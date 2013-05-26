AT758
カミソリよりも肌にやさしいお風呂シェーバー。
肌荒れを気にせずに快適なシェービングが可能になりました。Aquatec ウェット&ドライ設計により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現します。ジェルやフォームを使用した快適な深剃りを、シャワーを浴びながら実感できます。さらに詳細をみる
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シェーバーの防水シールが 100% 防水を実現。シャワーを浴びながらお気に入りのシェービングジェルやフォームの使用で、肌を保護しながらシェービング。また、手軽で便利なドライシェービングにも対応。使用後は、上部を開いて水洗いするだけで、シェーバーを清潔に保てます。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
エネルギー効率が良く強力なリチウムイオン電池により、充電 1 回あたりのシェービング時間が長くなりました。8 時間の充電で最長 45 分、つまり約 14 回のシェービングが可能です。
クイックリンスシステムで水洗い可能、シャワー中の使用も可
丸みを帯びた角のないシェービングヘッドが顔の輪郭にピタッと密着し、肌荒れを防ぎます。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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