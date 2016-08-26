ウェット＆ドライ設計：フォームを使用した爽快なウェットシェービングも手軽なドライシェービングも可能

シェーバーの防水シールが 100% 防水を実現。シャワーを浴びながらお気に入りのシェービングジェルやフォームの使用で、肌を保護しながらシェービング。また、手軽で便利なドライシェービングにも対応。使用後は、上部を開いて水洗いするだけで、シェーバーを清潔に保てます。