可能なコームにより、3～11mmまで2mm単位で5 段階の長さに調節できます。一体型トリマーのため、アタッチメント交換なしで、簡単にお好みの長さで自然なスタイルに仕上がります。／画像はイメージです

    全身やさしく素早くシェービング

    全身やさしく素早くシェービング

    丸みを帯びた刃先で肌にやさしい。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで毛が絡まりづらいのに深剃りを実現します。

    ドライでもウェットでも

    ドライでもウェットでも

    濡れた状態でも乾いた状態でも使える 100 ％防水仕様のボディーグルーマーなので、シャワー室の内外で使用できます。ただし、最良の結果を得るには、シャワーを浴びる前の乾いた毛に使用してください。

    握りやすいグリップ

    握りやすいグリップ

    人間工学に基づくゴム製グリップの付いたボディーグルーマーは、手にフィットして扱いやすく、思いどおりにトリミングできます。 

    本体 2 年間保証／海外使用可能／簡単なメンテナンス

    本体 2 年間保証／海外使用可能／簡単なメンテナンス

    フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えています。全世界での 2 年間本体保証に加え、世界各国の電圧との互換性を備えています。また、面倒なオイルを差す必要がなく、メンテナンスが簡単です。

    1 時間の充電で約 80 分間コードレスで使用可能

    1 時間の充電で約 80 分間コードレスで使用可能

    リチウムイオン電池により、1 時間の充電で約 80 分間コードレスで全身をお手入れできます。充電表示ランプで電池残量少または満充電を確認できます。

    肌にやさしいボディーグルーマー

    これ 1 台で、ボディーのあらゆる部位をしっかりトリミング／シェービングできます。フィリップスボディーグルーマー 7000 全身トリマーとシェーバーなら、1 つのアタッチメントでトリミングでき、背中、肩、胸、腹部、ワキ、腕、脚の付け根、脚の仕上がりもムラがありません。

    技術仕様

    • スタイリング

      長さ設定機能
      5 段階の長さに調節可能（3～11mm、2mm 単位）

    • アクセサリー

      収納ケース
      お手入れ

    • 電源

      充電
      約 1 時間
      バッテリーの種類
      リチウムイオン電池
      使用時間
      約 80 分間

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      シェービングヘッド
      2D密着シェーバーヘッド
      肌に快適

    • 使いやすさ

      長さ調節機能
      電源方式
      充電式

    Badge-D2C

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