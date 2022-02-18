BG7020/15
肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・長さを整える
フィリップスのボディーグルーマー 7000シリーズは、シェーバーとトリマーが一体型のため、アタッチメントの交換なしでシェービングとトリミングを切り替えられます。これ一台で、腕、ワキ、脚、デリケートゾーン、背中、肩、胸、腹部、など体の様々な部位のムダ毛をしっかり剃る・整えることができます。自動研磨システム搭載のステンレス刃だから、常に鋭い切れ味を保ち、体毛が濃くてもパワフルにトリミングできます。さらに詳細をみる
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2方向に動く2D密着シェーバーは、体の輪郭にフィットしながらスムーズに全身のシェービングができます。
調節可能なコームにより、3～11mmまで2mm単位で5 段階の長さに調節できます。一体型トリマーのため、アタッチメント交換なしで、簡単にお好みの長さで自然なスタイルに仕上がります。／画像はイメージです
丸みを帯びた刃先で肌にやさしい。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで毛が絡まりづらいのに深剃りを実現します。
1 時間の充電で約 70 分間コードレスで全身をお手入れできます。充電表示ランプで電池残量または満充電を確認できます。(本製品に充電アダプタを接続した状態で入浴やシャワー中に使用しないでください。また水場や浴室での充電はしないでください。ショートや感電の原因になります)
乾いた状態でもシャワー中でも快適に深剃りできます。ボディーグルーマーは防水仕様のため、使用後は丸洗いできます。毛が長めの場合は、乾いた状態でトリミングすることをお勧めします。
ゴム製のグリップは手がぬれているときでも握りやすいように設計されており、乾いた状態でもシャワー中でも使いやすくなっています。
フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えています。全世界での 2 年間本体保証に加え、世界各国の電圧との互換性を備えています。また、面倒なオイルを差す必要がなく、メンテナンスが簡単です。
この一台で、全身のムダ毛処理を簡単に。腕、ワキ、脚、デリケートゾーン、背中、肩、胸、腹部、など体の様々な部位のムダ毛をしっかり剃る・整えることができます。
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