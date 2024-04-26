スムーズなボディーグルーミング

3000 シリーズは、肌への負担を最小限に抑えながら、ムダ毛をしっかり捉えて進むよう設計されています。肌にやさしい 2D 密着シェーバーを使用するか、あるいは 3mm、5mm または 7mm の調節可能なコームを取り付けてトリミングできます。