Series 6000 サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品「フィリップス ブリーズマスク」
フレッシュな空気で、エネルギッシュなプレイを応援。
スポーツファンにクールな味方、登場！
電動ファンでフレッシュな空気を供給。 スポーツ観戦をスマートに楽しむあなたを、 快適マスクが応援します。 さらに詳細をみる
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Series 6000 サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品「フィリップス ブリーズマスク」
フレッシュな空気で、エネルギッシュなプレイを応援。
画期的なエアパワーシステム
- 3段階の電動ファンがマスク内にフレッシュな空気を供給。蒸れや息苦しさを軽減。
- 花粉、ウイルス、細菌、PM2.5をブロックする高性能フィルター搭載。
- 3Dデザインにより口元にマスクが張り付きにくく、蒸れにくい。化粧崩れ等も軽減。
- 顔にフィットしやすいフォルム、調整可能なゴム紐によりアクティブな動きにも対応。
- スポーティな服装にもマッチするスタイリッシュなデザイン。顔のＶラインも美しく。
素材にこだわったマスク
格子状のカバーは、何千もの高品質素材の中から厳選されたメッシュ素材を使用。有害物質をブロックしながらも空気が通るように設計されているので、驚くほど快適な呼吸をお約束します。さらに、熱成形によって堅牢さと弾力のバランスを両立しています。
専用ステッカー
9種類の専用ステッカーで、気分に合わせてデコレーションが楽しめる。
有害物質からあなたを守る
N95レベル*²のフィルターにより、飛沫、PM2.5、細菌、ウィルス、花粉からあなたを保護。PM2.5の95％、細菌の99％、花粉の95％*³、ウィルスの98.87%をカットします*⁴。
顔にフィットするデザイン
顔に自然にフィットする3Dデザインは、ヨーロッパのデザイナーチームによってアジアンフィットを意識して生み出されました。
進化したマスク形状
鼻、頬、耳の3点に圧力を分散させているので、マスク着用時の圧迫によるストレスを軽減します。
技術仕様
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仕様
- 色
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青のシェル、明るい銀色のカバー
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ダイナミックでクールなJFAステッカー
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充電池残量
- スピード1
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3.5 時間
- スピード2
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2.5 時間
- スピード3
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2時間（平均）
- 満充電
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3時間で満充電
- *1 Zhejiang Guojian Testing Technology Jiangsu Co.,Ltdが米国のNIOSH（国立労働安全衛生研究所）および当社規定の試験条件 に準拠して試験。花粉の大きさは15～200 μm（E. Pacini, Encyclopedia of Ecology 2008）。
- *2 Zhejiang Guojian Testing Technology Jiangsu Co.,LtdがQ/PSH 001-2019に準拠してBFE試験。
- *3 airmid healthgroup ltdがAnnex B in the standard ISO 14683:2019に準拠してVFE試験。
- 4* Zhejiang Guojian Testing Technology Jiangsu Co.,LtdがGB/T 18830-2009に準拠して試験。
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