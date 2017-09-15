X-tremeUltinon LED 自動車用照明
視認性とスタイルを両立
鮮やかな白色のバックライト。最高の可視性と安全性を実現。周囲がよく見え、周囲からも目立ちます。耐熱性、耐振動性に優れた、極めて長寿命の製品です。 さらに詳細をみる
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X-tremeUltinon LED 自動車用照明
鮮やかで明るいライト
自動車用の強力なキセノン白色 LED 照明で、自分と相手の視認性を向上。
ECE ビームパターン準拠*
標準的なハロゲンランプのビームパターンに類似、あるいはより優れたビームパターンを示し、自分と相手の視認性を高めます。
技術仕様
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セールスポイント
- Expected benefits
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優れた性能を誇る LED
- Product highlight
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強烈な明るさの自動車用 LED 照明
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製品仕様
- Application
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バックランプ
- Base
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W2.1X9.5D
- 色温度
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電球の数：1
- 寿命
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12 年
- ルーメン
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200
lm
- Range
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X-tremeUltinon LED
- Technology
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LED
- Type
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T16
- 対応電圧
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12
V
- ワット数
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3.4
W
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環境に配慮した仕様
- 重金属
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パッケージデータ
- Packaging type
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ブリスターパック
- 自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。
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