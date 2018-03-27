肌に負担をかけずスムーズな深剃りが可能

このウェット＆ドライシェーバーなら肌荒れを気にせずに快適にシェービング。防水加工により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現します。ジェルやフォームを使用した快適な深剃りに最適です。