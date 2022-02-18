肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・長さを整える

フィリップスのボディーグルーマー 7000シリーズは、シェーバーとトリマーが一体型のため、アタッチメントの交換なしでシェービングとトリミングを切り替えられます。これ一台で、腕、ワキ、脚、デリケートゾーン、背中、肩、胸、腹部、など体の様々な部位のムダ毛をしっかり剃る・整えることができます。自動研磨システム搭載のステンレス刃だから、常に鋭い切れ味を保ち、体毛が濃くてもパワフルにトリミングできます。