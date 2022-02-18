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  • 肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・長さを整える 肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・長さを整える 肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・長さを整える

    Bodygroom 7000 ボディーグルーマー 7000シリーズ

    BG7020/15

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・長さを整える

    フィリップスのボディーグルーマー 7000シリーズは、シェーバーとトリマーが一体型のため、アタッチメントの交換なしでシェービングとトリミングを切り替えられます。これ一台で、腕、ワキ、脚、デリケートゾーン、背中、肩、胸、腹部、など体の様々な部位のムダ毛をしっかり剃る・整えることができます。自動研磨システム搭載のステンレス刃だから、常に鋭い切れ味を保ち、体毛が濃くてもパワフルにトリミングできます。

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    Bodygroom 7000 ボディーグルーマー 7000シリーズ

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    肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・長さを整える

    デリケートな部位にもやさしい設計

    • 2D 密着シェーバー
    • 一体型トリマー（3～11mm）
    • 1 時間の充電で約 70 分間使用可能
    • IPX仕様で風呂剃り可能
    2D密着シェーバー

    2D密着シェーバー

    2方向に動く2D密着シェーバーは、体の輪郭にフィットしながらスムーズに全身のシェービングができます。

    一体型トリマーと調整可能コーム

    一体型トリマーと調整可能コーム

    調節可能なコームにより、3～11mmまで2mm単位で5 段階の長さに調節できます。一体型トリマーのため、アタッチメント交換なしで、簡単にお好みの長さで自然なスタイルに仕上がります。／画像はイメージです

    全身やさしく素早くシェービング

    全身やさしく素早くシェービング

    丸みを帯びた刃先で肌にやさしい。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで毛が絡まりづらいのに深剃りを実現します。

    1 時間充電で約 70 分間使用可能

    1 時間充電で約 70 分間使用可能

    1 時間の充電で約 70 分間コードレスで全身をお手入れできます。充電表示ランプで電池残量または満充電を確認できます。(本製品に充電アダプタを接続した状態で入浴やシャワー中に使用しないでください。また水場や浴室での充電はしないでください。ショートや感電の原因になります)

    お風呂剃り可能

    お風呂剃り可能

    乾いた状態でもシャワー中でも快適に深剃りできます。ボディーグルーマーは防水仕様のため、使用後は丸洗いできます。毛が長めの場合は、乾いた状態でトリミングすることをお勧めします。

    握りやすいグリップ

    握りやすいグリップ

    ゴム製のグリップは手がぬれているときでも握りやすいように設計されており、乾いた状態でもシャワー中でも使いやすくなっています。

    本体 2 年間保証／海外使用可能／簡単なメンテナンス

    本体 2 年間保証／海外使用可能／簡単なメンテナンス

    フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えています。全世界での 2 年間本体保証に加え、世界各国の電圧との互換性を備えています。また、面倒なオイルを差す必要がなく、メンテナンスが簡単です。

    手軽に全身のムダ毛を剃る・整える

    この一台で、全身のムダ毛処理を簡単に。腕、ワキ、脚、デリケートゾーン、背中、肩、胸、腹部、など体の様々な部位のムダ毛をしっかり剃る・整えることができます。

    技術仕様

    • スタイリング

      長さ設定機能
      5 段階の長さに調節可能（3～11mm、2mm 単位）

    • アクセサリー

      お手入れ

    • 電源

      充電
      約 1 時間
      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池
      使用時間
      約 70 分

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      シェービングヘッド
      2D密着シェーバーヘッド
      肌に快適

    • 使いやすさ

      電源方式
      充電式
      長さ調節機能

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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