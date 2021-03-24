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フレッシュな空気を、スタイリッシュに
マスク着用時の呼吸を劇的に進化させる、フィリップス「ブリーズマスク」。N95レベル、UPF50+レベルの高いプロテクト性能と、スタイリッシュなデザイン性を両立。マスクは「仕方なく使う衛生用品」から「毎日身につけたくなるファッションアイテム」へ。さらに詳細をみる
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格子状のカバーは、何千もの高品質素材の中から厳選されたメッシュ素材を使用。有害物質をブロックしながらも空気が通るように設計されているので、驚くほど快適な呼吸をお約束します。さらに、熱成形によって堅牢さと弾力のバランスを両立しています。
N95レベル*²のフィルターにより、飛沫、PM2.5、細菌、ウィルス、花粉からあなたを保護。PM2.5の95％、細菌の99％、花粉の95％*³、ウィルスの98.87%をカットします*⁴。
3Dレーザーによる精巧な加工により顔の輪郭にフィット。V字の曲線が顎まわりに美しいVラインをつくります。
顔に自然にフィットする3Dデザインは、ヨーロッパのデザイナーチームによってアジアンフィットを意識して生み出されました。
お肌の老化に大きく影響する紫外線。サングラスでは目だけしか守れないので、顔は日傘で防ぐしかありません。UPF50+性能のブリーズマスクなら、マスク着用部のお肌を紫外線から守ることができます。
カスタマイズされた日本電産製のファンから毎分41ℓ*¹の空気を排出するハイパワーと、そのパワーを最適化するスマートなデザイン。マスク着用時の呼吸抵抗を大幅に減らし、いつでも新鮮な空気がマスクの中を循環。つけるだけで、まるで森の中で深呼吸しているような爽やかさを体感できます。
鼻、頬、耳の3点に圧力を分散させているので、マスク着用時の圧迫によるストレスを軽減します。
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