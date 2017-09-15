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    X-tremeUltinon LED ルームランプ／シグナルランプ用バルブ

    127996700KX1

    視認性とスタイルを両立

    フィリップス X-tremeUltinon LED T10 は、純正バルブからの印象を変えたいドライバーに最適です。色温度 6700K の蒼白光がナンバー灯の存在感を際立たせます。

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    X-tremeUltinon LED ルームランプ／シグナルランプ用バルブ

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    視認性とスタイルを両立

    配光角度が広く、様々な取付角度にも対応

    • LED：T10（W5W）
    • 電球の数：1
    • 12 V, 6700 K クールブルー
    • ライセンスランプ、ルームランプ
    3 年間の製品保証

    3 年間の製品保証

    配光角度が広く、様々な取付角度にも対応

    純正バルブからの交換で、車の印象をスタイリッシュに。またフィリップス Z-treme Ultinon / Ultinon シリーズの HID バルブや LED バルブとの色合わせにもオススメ。

    周囲 360 度に均一に光を拡散

    均一に光を分散する 360°の光学設計

    ECE ビームパターン準拠（フロントポジショニング機能）*

    標準的なハロゲンランプのビームパターンに類似、あるいはより優れたビームパターンを示し、眩しい光で他の道路利用者の視界を遮りません。* LED 球に関する既存の ECE 規制はありません。ビームパターンの ECE 準拠の検証作業は、一般的に使われている複数の照明器具で、LED 球のビームパターンが ECE 認定のハロゲンランプのビームパターンに一致するものを使って行われています。

    フィリップス CeraLight™ テクノロジー

    特許取得済みのフィリップス CeraLight™ テクノロジーが LED の長寿命を実現：最適な温度特性、最大冷却効果、LED の高い耐衝撃性・耐振動性、ヒートシンクベース設計により短絡から絶縁

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      視認性とスタイルを両立
      Product highlight
      輝く明るさの自動車用 LED 照明

    • 製品仕様

      Application
      • ルームランプ
      • ナンバープレートライト
      Base
      W2.1X9.5D
      色温度
      電球の数：1
      Homologation ECE
      未取得
      寿命
      12 年
      ルーメン
      50  lm
      ECE マーク
      -
      Range
      X-tremeUltinon LED
      Technology
      LED
      Type
      LED：T10（W5W）
      対応電圧
      12  V
      ワット数
      1  W

    • 光の特性

      Color temperature
      6700K

    • 電源仕様

      ワット数
      0.9  W

    • 注文情報

      Order entry
      127996700KX1

    • ロジスティックデータ

      外装箱内の数量
      X1
      品番
      127996700KX1
      注文コード（日本）
      39365130
      EAN（日本）
      8727900393651

    • パッケージデータ

      EAN1
      8727900393651

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