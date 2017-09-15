ECE ビームパターン準拠（フロントポジショニング機能）*

標準的なハロゲンランプのビームパターンに類似、あるいはより優れたビームパターンを示し、眩しい光で他の道路利用者の視界を遮りません。* LED 球に関する既存の ECE 規制はありません。ビームパターンの ECE 準拠の検証作業は、一般的に使われている複数の照明器具で、LED 球のビームパターンが ECE 認定のハロゲンランプのビームパターンに一致するものを使って行われています。