シャワー対応ボディーグルーマー

7000 シリーズはユニークなデュアルヘッドにより、シェービングとトリミングを切り替えられます。シェーバーは体の凹凸に合わせてスムーズなシェービングが可能、トリマーには全身どこでも手入れできる 5 段階の長さ調節機能が搭載されています。