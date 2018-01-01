フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。
UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラスランプ（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。
有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。
フィリップス Ultinon HID（WX）ランプは、純正 HID バルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6000K の白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。
キセノン HID（高輝度放電）バルブは、2 倍の光* を発するため、あらゆる状況下で安全な運転が可能です。キセノン HID ランプの作り出す強く白い光は日光に匹敵する明るさです。自動車用 HID 照明はドライバーの路上に対する集中力を高め、従来のハロゲンバルブよりもはるかにすばやく障害物や道路標識を識別できることが研究で実証されています。*標準的なハロゲンバルブとの比較
熱温度衝撃には、石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。
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