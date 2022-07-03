GoZero ソーダメーカー
毎日にはじける楽しみを
Philips GoZero ソーダメーカーがあれば、いつでも爽やかなスパークリングウォーターを楽しめます。水を入れて、セットして、押すだけの簡単 3 ステップ。つや消しステンレス仕上げの洗練されたデザインが、キッチンやインテリアにフィットします。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
毎日にはじける楽しみを
- 炭酸レベルを調節できる
- 3 ステップで炭酸水
- BPA フリー ペットボトル
- 電源不要
炭酸レベルをお好みの強さにカスタマイズ
炭酸レベルはお好みに合わせて強さを調節できます。ガス入れ工程を繰り返すだけで、刺激を増した炭酸水ができあがります。
ヘルシーなソーダをご自宅で
糖分たっぷりのドリンクを買う代わりに、ヘルシーで新鮮なスパークリングウォーターをご自宅で作りましょう。
簡単 3 ステップで新鮮なスパークリングウォーターのできあがり
水を入れて、セットして、押すだけの簡単 3 ステップで、新鮮なスパークリングウォーターをご自宅で作れます。
いつでもどこでも炭酸水を楽しめる
電源要らずのこのソーダメーカーなら、いつでもどこでも新鮮なスパークリングウォーターを作れます。必要なのはボタンを押すだけ。
内蔵されたリリーフ弁で安全性を確保
ソーダメーカーの作動中は、安全リリーフ弁がボトル内の圧力逃します。ブーンという音は、スパークリングウォーターが生成されていることを示します。
どこにでもフィット
場所を問わないコンパクトなサイズ。どこでも簡単に使用できます。
つや消しステンレス仕上げの洗練されたデザイン
つや消しステンレス仕上げの洗練されたデザインが、キッチンやインテリアにフィットします。
使い捨てのプラスチック廃棄物を削減
CO2 シリンダー 1 本で最大 60 リットルのおいしいスパークリングウォーターを作れます。これはペットボトル 120 本分に相当します。*
技術仕様
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仕様
- 製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
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239.5*124.5*423.5
mm
- コントロール
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機械式ボタン
- 電源
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電源不要
- 本体の素材
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ボトル仕様
- ボトルの取り付け方式
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ツイスト
- ボトルの素材
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- ボトル容量
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1L
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シリンダー仕様
- 内容
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食品添加用炭酸ガス（CO2）
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同梱アイテム
- ソーダメーカー
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1
- 炭酸ボトル
-
1
- 500ml の炭酸ドリンクのペットボトルと比較した場合
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