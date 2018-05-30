ライトは自動車の運転において不可欠な存在です。ライトの性能を高めるだけで事故の防止につながります。キセノン X-tremeVision gen 2 により視認性が向上し、障害物や交通標識を早い段階で認識できるのですぐに対応することができます。本製品の分光組成は人の目の色感度に適応しています。また色温度 4800K の光は目に優しく、夜間もより安全で快適に運転できます。
キセノン HID（高輝度放電）ランプは、2 倍の光を発するため、あらゆる状況下で安全な運転が可能です。自動車用キセノン照明はドライバーの路上に対する集中力を高め、従来のランプよりもはるかにすばやく障害物や道路標識を識別できることが研究で実証されています。日光に匹敵するほどの強く白い光があれば、もう暗闇を恐れる必要はありません。
UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。そのためフィリップスの石英ガラスランプは激しい熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。このバルブから放たれる強力な照射光があれば運転能力が向上し、どんなに暗い道路でも走行できます。
フィリップスの自動車製品とサービスは、OEM 市場と補修部品市場でクラス最高の評価を受けています。高品質の素材を用い、基準に従ってテストされた製品群には、走行中の安全性と快適性を最大限に高める設計が施されています。製品の一部は徹底したテスト、品質管理、認定（ISO 9001、ISO 14001、QSO 9000）を通じて ECE 認証の最高基準を満たしており、まさに信頼に足る品質の代名詞です。
当社の高品質で革新的な自動車用照明は受賞歴を持ち、自動車の専門家に常に評価されています。
フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。
ヘッドライトが明るいだけでは十分ではありません。光学的な正確さも同様に重要です。キセノン X-tremeVision プラスは、150～350 マイクロメートルという非常に高い精度で照射角度を調整することができます。そのため路上の必要な部分だけを照らすことができ、対向車にまぶしい思いをさせることもありません。
キセノン X-tremeVision プラスは、究極のパフォーマンスを発揮するランプとしてフィリップス Xenon テクノロジーにもとづき開発されました。遠くまで届くビームにより視認性が最大 150％向上し、障害物をすばやく発見できるので何かあってもすぐに対処できます。周辺の視認性も高まるので、歩行者や交差点など、道路脇の危険性にもすぐに気づくことができます。道路の凹凸、カーブ、路上の危険物をすべて明るく照らし、どんな厳しい運転状況であってもドライバーの高い要求にこたえます。
有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。
セールスポイント
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