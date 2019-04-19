BG7025/15
シャワー対応ボディーグルーマー
7000 シリーズはユニークなデュアルヘッドにより、シェービングとトリミングを切り替えられます。シェーバーは体の凹凸に合わせてスムーズなシェービングが可能、トリマーには全身どこでも手入れできる 5 段階の長さ調節機能が搭載されています。さらに詳細をみる
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このボディーシェーバー／トリマーは調節可能な 4 方向回転式ヘッドを備えているため、体のあらゆる輪郭に沿って深剃りできます。
調節可能なコームにより、3～11mmまで2mm単位で5 段階の長さに調節できます。一体型トリマーのため、アタッチメント交換なしで、簡単にお好みの長さで自然なスタイルに仕上がります。／画像はイメージです
丸みを帯びた刃先で肌にやさしい。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで毛が絡まりづらいのに深剃りを実現します。
濡れた状態でも乾いた状態でも使える 100 ％防水仕様のボディーグルーマーなので、シャワー室の内外で使用できます。ただし、最良の結果を得るには、シャワーを浴びる前の乾いた毛に使用してください。
人間工学に基づくゴム製グリップの付いたボディーグルーマーは、手にフィットして扱いやすく、思いどおりにトリミングできます。
フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えています。全世界での 2 年間本体保証に加え、世界各国の電圧との互換性を備えています。また、面倒なオイルを差す必要がなく、メンテナンスが簡単です。
リチウムイオン電池により、1 時間の充電で約 80 分間コードレスで全身をお手入れできます。充電表示ランプで電池残量少または満充電を確認できます。
これ 1 台で、ボディーのあらゆる部位をしっかりトリミング／シェービングできます。フィリップスボディーグルーマー 7000 全身トリマーとシェーバーなら、1 つのアタッチメントでトリミングでき、背中、肩、胸、腹部、ワキ、腕、脚の付け根、脚の仕上がりもムラがありません。
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