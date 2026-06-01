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  • フィリップス ボディーグルーマー 替刃 フィリップス ボディーグルーマー 替刃 フィリップス ボディーグルーマー 替刃

    Body Groomer replacement foil BG2010

    BG2010/43

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    フィリップス ボディーグルーマー 替刃

    フィリップス ボディーグルーマー BG3000、7000用シェービングユニットの替刃です。性能を維持するため、シェービングユニットは約12か月ごとに交換してください。

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    Body Groomer replacement foil BG2010

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    フィリップス ボディーグルーマー 替刃

    性能を維持するために 12 か月ごとに交換

    • トリプルプロテクションシェービングシステム
    • わずか0.2 mmのスムーズな深剃り
    • 防水仕様でお風呂でも使える
    • 約 12 か月ごとに交換
    トリプルプロテクトシェーブシステムで肌にやさしく

    トリプルプロテクトシェーブシステムで肌にやさしく

    トリプルプロテクトシェーブシステムは、丸みを帯びた刃先、低刺激性の網刃、肌を守るスキンガードプロテクションで肌にやさしく、2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることでグルーミング中に毛が絡まりづらく、スムーズな深剃りを実現します。／画像はイメージです。

    わずか 0.2 mm* のスムーズな深剃り

    わずか 0.2 mm* のスムーズな深剃り

    0.2 mm*のシェービングを実現する本製品は、ボディーグルーミングでのスムーズな深剃りを提供します。シェービングユニット中央にある、ひし形形状の網刃が肌の上でのスムーズな動きと均一な仕上がりを実現します。 *使用する部位や毛質により異なる場合があります。／画像はイメージです。

    防水仕様**でお風呂やシャワーでも使えて、水洗いでお手入れが簡単

    防水仕様**でお風呂やシャワーでも使えて、水洗いでお手入れが簡単

    製品は防水仕様**のため、お風呂やシャワーでも使用できます。使った後はそのまま水洗いもできるのでお手入れが簡単です。 ** 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる水の浸入がない。本体は防水加工しておりますが、水や液体に浸けないでください。

    Badge-D2C

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