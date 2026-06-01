防水仕様**でお風呂やシャワーでも使えて、水洗いでお手入れが簡単

製品は防水仕様**のため、お風呂やシャワーでも使用できます。使った後はそのまま水洗いもできるのでお手入れが簡単です。 ** 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる水の浸入がない。本体は防水加工しておりますが、水や液体に浸けないでください。