ACM033/01
フレッシュな空気を、スタイリッシュに。
マスク着用時の呼吸を劇的に進化させる、フィリップス「ブリーズマスク キッズ」。N95レベル*¹、UPF50+レベルの高いプロテクト性能と、スタイリッシュなデザイン性を両立し、お子様が安心して使える2種類の装着方法と安全機構も併せ持つ。さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
カスタマイズされた日本電産製のファンから、最大で毎分38ℓ*の空気を排出するハイパワーで空気を換気します。お子様の浅く、頻繁な呼吸に対応できるよう、3段階の風量調節が可能です。マスク着用時の呼吸抵抗を大幅に軽減し、いつでも新鮮な空気がマスクの中を循環します。
格子状のカバーは、何千もの高品質素材の中から厳選されたメッシュ素材を使用。有害物質をブロックしながらも空気が通るように設計されているので、驚くほど快適な呼吸をお約束します。さらに、熱成形によって堅牢さと弾力のバランスを両立しています。
お子様の顔データの研究を活かしたマスク形状は、お子様が使いやすいよう十分な空間をマスク内部に取れるよう設計されています。3Dデザインがマスクの貼り付きなどを防ぎ、ファンによる換気と合わさり、動き回っても息苦しくなりにくい構造です。
ファンに付いているブレスインジケーターによって、お子様の呼吸のリズムに合わせて、ランプが自動で点滅します。これにより、お子様の自己申告でわかりにくい場合も、正しく取付、呼吸ができているかをひと目で確認できます。
N95レベルの不織布フィルターにより、飛沫、花粉、PM2.5、細菌、ウィルスからあなたを保護。花粉・PM2.5の95％、細菌の99％、ウィルスの98.87%をカットします。
UPF50+性能でお子様の肌を紫外線から守ります。お子様が、夏も冬も元気いっぱいに遊べる手助けにもなります。
アジアンフィットを意識したデザインは高いフィット感を生み出します。お子様の顔にもフィットしやすく、マスクの圧迫感が軽減されます。お子様のお顔の状況に合わせて、イヤーループとヘッドループの2種類の装着方法が選べます。元気に動き回っても外れにくくなります。
マスクによる圧迫感を鼻、頬、耳の3点の「ゴールデンアンカーポイント」に分散させることで、重さを感じにくい作りになっています。
お子様向けに設計された色とデザインです。フィリップスのマスクを付けて、友達に差を付けよう！
デザイン
機能
交換
性能
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。