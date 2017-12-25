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  • Philips H4 LED ヘッドライト製品専用オプションパーツ Philips H4 LED ヘッドライト製品専用オプションパーツ Philips H4 LED ヘッドライト製品専用オプションパーツ

    CANbus adaptor LED ワーニングキャンセラー<br>

    18952C2

    Philips H4 LED ヘッドライト製品専用オプションパーツ

    フィリップス LED-CANbus H7 は LED H7 ベースのヘッドランプの補完に最適です。簡単に取り付けることができ、愛車との電気的適合性も確保、ダッシュボードワーニングに関する問題を排除します。

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    CANbus adaptor LED ワーニングキャンセラー<br>

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    Philips H4 LED ヘッドライト製品専用オプションパーツ

    ハイビームインジケーター不点灯防止ユニット

    • LED-HL［~H7］用
    • 2 個入
    • 純正バルブ配光で明るさ向上

    LED-HL［~H7］の性能を保証

    車種によっては LED アップグレードに関して固有の問題がある場合があります。フィリップス独自の CANbus アダプターを使用すれば、ダッシュボードのエラーメッセージや LED のちらつきなど、電気的問題をスムーズに解消できます。

    取り付けが簡単

    CANbus アダプターは、先進の設計により簡単に取り付けることができ、買ったその日から優れた性能を発揮します。

    あらゆる状況下で優れた性能を発揮

    CANbus アダプターはエンジンルームの過酷な状況下で日々使用されることを前提とした自動車向けの設計がなされています。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Product highlight
      Philips H4 LED ヘッドライト製品専用オプションパーツ

    • 製品仕様

      Application
      H7
      名称
      12176C2
      Homologation ECE
      未取得
      Range
      LED CANbus
      Technology
      LED
      Type
      ［～H7］

    • 注文情報

      Order entry
      12176C2
      Ordering code
      5064994

    • パッケージデータ

      Packaging type
      C2
      EAN1
      8719018050649
      EAN3
      8719018050656

    • 梱包製品情報

      MOQ (for professionals)
      4

    Badge-D2C

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