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    ルームランプ／シグナルランプ用バルブ

    12956X2

    最高の安全、最高のスタイルを実現する走りを

    CANBus コントローラーシステムを装備した車両の中には、LED バルブを取り付けるとダッシュエラーが発生するものがあります。このエラー信号は、フィリップス CEA5W ワーニングキャンセラーを使用すると削除できます。フィリップス [~5 W] LED シグナルバルブでシームレスな性能をお楽しみください。

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    ルームランプ／シグナルランプ用バルブ

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    最高の安全、最高のスタイルを実現する走りを

    LED ワーニングキャンセラー

    • バルブタイプ：CANbus 5W
    • 2 個入
    • 12 V、5 W

    LED ワーニングキャンセラー

    CANbus コントロールシステムを搭載した一部の車では、LED 電球を設置するとダッシュボードにエラーが表示される場合があります。フィリップス LED ワーニングキャンセラーを使えば、CANbus システムの誤診断によるこのようなエラーを回避することができます。

    技術仕様

    • セールスポイント

      製品特長
      LED [≈5W] 用 CANbus アダプター エラー信号を回避
      期待される効果
      最新のオートモーティブシステム 簡単に取り付け可能 シームレスな性能

    • 製品仕様

      Application
      • フロントポジションランプ
      • ルームランプ
      名称
      CEA 12956 12V 5W X2
      Homologation ECE
      Range
      LED CANbus
      Technology
      LED
      バルブタイプ
      ~5 W バルブ [R5W、T10、W5W、Festoon]

    • 電源仕様

      ワット数
      1.8  W
      対応電圧
      12  V

    • 注文情報

      Ordering code
      39722294

    • パッケージデータ

      EAN1
      8727900397222
      EAN3
      8719018005007

    • 梱包製品情報

      MOQ (for professionals)
      4

    • 寿命

      寿命
      3000 時間

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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