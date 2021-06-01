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  • フレッシュな空気を、スタイリッシュに。 フレッシュな空気を、スタイリッシュに。 フレッシュな空気を、スタイリッシュに。

    Series 3000 ブリーズマスク キッズ

    ACM033/02

    フレッシュな空気を、スタイリッシュに。

    マスク着用時の呼吸を劇的に進化させる、フィリップス「ブリーズマスク キッズ」。N95レベル、UPF50+レベルの高いプロテクト性能と、スタイリッシュなデザイン性を両立し、お子様が安心して使える2種類の装着方法と安全機構も併せ持つ。

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    Series 3000 ブリーズマスク キッズ

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    フレッシュな空気を、スタイリッシュに。

    エアフロ―システムを搭載した次世代マスク、誕生

    • 快適な呼吸を実現する技術と素材
    • N95レベルの高いプロテクト性能*
    • 高い装着感と美しいラインを創る3Dシェイプ
    • お子様が満足するデザイン

    いつも新鮮な空気をマスクから

    カスタマイズされた日本電産製のファンから、最大で毎分38ℓ*の空気を排出するハイパワーで空気を換気します。お子様の浅く、頻繁な呼吸に対応できるよう、3段階の風量調節が可能です。マスク着用時の呼吸抵抗を大幅に軽減し、いつでも新鮮な空気がマスクの中を循環します。

    素材にこだわったマスク

    格子状のカバーは、何千もの高品質素材の中から厳選されたメッシュ素材を使用。有害物質をブロックしながらも空気が通るように設計されているので、驚くほど快適な呼吸をお約束します。さらに、熱成形によって堅牢さと弾力のバランスを両立しています。

    マスクの進化、３Dデザイン

    お子様の顔データの研究を活かしたマスク形状は、お子様が使いやすいよう十分な空間をマスク内部に取れるよう設計されています。3Dデザインがマスクの貼り付きなどを防ぎ、ファンによる換気と合わさり、動き回っても息苦しくなりにくい構造です。

    インテリジェントブレスランプ

    ファンに付いているブレスインジケーターによって、お子様の呼吸のリズムに合わせて、ランプが自動で点滅します。これにより、お子様の自己申告でわかりにくい場合も、正しく取付、呼吸ができているかをひと目で確認できます。

    有害物質からお子様を守る

    N95レベルの不織布フィルターにより、飛沫、花粉、PM2.5、細菌、ウィルスからあなたを保護。花粉・PM2.5の95％、細菌の99％、ウィルスの98.87%をカットします。

    紫外線も防ぐ

    UPF50+性能でお子様の肌を紫外線から守ります。お子様が、夏も冬も元気いっぱいに遊べる手助けにもなります。

    顔にフィットするデザイン

    アジアンフィットを意識したデザインは高いフィット感を生み出します。お子様の顔にもフィットしやすく、マスクの圧迫感が軽減されます。お子様のお顔の状況に合わせて、イヤーループとヘッドループの2種類の装着方法が選べます。元気に動き回っても外れにくくなります。

    ゴールデンアンカーポイント

    マスクによる圧迫感を鼻、頬、耳の3点の「ゴールデンアンカーポイント」に分散させることで、重さを感じにくい作りになっています。

    お子様も喜ぶデザイン

    お子様向けに設計された色とデザインです。フィリップスのマスクを付けて、友達に差を付けよう！

    技術仕様

    • デザイン

      ピンク

    • 機能

      ファンスピード
      3

    • 交換

      マスクフィルター
      FY0083/00

    • 性能

      PM2.5 の捕集率
      95  ％
      バクテリアの捕集率
      99  ％
      風量
      38L/分
      Filter lifetime
      up to 104 hrs
      Filters 0.05-0.2um particles
      98  ％
      Filters Human Coronavirus 229E
      98.87  ％
      Filters our pollen
      95  ％

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    • *1 Zhejiang Guojian Testing Technology Jiangsu Co.,Ltdが米国の NIOSH（国立労働安全衛生研究所）および当社規定の試験条件に準拠して試験。
    • *2 フィリップス社内の研究所においてファンのみを対象とした検査結果に基づいています。
    • *3 Zhejiang Guojian Testing Technology Jiangsu Co.,LtdがQ/PSH 001-2019に準拠してBFE試験。
    • *4 airmid healthgroup ltdがAnnex B in the standard ISO 14683:2019に準拠してVFE試験。
    • *5 Zhejiang Guojian Testing Technology Jiangsu Co.,LtdがGB/T 18830-2009に準拠して試験。

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