全身のムダ毛を剃る・整える

ワキ、胸や腹、肩や背中、脚の付け根や脚を、安心かつ快適に整えることができるように設計されています。スキンコンフォートシステムにより、いくつものツールを使用することなく、長さの異なる毛をしっかりつかんでカットできます。また、尖った先端が肌に触れることはありません。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで深剃りを実現します。