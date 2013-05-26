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  • カミソリよりも肌にやさしいお風呂シェーバー。 カミソリよりも肌にやさしいお風呂シェーバー。 カミソリよりも肌にやさしいお風呂シェーバー。

    AquaTouch ウェット＆ドライ電気シェーバー

    AT758

    カミソリよりも肌にやさしいお風呂シェーバー。

    肌荒れを気にせずに快適なシェービングが可能になりました。Aquatec ウェット&ドライ設計により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現します。ジェルやフォームを使用した快適な深剃りを、シャワーを浴びながら実感できます。

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    AquaTouch ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    カミソリよりも肌にやさしいお風呂シェーバー。

    • スーパーリフト＆カット刃
    • 密着フロートヘッド
    ウェット＆ドライ設計：フォームを使用した爽快なウェットシェービングも手軽なドライシェービングも可能

    ウェット＆ドライ設計：フォームを使用した爽快なウェットシェービングも手軽なドライシェービングも可能

    シェーバーの防水シールが 100% 防水を実現。シャワーを浴びながらお気に入りのシェービングジェルやフォームの使用で、肌を保護しながらシェービング。また、手軽で便利なドライシェービングにも対応。使用後は、上部を開いて水洗いするだけで、シェーバーを清潔に保てます。

    リフト＆カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り

    リフト＆カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り

    1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

    シェービング持続時間 45 分以上、8 時間充電

    シェービング持続時間 45 分以上、8 時間充電

    エネルギー効率が良く強力なリチウムイオン電池により、充電 1 回あたりのシェービング時間が長くなりました。8 時間の充電で最長 45 分、つまり約 14 回のシェービングが可能です。

    クイックリンスシステム搭載、水洗い可能なシェーバー

    クイックリンスシステム搭載、水洗い可能なシェーバー

    クイックリンスシステムで水洗い可能、シャワー中の使用も可

    顔をスムーズにシェービング

    顔をスムーズにシェービング

    丸みを帯びた角のないシェービングヘッドが顔の輪郭にピタッと密着し、肌荒れを防ぎます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ

    • 電源

      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      待機電力
      < 0.25  W
      最大消費電力
      5.4  W

    • デザイン

      ハンドル
      スリムで握りやすいグリップ
      仕上げ

    • サービス

      本体保証
      本体 2 年間保証
      替刃
      HQ8 の後継モデル：SH50
      替刃
      2 年ごとに SH50 と交換してください

    • シェービング性能

      肌に密着
      密着フロートヘッド
      スキンコンフォート
      • ウェット＆ドライ設計
      • スキンプロテクションシステム
      シェービングシステム
      リフト＆カット刃

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • 本体丸洗い可能
      • クイック洗浄システム
      ウェット＆ドライ
      ディスプレイ
      1 LED 表示
      電源方式
      • 充電式
      • 充電式
      シェービング時間
      約40 分、最大 13 回
      充電時間
      8 時間
      表示内容
      • 充電催促
      • 充電
      • 充電完了
      • シェービングヘッド交換催促

    Badge-D2C

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