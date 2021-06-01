素材にこだわったマスク

格子状のカバーは、何千もの高品質素材の中から厳選されたメッシュ素材を使用。有害物質をブロックしながらも空気が通るように設計されているので、驚くほど快適な呼吸をお約束します。さらに、熱成形によって堅牢さと弾力のバランスを両立しています。