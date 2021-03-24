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    Series 6000 ブリーズマスク

    ACM066/01

    フレッシュな空気を、スタイリッシュに

    マスク着用時の呼吸を劇的に進化させる、フィリップス「ブリーズマスク」。N95レベル、UPF50+レベルの高いプロテクト性能と、スタイリッシュなデザイン性を両立。マスクは「仕方なく使う衛生用品」から「毎日身につけたくなるファッションアイテム」へ。

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    Series 6000 ブリーズマスク

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    フレッシュな空気を、スタイリッシュに

    エアフロ―システムを搭載した次世代マスク、誕生

    • 快適な呼吸を実現する技術と素材
    • 顔を美しく見せる3Dシェイプ
    • N95 レベル*²の防護性能
    素材にこだわったマスク

    素材にこだわったマスク

    格子状のカバーは、何千もの高品質素材の中から厳選されたメッシュ素材を使用。有害物質をブロックしながらも空気が通るように設計されているので、驚くほど快適な呼吸をお約束します。さらに、熱成形によって堅牢さと弾力のバランスを両立しています。

    有害物質からあなたを守る

    有害物質からあなたを守る

    N95レベル*²のフィルターにより、飛沫、PM2.5、細菌、ウィルス、花粉からあなたを保護。PM2.5の95％、細菌の99％、花粉の95％*³、ウィルスの98.87%をカットします*⁴。

    毎日のファッションアイコンに

    3Dレーザーによる精巧な加工により顔の輪郭にフィット。V字の曲線が顎まわりに美しいVラインをつくります。

    顔にフィットするデザイン

    顔に自然にフィットする3Dデザインは、ヨーロッパのデザイナーチームによってアジアンフィットを意識して生み出されました。

    紫外線も防ぐ

    お肌の老化に大きく影響する紫外線。サングラスでは目だけしか守れないので、顔は日傘で防ぐしかありません。UPF50+性能のブリーズマスクなら、マスク着用部のお肌を紫外線から守ることができます。

    いつも新鮮な空気をマスクから

    カスタマイズされた日本電産製のファンから毎分41ℓ*¹の空気を排出するハイパワーと、そのパワーを最適化するスマートなデザイン。マスク着用時の呼吸抵抗を大幅に減らし、いつでも新鮮な空気がマスクの中を循環。つけるだけで、まるで森の中で深呼吸しているような爽やかさを体感できます。

    進化したマスク形状

    鼻、頬、耳の3点に圧力を分散させているので、マスク着用時の圧迫によるストレスを軽減します。

    技術仕様

    • 仕様

      黒のシェル、明るい銀色のカバー

    • 充電池残量

      スピード1
      3.5 時間
      スピード2
      2.5 時間
      スピード3
      2時間（平均）
      満充電
      3時間で満充電
    Badge-D2C

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    • ¹ フィリップス社内の研究所においてファンのみを対象とした検査結果に基づいています。
    • ² 第三者機関の研究所が米国の NIOSH（国立労働安全衛生研究所）および当社規定の試験条件に準拠して試験、認証しました。
    • ³ 花粉の大きさは 15～200 μm（E. Pacini, Encyclopedia of Ecology 2008）。N95 フィルターの最低集塵能力（=95％）は粒子が最も通過する大きさ（=0.1 =0.3 μm）に対する値です。
    • ⁴ 第三者機関の試験レポートに基づき、フィリップスが社内研究所で計算しました。
    • 建物内や公共交通機関内、また三密下のような環境で、電動ファン機能を使用することはお控えください。気温の高い日は熱中症対策を十分に行いながら使用ください。

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