自然な長さにトリミングできる 3 種類のコームが付属（3mm、5mm、7mm）

長さの異なる全身のムダ毛に対応する 3 種類のコームが付属しています。シェービングヘッドにコームを装着すると 3mm、5mm、7mm にトリミング、コームなしで使用するとさらに短く仕上がります。処理する毛の量が多い場合は、コームを付けてあらかじめトリミングしておくことをお勧めします。