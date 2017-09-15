最高の安全、最高のスタイルを実現する走りを
CANBus コントローラーシステムを装備した車両の中には、LED バルブを取り付けるとダッシュエラーが発生するものがあります。このエラー信号は、フィリップス CEA5W ワーニングキャンセラーを使用すると削除できます。フィリップス [~5 W] LED シグナルバルブでシームレスな性能をお楽しみください。 さらに詳細をみる
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最高の安全、最高のスタイルを実現する走りを
LED ワーニングキャンセラー
- バルブタイプ：CANbus 5W
- 2 個入
- 12 V、5 W
LED ワーニングキャンセラー
CANbus コントロールシステムを搭載した一部の車では、LED 電球を設置するとダッシュボードにエラーが表示される場合があります。フィリップス LED ワーニングキャンセラーを使えば、CANbus システムの誤診断によるこのようなエラーを回避することができます。
技術仕様
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セールスポイント
- 製品特長
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LED [≈5W] 用 CANbus アダプター エラー信号を回避
- 期待される効果
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最新のオートモーティブシステム 簡単に取り付け可能 シームレスな性能
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製品仕様
- Application
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- 名称
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CEA 12956 12V 5W X2
- Homologation ECE
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無
- Range
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LED CANbus
- Technology
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LED
- バルブタイプ
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~5 W バルブ [R5W、T10、W5W、Festoon]
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電源仕様
- ワット数
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1.8
W
- 対応電圧
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12
V
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注文情報
- Ordering code
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39722294
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パッケージデータ
- EAN1
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8727900397222
- EAN3
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8719018005007
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梱包製品情報
- MOQ (for professionals)
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4
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寿命
- 寿命
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3000 時間
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