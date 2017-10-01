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    X-treme Ultinon HID (XF) ヘッドランプ用 LED バルブ

    42422XFX2

    スタイルと安全を実現する走り

    フィリップス X-treme Ultinon HID（XF シリーズ）は、S/R 共用タイプの HID バルブです。純正 HID バルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6700K の蒼白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。

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    X-treme Ultinon HID (XF) ヘッドランプ用 LED バルブ

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    スタイルと安全を実現する走り

    6700K の明るい蒼白色 HID 光へ

    • バルブタイプ：D4S/R 共用
    • 2 個入
    • 42V、35W
    高品質のクオーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明

    高品質のクオーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明

    UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。

    紫外線（UV）をカットするフィリップスの自動車用照明

    紫外線（UV）をカットするフィリップスの自動車用照明

    有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

    受賞歴のある自動車用照明メーカー

    受賞歴のある自動車用照明メーカー

    当社の照明は自動車専門家にしばしば称賛されています。

    X-treme Ultinon HID（XF シリーズ）は明るい蒼白色光の HID バルブにドレスアップしたい方に最適

    フィリップス X-treme Ultinon HID（XF シリーズ）ランプは、愛車の印象をぐっと引き立てたいドライバーに最適です。6700K の明るい蒼白色光が愛車の存在感を際立たせます。

    フィリップス XF シリーズは FS シリーズの上位グレードにあたります。

    X-treme Ultinon HID（XF シリーズ）は、同じ色温度帯 6700K の FS シリーズに比べ、より明るい光を発するため、路上での視認性が高まります。高い色温度でありながら、前方路面上の明るさの最大化を追求したシリーズです。

    S/R 共通仕様の製品デザイン

    フィリップス X-treme Ultinon HID（XF）では、プロジェクターヘッドランプ用（S）とリフレクターヘッドランプ用（R）を間違える心配がありません。特許取得済みの遮光膜：ピンストライプデザインとバルブ台座は S/R 共通仕様のため、フィリップス XF シリーズ（D2 または D4）を選べばアタッチメントの取り付け／取り外しの手間がありません。

    フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。

    フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

    防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明

    熱温度衝撃には、石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      スタイル
      Product highlight
      6700K

    • 製品仕様

      Application
      • ハイビーム
      • ロービーム
      ベース
      P32d
      Designation
      D4S／R XF
      Homologation ECE
      未取得
      Range
      • X-treme Ultinon XF
      • X-treme Ultinon HID（XF）
      Technology
      キセノン
      Type
      D4S／R

    • 寿命

      Life time
      B3/Tc = 800/1500

    • 光の特性

      Color temperature
      6700 K
      光束（lm）
      2600 ±450

    • 電源仕様

      Wattage
      35  W
      Voltage
      42  V

    • 注文情報

      Order entry
      42422XFX2
      Ordering code
      37511430

    • パッケージデータ

      Packaging type
      X2
      EAN1
      8727900375114
      EAN3
      8727900375121

    • 梱包製品情報

      Gross weight per piece
      115  g
      Length
      12.5  cm
      Width
      16  cm
      Height
      7  cm
      1 箱あたりの本体重量
      20.64  g
      発注単位／MOQ（最低発注数量）
      10

    • 外装箱情報

      Length
      35  cm
      Width
      17.5  cm
      Height
      14  cm
      1 箱あたりの総重量
      1.15  kg

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