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スタイルと安全を実現する走り
フィリップス X-treme Ultinon HID（XF シリーズ）は、S/R 共用タイプの HID バルブです。純正 HID バルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6700K の蒼白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。さらに詳細をみる
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UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。
有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。
当社の照明は自動車専門家にしばしば称賛されています。
フィリップス X-treme Ultinon HID（XF シリーズ）ランプは、愛車の印象をぐっと引き立てたいドライバーに最適です。6700K の明るい蒼白色光が愛車の存在感を際立たせます。
X-treme Ultinon HID（XF シリーズ）は、同じ色温度帯 6700K の FS シリーズに比べ、より明るい光を発するため、路上での視認性が高まります。高い色温度でありながら、前方路面上の明るさの最大化を追求したシリーズです。
フィリップス X-treme Ultinon HID（XF）では、プロジェクターヘッドランプ用（S）とリフレクターヘッドランプ用（R）を間違える心配がありません。特許取得済みの遮光膜：ピンストライプデザインとバルブ台座は S/R 共通仕様のため、フィリップス XF シリーズ（D2 または D4）を選べばアタッチメントの取り付け／取り外しの手間がありません。
フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。
熱温度衝撃には、石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。
セールスポイント
製品仕様
寿命
光の特性
電源仕様
注文情報
パッケージデータ
梱包製品情報
外装箱情報
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