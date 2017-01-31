検索文字列

  • 視認性とスタイルを両立 視認性とスタイルを両立 視認性とスタイルを両立

    X-tremeUltinon LED ヘッドランプ用 LED バルブ

    12902LPX2

    視認性とスタイルを両立

    フィリップス X-tremeUltinon LED ヘッドランプは、特許取得済みの 2 つの技術 SafeBeam と AirFlux 採用。Safe Beam はグレア光を極力抑え、運転時に必要な照らしたい路面に 100％の LED 光を照射します。また LED から生まれる熱を AirFlux により効率よく排出し LED のパフォーマンスを維持します。

    さらに詳細をみる

    X-tremeUltinon LED ヘッドランプ用 LED バルブ

    類似製品

    ヘッドライト をすべて表示

    視認性とスタイルを両立

    ヘッドランプとしての配光設計にこだわったシリーズ代表モデル

    • LED ヘッドランプ用バルブ：H4 タイプ
    • 色温度：6200K
    • 明るさ 100％アップ
    鮮やかで明るいヘッドライト

    鮮やかで明るいヘッドライト

    フィリップスの LED ヘッドライト 6200K は、H4 ハロゲンバルブ装着車輌向けの製品です。また LED フォグランプと LED ポジションランプの色にマッチし、ヘッドライトのトータルコーディネートを可能にします。

    AirFlux による自然空冷

    AirFlux による自然空冷

    ヒートシンクが煙突状の形状をしており、ファンを使わずにヒートシンク内に空気の流れを発生させる LED バルブからの熱を取り除きます。

    自動車メーカーが選ぶ品質

    自動車メーカーが選ぶ品質

    今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。フィリップスは、主要な自動車メーカーに選ばれているサプライヤーです。

    3 年間の製品保証

    3 年間の製品保証

    路上での明るさ 2 倍の照明*

    運転上の安全と広い視野を確保するために、他の通行者の視界を遮ることなく、前方の路面を遠くまで明るく照らす必要があります。ヘッドランプとしての配光設計にこだわったフィリップス LED ヘッドライトは、ドライバーの視認性を最大限にまで高め、最も照明を必要とする路面を最大で 2 倍* の明るさで照射します（*一般的なハロゲンランプと比較した場合。ECE R112 クラス B に基づく試験基準に従い、市場を代表する自動車用照明器具上位 15 製品について実施）。

    明るく強力な LED 光が必要な場所をしっかり照射

    ルーメン値が高いバルブが実用面で明るいとは限りません。 LED から照射された光が純正バルブ配光で照射されるかが重要なのです。配光設計がしっかりなされていない場合、明るすぎる照射光は、路面を照射せず、対向車を幻惑させるグレアを発生する可能性があるからです。SafeBeam 技術を搭載した当製品は、純正ハロゲンバルブ配光に基づき、ヘッドランプに必要な部分に照射光を集中させます。照射光を正確にコントロールすることで、視認性をさらに高め、夜間や悪天候運転時のサポートをします。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      視認性とスタイルを両立
      Product highlight
      路面への照射光 +100% 増

    • 製品仕様

      Application
      • ハイビーム
      • ロービーム
      Base
      P43T
      色温度
      色温度：6200K
      寿命
      5000 時間
      Range
      X-tremeUltinon LED
      Technology
      LED
      Type
      LED ヘッドランプ用バルブ：H4 タイプ
      対応電圧（V）
      12
      ワット数（W）
      15+/-15％

    • ロジスティックデータ

      EAN
      8727900395471
      外装箱内の数量
      X2
      品番
      12902LPX2
      注文コード
      39547128

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    • 自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。