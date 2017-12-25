LED-HL［~H7］の性能を保証

車種によっては LED アップグレードに関して固有の問題がある場合があります。フィリップス独自の CANbus アダプターを使用すれば、ダッシュボードのエラーメッセージや LED のちらつきなど、電気的問題をスムーズに解消できます。