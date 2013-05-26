カミソリよりも肌にやさしいお風呂シェーバー。

肌荒れを気にせずに快適なシェービングが可能になりました。Aquatec ウェット&ドライ設計により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現します。ジェルやフォームを使用した快適な深剃りを、シャワーを浴びながら実感できます。