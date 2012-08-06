ワキ、胸や腹、肩や背中、脚の付け根や脚を、安心かつ快適に整えることができるように設計されています。スキンコンフォートシステムにより、いくつものツールを使用することなく、長さの異なる毛をしっかりつかんでカットできます。また、尖った先端が肌に触れることはありません。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで深剃りを実現します。
丸みを帯びた刃先とシェービング刃を採用し、シェービング中の肌を保護します。
自然な長さの 3mm にトリミングできるコームが付属しています。シェービングヘッドにコームを装着すると 3mm にトリミング、コームなしで使用するとさらに短く仕上がります。処理する毛の量が多い場合は、コームを付けてあらかじめトリミングしておくことをお勧めします。
パワフルなニッケル水素電池なら、全身のお手入れに、8 時間の充電で約 50 分間コードレスで使用できます。充電表示ランプで電池残量少または満充電を確認できます。
乾いた状態でもシャワー中でも快適に深剃りできます。ボディーグルーマーは防水加工のため、使用後は丸洗いできます。毛が長めの場合は、乾いた状態でトリミングすることをお勧めします。
人間工学に基づくゴム製グリップの付いたボディーグルーマーは、手にフィットして扱いやすく、思いどおりにトリミングできます。
全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加えて、オイルを差す必要もありません。
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