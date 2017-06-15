フィリップス CrystalVision ヘッドランプは、白さと明るさをヘッドライトに求めるドライバーに最適です。クリスタルヴィジョンシリーズは先端のシルバーコーティングはスタイリッシュでありながら、ブルーコーティングがもたらす 4300K のクリアな白色光は視認性を高めてくれます。
有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。
どのランプに装着するバルブをお探しですか？フィリップスはハイビーム、ロービーム、フロントフォグ、ウインカー（フロント、サイド、リア）、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバー灯、ルームランプなど、車のランプ部分に装着可能なバルブを提供します。
ヘッドライト左右の明るさを均等にするために、一組単位で交換することを強くお勧めします
UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。*石英ガラス採用は H1、H4、H7、H8、H11
熱温度衝撃には、石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。
フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。
製品仕様
寿命
光の特性
電源仕様
パッケージデータ
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