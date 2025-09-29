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肌にやさしく、簡単なシェービング&トリミング
シェービングとトリミングを肌にやさしく簡単に。トリプルプロテクトシェーブシステムがワキの下などの肌の柔らかい箇所にも対応。なめらかなシェービングが可能です。コームを取り付ければ、お好みの長さに仕上がりを調節することができます。さらに詳細をみる
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トリプルプロテクトシェーブシステムは、丸みを帯びた刃先、低刺激性の網刃、肌を守るスキンガードプロテクションで肌にやさしく、2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることでグルーミング中に毛が絡まりづらく、スムーズな深剃りを実現します。／画像はイメージです。
0.2 mm*のシェービングを実現する本製品は、ボディーグルーミングでの深剃りを提供します。ひし形形状の網刃は肌の上でのスムーズな動きと均一な仕上がりを実現します。 *使用する部位や毛質により異なる場合があります。
2 mmもしくは3 mmの長さにトリミングできる双方向コームは、前後どちらに動かしてもトリミングできるため、VIOエリアでも使うことができます。
製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使用できます。使った後はそのまま水洗いもできるのでお手入れが簡単です。 ※水深１メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる水の侵入がない。本体は防水加工しておりますが、水や液体に浸けないでください。
最大約80分間使用が可能。リチウムイオン電池搭載のため、トリミング中のパワーが持続します。
充電表示ランプでバッテリーの残量を常に確認できるため、いつでも次のトリミングに備えることができます。／画像はイメージです。
製品の握りやすさと扱いやすさが向上。完璧なスタイリングに欠かせない快適性と操作性を実現します。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
使いやすさ
概要
スタイリングツール
コーム
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