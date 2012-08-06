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    Bodygroom series 3000 ボディーグルーマー

    BG2024/15

    肌にやさしくムダ毛を剃る・整える。

    素肌ツルツル、肌にやさしいシェービングヘッド。カッコよく魅せるボディーヘアーをデザインしたい人に。

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    この商品は販売を終了しました

    Bodygroom series 3000 ボディーグルーマー

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    肌にやさしくムダ毛を剃る・整える。

    ボディーのお手入れに

    • 肌にやさしい
    • 取り付け簡単なコーム（3mm）1 個
    • 8 時間の充電で約 50 分間コードレスで使用可能
    全身のムダ毛を剃る・整える

    全身のムダ毛を剃る・整える

    ワキ、胸や腹、肩や背中、脚の付け根や脚を、安心かつ快適に整えることができるように設計されています。スキンコンフォートシステムにより、いくつものツールを使用することなく、長さの異なる毛をしっかりつかんでカットできます。また、尖った先端が肌に触れることはありません。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで深剃りを実現します。

    丸みを帯びた刃先で肌にやさしい

    丸みを帯びた刃先で肌にやさしい

    丸みを帯びた刃先とシェービング刃を採用し、シェービング中の肌を保護します。

    トリミングできる 3mm コームが付属

    トリミングできる 3mm コームが付属

    自然な長さの 3mm にトリミングできるコームが付属しています。シェービングヘッドにコームを装着すると 3mm にトリミング、コームなしで使用するとさらに短く仕上がります。処理する毛の量が多い場合は、コームを付けてあらかじめトリミングしておくことをお勧めします。

    8 時間の充電で約 50 分間コードレスで使用可能

    8 時間の充電で約 50 分間コードレスで使用可能

    パワフルなニッケル水素電池なら、全身のお手入れに、8 時間の充電で約 50 分間コードレスで使用できます。充電表示ランプで電池残量少または満充電を確認できます。

    お手入れ簡単で、ウェット／ドライ対応

    お手入れ簡単で、ウェット／ドライ対応

    乾いた状態でもシャワー中でも快適に深剃りできます。ボディーグルーマーは防水加工のため、使用後は丸洗いできます。毛が長めの場合は、乾いた状態でトリミングすることをお勧めします。

    握りやすいグリップ

    握りやすいグリップ

    人間工学に基づくゴム製グリップの付いたボディーグルーマーは、手にフィットして扱いやすく、思いどおりにトリミングできます。

    購入時の保証

    購入時の保証

    全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加えて、オイルを差す必要もありません。

    技術仕様

    • スタイリング

      長さ設定機能
      ３ｍｍコーム

    • アクセサリー

      スタンド
      充電スタンド

    • 電源

      充電
      約 1 時間
      使用時間
      50 分
      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池

    • デザイン

      ハンドル
      人間工学に基づいたグリップとハンドル

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      カッターの幅
      32  mm
      シェービングヘッド
      2D密着シェーバーヘッド
      肌に快適
      • デリケートゾーンでも快適

    • 使いやすさ

      お手入れ
      オイル差し不要
      ウェット＆ドライ
      • シャワー使用可能
      • 本体丸洗い可能
      長さ調節機能
      電源方式
      充電式

    Badge-D2C

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