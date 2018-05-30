キセノン X-tremeVision プラス：優れた視認性を実現

キセノン X-tremeVision プラスは、究極のパフォーマンスを発揮するランプとしてフィリップス Xenon テクノロジーにもとづき開発されました。遠くまで届くビームにより視認性が最大 150％向上し、障害物をすばやく発見できるので何かあってもすぐに対処できます。周辺の視認性も高まるので、歩行者や交差点など、道路脇の危険性にもすぐに気づくことができます。道路の凹凸、カーブ、路上の危険物をすべて明るく照らし、どんな厳しい運転状況であってもドライバーの高い要求にこたえます。