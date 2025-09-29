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  • 肌にやさしく、簡単なシェービング&トリミング 肌にやさしく、簡単なシェービング&トリミング 肌にやさしく、簡単なシェービング&トリミング

    Body Groomer Series 3000

    BG3480/15

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    肌にやさしく、簡単なシェービング&トリミング

    シェービングとトリミングを肌にやさしく簡単に。トリプルプロテクトシェーブシステムがワキの下などの肌の柔らかい箇所にも対応。なめらかなシェービングが可能です。コームを取り付ければ、お好みの長さに仕上がりを調節することができます。

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    Body Groomer Series 3000

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    肌にやさしく、簡単なシェービング&トリミング

    トリプルプロテクトシェーブシステム搭載

    • トリプルプロテクトシェーブシステム
    • 深剃り
    • 双方向コームで簡単トリミング
    • 防水仕様でお風呂やシャワーでも使える
    トリプルプロテクトシェーブシステムで肌にやさしく

    トリプルプロテクトシェーブシステムで肌にやさしく

    トリプルプロテクトシェーブシステムは、丸みを帯びた刃先、低刺激性の網刃、肌を守るスキンガードプロテクションで肌にやさしく、2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることでグルーミング中に毛が絡まりづらく、スムーズな深剃りを実現します。／画像はイメージです。

    わずか 0.2 mm* のスムーズな深剃り

    わずか 0.2 mm* のスムーズな深剃り

    0.2 mm*のシェービングを実現する本製品は、ボディーグルーミングでの深剃りを提供します。ひし形形状の網刃は肌の上でのスムーズな動きと均一な仕上がりを実現します。 *使用する部位や毛質により異なる場合があります。

    前後に動かして使える着脱が簡単なコーム

    前後に動かして使える着脱が簡単なコーム

    2 mmもしくは3 mmの長さにトリミングできる双方向コームは、前後どちらに動かしてもトリミングできるため、VIOエリアでも使うことができます。

    防水仕様でお風呂やシャワーでも使えて、水洗いでお手入れが簡単

    防水仕様でお風呂やシャワーでも使えて、水洗いでお手入れが簡単

    製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使用できます。使った後はそのまま水洗いもできるのでお手入れが簡単です。 ※水深１メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる水の侵入がない。本体は防水加工しておりますが、水や液体に浸けないでください。

    トリミング中一貫してパワフルな性能を発揮

    トリミング中一貫してパワフルな性能を発揮

    最大約80分間使用が可能。リチウムイオン電池搭載のため、トリミング中のパワーが持続します。

    充電表示ランプがバッテリーの状態をお知らせ

    充電表示ランプがバッテリーの状態をお知らせ

    充電表示ランプでバッテリーの残量を常に確認できるため、いつでも次のトリミングに備えることができます。／画像はイメージです。

    トリミング時の操作性と快適性を向上

    トリミング時の操作性と快適性を向上

    製品の握りやすさと扱いやすさが向上。完璧なスタイリングに欠かせない快適性と操作性を実現します。

    技術仕様

    • アクセサリー

      利便性
      • クリーニングブラシ
      • USB Type-A（充電アダプターは付属されていません）

    • 電源

      使用時間
      約 80 分間
      バッテリーの種類
      リチウム
      充電
      • 8 時間
      • USB-A 充電（5 V⎓ / ≥1 A）
      バッテリーの状態
      充電表示ランプ
      ご使用時に
      コードレス

    • デザイン

      仕上げ
      ミッドグレー
      ハンドル
      握りやすいグリップ

    • サービス

      本体保証
      最長 5 年*

    • 使いやすさ

      お手入れ
      オイル不要
      耐水性
      ウェット＆ドライ

    • 概要

      部位
      ボディ
      解決方法
      トリム＆シェーブ

    • スタイリングツール

      シェービングシステム
      トリプルプロテクションシェービングシステム

    • コーム

      ボディー
      • 2 mm
      • 3 mm

    Badge-D2C

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