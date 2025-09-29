防水仕様でお風呂やシャワーでも使えて、水洗いでお手入れが簡単

製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使用できます。使った後はそのまま水洗いもできるのでお手入れが簡単です。 ※水深１メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる水の侵入がない。本体は防水加工しておりますが、水や液体に浸けないでください。