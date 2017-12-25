CANbus adaptor LED ワーニングキャンセラー<br>
Philips H4 LED ヘッドライト製品専用オプションパーツ
フィリップス LED-CANbus H7 は LED H7 ベースのヘッドランプの補完に最適です。簡単に取り付けることができ、愛車との電気的適合性も確保、ダッシュボードワーニングに関する問題を排除します。 さらに詳細をみる
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CANbus adaptor LED ワーニングキャンセラー<br>
Philips H4 LED ヘッドライト製品専用オプションパーツ
ハイビームインジケーター不点灯防止ユニット
- LED-HL［~H7］用
- 2 個入
- 純正バルブ配光で明るさ向上
LED-HL［~H7］の性能を保証
車種によっては LED アップグレードに関して固有の問題がある場合があります。フィリップス独自の CANbus アダプターを使用すれば、ダッシュボードのエラーメッセージや LED のちらつきなど、電気的問題をスムーズに解消できます。
取り付けが簡単
CANbus アダプターは、先進の設計により簡単に取り付けることができ、買ったその日から優れた性能を発揮します。
あらゆる状況下で優れた性能を発揮
CANbus アダプターはエンジンルームの過酷な状況下で日々使用されることを前提とした自動車向けの設計がなされています。
技術仕様
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セールスポイント
- Product highlight
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Philips H4 LED ヘッドライト製品専用オプションパーツ
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製品仕様
- Application
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H7
- 名称
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12176C2
- Homologation ECE
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未取得
- Range
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LED CANbus
- Technology
-
LED
- Type
-
［～H7］
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注文情報
- Order entry
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12176C2
- Ordering code
-
5064994
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パッケージデータ
- Packaging type
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C2
- EAN1
-
8719018050649
- EAN3
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8719018050656
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梱包製品情報
- MOQ (for professionals)
-
4
- 自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。
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