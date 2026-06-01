BG2010/43
フィリップス ボディーグルーマー 替刃
フィリップス ボディーグルーマー BG3000、7000用シェービングユニットの替刃です。性能を維持するため、シェービングユニットは約12か月ごとに交換してください。さらに詳細をみる
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トリプルプロテクトシェーブシステムは、丸みを帯びた刃先、低刺激性の網刃、肌を守るスキンガードプロテクションで肌にやさしく、2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることでグルーミング中に毛が絡まりづらく、スムーズな深剃りを実現します。／画像はイメージです。
0.2 mm*のシェービングを実現する本製品は、ボディーグルーミングでのスムーズな深剃りを提供します。シェービングユニット中央にある、ひし形形状の網刃が肌の上でのスムーズな動きと均一な仕上がりを実現します。 *使用する部位や毛質により異なる場合があります。／画像はイメージです。
製品は防水仕様**のため、お風呂やシャワーでも使用できます。使った後はそのまま水洗いもできるのでお手入れが簡単です。 ** 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる水の浸入がない。本体は防水加工しておりますが、水や液体に浸けないでください。
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