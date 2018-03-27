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  • 肌に負担をかけずスムーズな深剃りが可能 肌に負担をかけずスムーズな深剃りが可能 肌に負担をかけずスムーズな深剃りが可能

    AquaTouch ウェット＆ドライ電気シェーバー

    AT791/16

    肌に負担をかけずスムーズな深剃りが可能

    このウェット＆ドライシェーバーなら肌荒れを気にせずに快適にシェービング。防水加工により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現します。ジェルやフォームを使用した快適な深剃りに最適です。

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    AquaTouch ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    肌に負担をかけずスムーズな深剃りが可能

    シェービングジェルやフォームを使用したウェットシェービング

    • スーパーリフト＆カット
    • フレックス ヘッド
    ジェルやフォームを使用した快適な深剃りに最適

    ジェルやフォームを使用した快適な深剃りに最適

    防水シールにより、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現します。ジェルやフォームを使用した快適な深剃りを、シャワーを浴びながら実感できます。

    顔をスムーズにシェービング

    顔をスムーズにシェービング

    丸みを帯びた角のないシェービングヘッドが顔の輪郭にピタッと密着し、肌荒れを防ぎます。

    肌にぴったり快適に密着

    肌にぴったり快適に密着

    1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

    クイックリンスシステム搭載、水洗い可能なシェーバー

    クイックリンスシステム搭載、水洗い可能なシェーバー

    クイックリンスシステムで水洗い可能、シャワー中の使用も可

    1 回の充電で約 40 分以上のコードレスシェービングが可能

    1 回の充電で約 40 分以上のコードレスシェービングが可能

    40 分以上（約 14 回）のコードレスシェービングが可能です。8 時間でフル充電、思い立ったらいつでも使えます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ

    • 電源

      充電
      約 1 時間
      バッテリーの種類
      リチウムイオン電池
      使用時間
      約 40 分
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      待機電力
      0.5  W
      最大消費電力
      5.4  W

    • デザイン

      ブラック
      ハンドル
      • スリムで握りやすいグリップ
      • ゴム製グリップ
      仕上げ
      • デコパネル リブ ブラック
      • フロントシェル（プレーン）ブラック

    • サービス

      替刃
      • 2 年ごとに SH50 と交換してください
      • HQ8 の後継モデル：SH50

    • シェービング性能

      肌に密着
      密着フロートヘッド
      シェービングシステム
      スーパーリフト＆カット

    • 使いやすさ

      クリーニング
      本体丸洗い可
      ディスプレイ
      • 1 LED 表示
      • 充電完了表示
      • 充電表示ランプ
      • 充電表示
      電源方式
      充電式

    Badge-D2C

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