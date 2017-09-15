検索文字列

  • 視認性とスタイルを両立 視認性とスタイルを両立 視認性とスタイルを両立

    X-tremeUltinon LED 自動車用照明

    12832X1

    視認性とスタイルを両立

    鮮やかな白色のバックライト。最高の可視性と安全性を実現。周囲がよく見え、周囲からも目立ちます。耐熱性、耐振動性に優れた、極めて長寿命の製品です。

    さらに詳細をみる

    X-tremeUltinon LED 自動車用照明

    類似製品

    信号灯／インテリアライト をすべて表示

    視認性とスタイルを両立

    鮮やかで明るいライト

    • バルブタイプ：T16
    • 1 個入
    • 12 V
    鮮やかで明るいライト

    鮮やかで明るいライト

    自動車用の強力なキセノン白色 LED 照明で、自分と相手の視認性を向上。

    ECE ビームパターン準拠*

    ECE ビームパターン準拠*

    標準的なハロゲンランプのビームパターンに類似、あるいはより優れたビームパターンを示し、自分と相手の視認性を高めます。

    寿命 12 年

    寿命 12 年

    高い耐熱性と耐振動性

    3 年間の製品保証

    3 年間の製品保証

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      優れた性能を誇る LED
      Product highlight
      強烈な明るさの自動車用 LED 照明

    • 製品仕様

      Application
      バックランプ
      Base
      W2.1X9.5D
      色温度
      電球の数：1
      寿命
      12 年
      ルーメン
      200  lm
      Range
      X-tremeUltinon LED
      Technology
      LED
      Type
      T16
      対応電圧
      12  V
      ワット数
      3.4  W

    • 環境に配慮した仕様

      重金属
      • カドミウムフリー
      • 水銀フリー
      • 鉛フリー

    • パッケージデータ

      Packaging type
      ブリスターパック

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    • 自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。