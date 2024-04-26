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    Bodygroom Series 3000 シャワー対応／ボディー用トリマー

    BG3027/03

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    スムーズなボディーグルーミング

    3000 シリーズは、肌への負担を最小限に抑えながら、ムダ毛をしっかり捉えて進むよう設計されています。肌にやさしい 2D 密着シェーバーを使用するか、あるいは 3mm、5mm または 7mm の調節可能なコームを取り付けてトリミングできます。

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    Bodygroom Series 3000 シャワー対応／ボディー用トリマー

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    スムーズなボディーグルーミング

    スキンプロテクションテクノロジー搭載 2D 密着シェーバー

    • 簡単に取り付けられるコーム 3 個（3mm、5mm、7mm）
    • 密着 2D シェーバー
    • 1 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用
    肌にやさしく、らくらく全身・VIOのムダ毛ケア

    肌にやさしく、らくらく全身・VIOのムダ毛ケア

    1台で、ワキ、腕、胸、腹、脚、スネ、VIOのデリケートゾーンなど全身のムダ毛を簡単に処理できます。また、丸みを帯びている刃先で肌にやさしく傷つけにくい設計。デリケートエリアでも肌にやさしい剃り心地です。

    双方向トリマーとコームで思いどおりの方向にトリミング

    双方向トリマーとコームで思いどおりの方向にトリミング

    シェービングシステムには 3 mm、5 mm、7 mm の 3 個の取り付け可能なトリミング用コームが付属しています。コームを付けずに使用した場合は深剃りができます。／画像はイメージです

    防水加工* ボディーグルーマー

    防水加工* ボディーグルーマー

    乾いた状態でもシャワー中でも快適に深剃りできます。ボディーグルーマーは防水仕様*のため、使用後は丸洗いできます。毛が長めの場合は、乾いた状態でトリミングすることをお勧めします。

    1 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能

    1 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能

    パワフルな充電式電池で、約 60 分間コードレスで全身をお手入れできます。約5分間の急速充電でトリミング1回分（約8分間）の使用が可能。

    握りやすいグリップ

    握りやすいグリップ

    ゴム製グリップの付いたボディーグルーマーは、手にフィットして扱いやすく、思いどおりにトリミングできます。

    ２年保証 / オイル差し不要

    ２年保証 / オイル差し不要

    本体2年保証。また、面倒なオイルを差す必要もなく、メンテナンスが簡単です。

    技術仕様

    • アクセサリー

      コーム
      3 個のボディートリミング用コーム（3mm、5mm、7mm）

    • 電源

      使用時間
      約 60 分
      充電
      • ５分間の急速充電モード付
      • USB-A（電源アダプタは付属されていません）
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      最大消費電力
      5 W
      入力電圧
      5 V

    • デザイン

      ハンドル
      握りやすいグリップとハンドル

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      シェービングヘッド
      2D密着シェーバーヘッド
      肌に快適
      • スキンプロテクター
      • デリケートゾーンでも快適
      長さ調節
      3 種類の長さ設定

    • 使いやすさ

      お手入れ
      オイル差し不要
      ウェット＆ドライ
      シャワー使用可能
      長さ調節機能
      電源方式
      充電式

    Badge-D2C

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    • *IPX7（水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない）毛が長めの場合は、乾いた状態でのトリミングを推奨します。本体は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けないでください。​
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