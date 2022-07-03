毎日にはじける楽しみを

Philips GoZero ソーダメーカーがあれば、いつでも爽やかなスパークリングウォーターを楽しめます。水を入れて、セットして、押すだけの簡単 3 ステップ。つや消しステンレス仕上げの洗練されたデザインが、キッチンやインテリアにフィットします。