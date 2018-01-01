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    Ultinon HID 6000K ヘッドランプ用 LED バルブ

    85126WXX2

    ウインカーの映り込みを軽減

    フィリップス Ultinon HID シリーズ：WX は、6000K の白色 HID 光を照射する純正 HID 仕様車の交換用バルブです。

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    Ultinon HID 6000K ヘッドランプ用 LED バルブ

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    ウインカーの映り込みを軽減

    6000K の白色 HID 光へ

    • バルブタイプ：D2R
    • 2 個入
    • 85V、35W
    フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています

    フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています

    フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

    高品質のクオーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明

    高品質のクオーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明

    UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラスランプ（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。

    紫外線（UV）をカットするフィリップスの自動車用照明

    紫外線（UV）をカットするフィリップスの自動車用照明

    有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

    アルティノン HID シリーズ：WX で HID をドレスアップ

    フィリップス Ultinon HID（WX）ランプは、純正 HID バルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6000K の白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。

    キセノン HID バルブの発する強力な光が最高の安全性をもたらします

    キセノン HID（高輝度放電）バルブは、2 倍の光* を発するため、あらゆる状況下で安全な運転が可能です。キセノン HID ランプの作り出す強く白い光は日光に匹敵する明るさです。自動車用 HID 照明はドライバーの路上に対する集中力を高め、従来のハロゲンバルブよりもはるかにすばやく障害物や道路標識を識別できることが研究で実証されています。*標準的なハロゲンバルブとの比較

    防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明

    熱温度衝撃には、石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      より明るい白色光
      Product highlight
      6000K

    • 製品仕様

      Application
      • ハイビーム
      • ロービーム
      Base
      P32d-3
      Designation
      D2R WX
      Homologation ECE
      未取得
      ECE マーク
      Range
      • Ultinon HID - WX
      • Ultinon HID（WX）
      • Ultinon HID 6000K
      Technology
      キセノン
      Type
      D2R

    • 寿命

      Life time
      B3/Tc = 1000/1500

    • 光の特性

      明るさ（ブーストモード）
      2100 ±250  lm
      色温度
      6000  K

    • 電源仕様

      Wattage
      35  W
      Voltage
      85  V

    • 注文情報

      Ordering code
      37889430

    • パッケージデータ

      Packing
      X2
      EAN1
      8727900378894
      EAN3
      8727900378900

    • 梱包製品情報

      16  cm
      高さ
      7  cm
      1 箱あたりの本体重量
      20.64  g
      1 箱あたりの総重量
      108  g
      長さ
      12,5  cm
      発注単位／MOQ（最低発注数量）
      10

    • 外装箱情報

      長さ
      35  cm
      17.5  cm
      高さ
      14  cm
      1 箱あたりの総重量
      1.15  kg

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