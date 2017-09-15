最高の安全、最高のスタイルを実現する走りを

CANBus コントローラーシステムを装備した車両の中には、LED バルブを取り付けるとダッシュエラーが発生するものがあります。このエラー信号は、フィリップス CEA5W ワーニングキャンセラーを使用すると削除できます。フィリップス [~5 W] LED シグナルバルブでシームレスな性能をお楽しみください。