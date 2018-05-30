ECE 認証の高い品質基準に準拠

フィリップスオートモーティブは補修部品市場だけでなく OEM 市場においても最高クラスの製品とサービスの提供に注力しています。当社の製品は高品質な材質から製造され、非常に厳しい基準に従ってテストされており、安全性と走行中の快適性の最大化を目指しています。全製品が、入念なテスト、品質管理、認定（ISO 9001、ISO 14001、QSO 9000）を通じて ECE 認証の最高基準を満たしています。