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    Bodygroom series 5000 シャワー対応ボディーグルーマー

    BG5020/15

    肌にやさしくボディーシェービング

    Series 5000 は肌への負担を最小限に抑えながらパワフルな性能を実現します。胸でも、手が届きにくい背中でも、肌にやさしくシェービングしたり、付属の 3mm、5mm、7mm コームを使用してトリミングすることができます。

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    Bodygroom series 5000 シャワー対応ボディーグルーマー

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    肌にやさしくボディーシェービング

    エクステンションアームで、届きにくい部分にも対応

    • 肌にやさしいボディーシェーバー
    • 3 個の簡単に取り付けられるコーム（3mm、5mm、7mm）
    • 1 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能
    • エクステンションアーム
    丸みを帯びた刃先で肌にやさしい

    丸みを帯びた刃先で肌にやさしい

    シェーバーヘッドの丸みを帯びた刃先とフォイルがシェービング中に肌を守ります。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで深剃りを実現します。

    自然な長さにトリミングできる 3 種類のコームが付属（3mm、5mm、7mm）

    自然な長さにトリミングできる 3 種類のコームが付属（3mm、5mm、7mm）

    長さの異なる全身のムダ毛に対応する 3 種類のコームが付属しています。シェービングヘッドにコームを装着すると 3mm、5mm、7mm にトリミング、コームなしで使用するとさらに短く仕上がります。処理する毛の量が多い場合は、コームを付けてあらかじめトリミングしておくことをお勧めします。

    エクステンションアームで背中など届きにくい部分も簡単にお手入れ可能

    エクステンションアームで背中など届きにくい部分も簡単にお手入れ可能

    背中など、自分では届きにくい部分のムダ毛の処理に便利です。

    1 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能

    1 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能

    パワフルなリチウムイオン電池により、1 時間の充電で約 60 分間コードレスで全身をお手入れできます。充電表示ランプで電池残量少または満充電を確認できます。

    お手入れ簡単で、ウェット／ドライ対応

    お手入れ簡単で、ウェット／ドライ対応

    乾いた状態でもシャワー中でも快適に深剃りできます。ボディーグルーマーは防水仕様のため、使用後は丸洗いできます。毛が長めの場合は、乾いた状態でトリミングすることをお勧めします。

    人間工学に基づいた握りやすいグリップ

    人間工学に基づいた握りやすいグリップ

    ゴム製のグリップは手がぬれているときでも握りやすいように設計されており、乾いた状態でもシャワー中でも使いやすくなっています。

    購入時の保証

    購入時の保証

    全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加えて、オイルを差す必要もありません。

    全身のムダ毛を剃る・整える

    ワキ、胸や腹、肩や背中、脚の付け根や脚を、安心かつ快適に整えることができるように設計されています。肌にやさしいシェーバーにより、いくつものツールを使用することなく、長さの異なる毛をしっかりつかんでカットできます。

    技術仕様

    • スタイリング

      長さ設定機能
      3 種類の長さ設定

    • アクセサリー

      コーム
      3 個のボディートリミング用コーム（3mm、5mm、7mm）
      エクステンションアーム

    • 電源

      充電
      約 1 時間でフル充電
      バッテリーの種類
      リチウムイオン電池
      使用時間
      約 60 分

    • デザイン

      ハンドル
      握りやすいグリップ

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      カッターの幅
      32  mm
      シェービングヘッド
      2D密着シェーバーヘッド
      肌に快適
      • デリケートゾーンでも快適

    • 使いやすさ

      お手入れ
      不要
      ウェット＆ドライ
      • 本体丸洗い可能
      • シャワー使用可能
      電源方式
      充電式
      長さ調節機能

    Badge-D2C

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