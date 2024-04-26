BG3027/03
スムーズなボディーグルーミング
3000 シリーズは、肌への負担を最小限に抑えながら、ムダ毛をしっかり捉えて進むよう設計されています。肌にやさしい 2D 密着シェーバーを使用するか、あるいは 3mm、5mm または 7mm の調節可能なコームを取り付けてトリミングできます。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
1台で、ワキ、腕、胸、腹、脚、スネ、VIOのデリケートゾーンなど全身のムダ毛を簡単に処理できます。また、丸みを帯びている刃先で肌にやさしく傷つけにくい設計。デリケートエリアでも肌にやさしい剃り心地です。
シェービングシステムには 3 mm、5 mm、7 mm の 3 個の取り付け可能なトリミング用コームが付属しています。コームを付けずに使用した場合は深剃りができます。／画像はイメージです
乾いた状態でもシャワー中でも快適に深剃りできます。ボディーグルーマーは防水仕様*のため、使用後は丸洗いできます。毛が長めの場合は、乾いた状態でトリミングすることをお勧めします。
パワフルな充電式電池で、約 60 分間コードレスで全身をお手入れできます。約5分間の急速充電でトリミング1回分（約8分間）の使用が可能。
ゴム製グリップの付いたボディーグルーマーは、手にフィットして扱いやすく、思いどおりにトリミングできます。
本体2年保証。また、面倒なオイルを差す必要もなく、メンテナンスが簡単です。
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