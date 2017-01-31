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視認性とスタイルを両立
フィリップス X-tremeUltinon LED ヘッドランプは、特許取得済みの 2 つの技術 SafeBeam と AirFlux 採用。Safe Beam はグレア光を極力抑え、運転時に必要な照らしたい路面に 100％の LED 光を照射します。また LED から生まれる熱を AirFlux により効率よく排出し LED のパフォーマンスを維持します。さらに詳細をみる
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フィリップスの LED ヘッドライト 6200K は、H4 ハロゲンバルブ装着車輌向けの製品です。また LED フォグランプと LED ポジションランプの色にマッチし、ヘッドライトのトータルコーディネートを可能にします。
ヒートシンクが煙突状の形状をしており、ファンを使わずにヒートシンク内に空気の流れを発生させる LED バルブからの熱を取り除きます。
今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。フィリップスは、主要な自動車メーカーに選ばれているサプライヤーです。
運転上の安全と広い視野を確保するために、他の通行者の視界を遮ることなく、前方の路面を遠くまで明るく照らす必要があります。ヘッドランプとしての配光設計にこだわったフィリップス LED ヘッドライトは、ドライバーの視認性を最大限にまで高め、最も照明を必要とする路面を最大で 2 倍* の明るさで照射します（*一般的なハロゲンランプと比較した場合。ECE R112 クラス B に基づく試験基準に従い、市場を代表する自動車用照明器具上位 15 製品について実施）。
ルーメン値が高いバルブが実用面で明るいとは限りません。 LED から照射された光が純正バルブ配光で照射されるかが重要なのです。配光設計がしっかりなされていない場合、明るすぎる照射光は、路面を照射せず、対向車を幻惑させるグレアを発生する可能性があるからです。SafeBeam 技術を搭載した当製品は、純正ハロゲンバルブ配光に基づき、ヘッドランプに必要な部分に照射光を集中させます。照射光を正確にコントロールすることで、視認性をさらに高め、夜間や悪天候運転時のサポートをします。
セールスポイント
製品仕様
ロジスティックデータ
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