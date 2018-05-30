検索文字列

  • 純正バルブ交換用ハロゲンバルブ 純正バルブ交換用ハロゲンバルブ 純正バルブ交換用ハロゲンバルブ

    LongLife EcoVision 長寿命

    12972LLECOB1

    純正バルブ交換用ハロゲンバルブ

    ヘッドランプの交換は時間と手間がかかります。ロングライフ設計のフィリップス LongLife EcoVision は、自動車メンテナンスにかかる手間や時間を軽減したい方に最適です。

    さらに詳細をみる

    LongLife EcoVision 長寿命

    類似製品

    ヘッドライト をすべて表示

    純正バルブ交換用ハロゲンバルブ

    ロングライフ設計で交換サイクルを軽減

    • バルブタイプ：H7
    • 12V、55W
    • 長寿命で交換サイクルを低減
    • 超耐久性バルブ
    • バルブの数：1
    安全を確保するために、両方のヘッドランプを同時に交換しましょう

    安全を確保するために、両方のヘッドランプを同時に交換しましょう

    ヘッドライト左右の明るさを均等にするために、一組単位で交換することを強くお勧めします

    装着箇所に合わせ、多種多様な製品ラインナップ

    装着箇所に合わせ、多種多様な製品ラインナップ

    どのランプに装着するバルブをお探しですか？ フィリップスはハイビーム、ロービーム、フロントフォグ、ウインカー（フロント、サイド、リア）、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバー灯、ルームランプなど、車のランプ部分に装着可能なバルブを提供します。

    高品質のクオーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明

    高品質のクオーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明

    UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラスランプ（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。

    高品質なフィラメント設計でメンテナンス回数を削減

    高品質なフィラメント設計でメンテナンス回数を削減

    フィリップスの LongLife EcoVision を使用すればランプ交換回数を軽減できます。車輌電圧の高い自動車に最適なバルブです。

    防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明

    防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明

    熱温度衝撃には、石英ガラスでできたバルブ（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）のみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

    受賞歴のある自動車用照明メーカー

    受賞歴のある自動車用照明メーカー

    当社の照明は自動車の専門家にしばしば表彰されています

    紫外線（UV）をカットするフィリップスの自動車用照明

    紫外線（UV）をカットするフィリップスの自動車用照明

    有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

    長寿命製品

    フィリップスの LongLife EcoVision なら、最大 1500 時間までヘッドランプの交換が不要です。

    ECE 認証の高い品質標準を順守

    フィリップスの自動車製品とサービスは、OEM 市場と補修部品市場でクラス最高の評価を受けています。高品質の素材を用い、基準に従ってテストされた製品群には、走行中の安全性と快適性を最大限に高める設計が施されています。製品の一部は徹底したテスト、品質管理、認定（ISO 9001、ISO 14001、QSO 9000）を通じて ECE 認証の最高基準を満たしており、まさに信頼に足る品質の代名詞です。

    少ない交換で廃棄物を削減

    環境に配慮した照明ソリューションをお探しの方に最適です。

    フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。

    フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

    ECE 認証の高い品質基準に準拠

    フィリップスオートモーティブは補修部品市場だけでなく OEM 市場においても最高クラスの製品とサービスの提供に注力しています。当社の製品は高品質な材質から製造され、非常に厳しい基準に従ってテストされており、安全性と走行中の快適性の最大化を目指しています。全製品が、入念なテスト、品質管理、認定（ISO 9001、ISO 14001、QSO 9000）を通じて ECE 認証の最高基準を満たしています。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      長持ち
      Product highlight
      • 最長 1500 時間の製品寿命
      • 長寿命製品

    • 製品仕様

      Application
      • ハイビーム
      • フロントフォグランプ
      • ロービーム
      Base
      PX26d
      Designation
      H7 LongLife EcoVision
      Homologation ECE
      Range
      LongLife EcoVision
      Technology
      ハロゲン
      Type
      H7

    • 寿命

      Life time
      最長 1500 時間

    • 光の特性

      Lumens
      1500 ±10％  lm
      Color temperature
      最大 3100 K

    • 電源仕様

      Wattage
      55  W
      Voltage
      12  V

    • 注文情報

      品番
      12972LLECOB1
      注文コード
      36200830

    • パッケージデータ

      Packaging type
      B1
      EAN1
      8727900362008
      EAN3
      8727900362015

    • 梱包製品情報

      9.5  cm
      高さ
      13.5  cm
      1 箱あたりの本体重量
      11.8  g
      1 箱あたりの総重量
      35  g
      長さ
      3.4  cm
      Pack Quantity
      1
      MOQ (for professionals)
      10

    • 外装箱情報

      長さ
      26  cm
      14.5  cm
      高さ
      14.1  cm
      1 箱あたりの総重量
      0.35  kg

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。