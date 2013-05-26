肌に負担をかけずスムーズな深剃りが可能

肌荒れを気にせずに快適なシェービングが可能になりました。防水シールにより、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現します。ジェルやフォームを使用した快適な深剃りに最適です。