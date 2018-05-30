ヘッドライト左右の明るさを均等にするために、一組単位で交換することを強くお勧めします
どのランプに装着するバルブをお探しですか？ フィリップスはハイビーム、ロービーム、フロントフォグ、ウインカー（フロント、サイド、リア）、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバー灯、ルームランプなど、車のランプ部分に装着可能なバルブを提供します。
UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラスランプ（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。
フィリップスの LongLife EcoVision を使用すればランプ交換回数を軽減できます。車輌電圧の高い自動車に最適なバルブです。
熱温度衝撃には、石英ガラスでできたバルブ（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）のみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。
当社の照明は自動車の専門家にしばしば表彰されています
有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。
フィリップスの LongLife EcoVision なら、最大 1500 時間までヘッドランプの交換が不要です。
フィリップスの自動車製品とサービスは、OEM 市場と補修部品市場でクラス最高の評価を受けています。高品質の素材を用い、基準に従ってテストされた製品群には、走行中の安全性と快適性を最大限に高める設計が施されています。製品の一部は徹底したテスト、品質管理、認定（ISO 9001、ISO 14001、QSO 9000）を通じて ECE 認証の最高基準を満たしており、まさに信頼に足る品質の代名詞です。
環境に配慮した照明ソリューションをお探しの方に最適です。
フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。
フィリップスオートモーティブは補修部品市場だけでなく OEM 市場においても最高クラスの製品とサービスの提供に注力しています。当社の製品は高品質な材質から製造され、非常に厳しい基準に従ってテストされており、安全性と走行中の快適性の最大化を目指しています。全製品が、入念なテスト、品質管理、認定（ISO 9001、ISO 14001、QSO 9000）を通じて ECE 認証の最高基準を満たしています。
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