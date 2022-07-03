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    GoZero ソーダメーカー

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    毎日にはじける楽しみを

    Philips GoZero ソーダメーカーがあれば、いつでも爽やかなスパークリングウォーターを楽しめます。水を入れて、セットして、押すだけの簡単 3 ステップ。つや消しステンレス仕上げの洗練されたデザインが、キッチンやインテリアにフィットします。

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    GoZero ソーダメーカー

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    毎日にはじける楽しみを

    • 炭酸レベルを調節できる
    • 3 ステップで炭酸水
    • BPA フリー ペットボトル
    • 電源不要

    炭酸レベルをお好みの強さにカスタマイズ

    炭酸レベルはお好みに合わせて強さを調節できます。ガス入れ工程を繰り返すだけで、刺激を増した炭酸水ができあがります。

    ヘルシーなソーダをご自宅で

    糖分たっぷりのドリンクを買う代わりに、ヘルシーで新鮮なスパークリングウォーターをご自宅で作りましょう。

    簡単 3 ステップで新鮮なスパークリングウォーターのできあがり

    水を入れて、セットして、押すだけの簡単 3 ステップで、新鮮なスパークリングウォーターをご自宅で作れます。

    いつでもどこでも炭酸水を楽しめる

    電源要らずのこのソーダメーカーなら、いつでもどこでも新鮮なスパークリングウォーターを作れます。必要なのはボタンを押すだけ。

    内蔵されたリリーフ弁で安全性を確保

    ソーダメーカーの作動中は、安全リリーフ弁がボトル内の圧力逃します。ブーンという音は、スパークリングウォーターが生成されていることを示します。

    BPA フリー素材

    BPA フリーの素材を採用。

    どこにでもフィット

    場所を問わないコンパクトなサイズ。どこでも簡単に使用できます。

    つや消しステンレス仕上げの洗練されたデザイン

    つや消しステンレス仕上げの洗練されたデザインが、キッチンやインテリアにフィットします。

    使い捨てのプラスチック廃棄物を削減

    CO2 シリンダー 1 本で最大 60 リットルのおいしいスパークリングウォーターを作れます。これはペットボトル 120 本分に相当します。*

    技術仕様

    • 仕様

      製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
      239.5*124.5*423.5  mm
      コントロール
      機械式ボタン
      電源
      電源不要
      本体の素材
      • プラスチック
      • ステンレス仕上げ

    • ボトル仕様

      ボトルの取り付け方式
      ツイスト
      ボトルの素材
      • ステンレス
      • プラスチック
      ボトル容量
      1L

    • シリンダー仕様

      内容
      食品添加用炭酸ガス（CO2）

    • 同梱アイテム

      ソーダメーカー
      1
      炭酸ボトル
      1

    Badge-D2C

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