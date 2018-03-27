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肌に負担をかけずスムーズな深剃りが可能
このウェット＆ドライシェーバーなら肌荒れを気にせずに快適にシェービング。防水加工により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現します。ジェルやフォームを使用した快適な深剃りに最適です。さらに詳細をみる
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防水シールにより、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現します。ジェルやフォームを使用した快適な深剃りを、シャワーを浴びながら実感できます。
丸みを帯びた角のないシェービングヘッドが顔の輪郭にピタッと密着し、肌荒れを防ぎます。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
クイックリンスシステムで水洗い可能、シャワー中の使用も可
40 分以上（約 14 回）のコードレスシェービングが可能です。8 時間でフル充電、思い立ったらいつでも使えます。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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