BG5020/15
肌にやさしくボディーシェービング
Series 5000 は肌への負担を最小限に抑えながらパワフルな性能を実現します。胸でも、手が届きにくい背中でも、肌にやさしくシェービングしたり、付属の 3mm、5mm、7mm コームを使用してトリミングすることができます。さらに詳細をみる
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シェーバーヘッドの丸みを帯びた刃先とフォイルがシェービング中に肌を守ります。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで深剃りを実現します。
長さの異なる全身のムダ毛に対応する 3 種類のコームが付属しています。シェービングヘッドにコームを装着すると 3mm、5mm、7mm にトリミング、コームなしで使用するとさらに短く仕上がります。処理する毛の量が多い場合は、コームを付けてあらかじめトリミングしておくことをお勧めします。
背中など、自分では届きにくい部分のムダ毛の処理に便利です。
パワフルなリチウムイオン電池により、1 時間の充電で約 60 分間コードレスで全身をお手入れできます。充電表示ランプで電池残量少または満充電を確認できます。
乾いた状態でもシャワー中でも快適に深剃りできます。ボディーグルーマーは防水仕様のため、使用後は丸洗いできます。毛が長めの場合は、乾いた状態でトリミングすることをお勧めします。
ゴム製のグリップは手がぬれているときでも握りやすいように設計されており、乾いた状態でもシャワー中でも使いやすくなっています。
全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加えて、オイルを差す必要もありません。
ワキ、胸や腹、肩や背中、脚の付け根や脚を、安心かつ快適に整えることができるように設計されています。肌にやさしいシェーバーにより、いくつものツールを使用することなく、長さの異なる毛をしっかりつかんでカットできます。
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