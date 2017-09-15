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視認性とスタイルを両立
フィリップス X-tremeUltinon LED T10 は、純正バルブからの印象を変えたいドライバーに最適です。色温度 6700K の蒼白光がナンバー灯の存在感を際立たせます。さらに詳細をみる
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純正バルブからの交換で、車の印象をスタイリッシュに。またフィリップス Z-treme Ultinon / Ultinon シリーズの HID バルブや LED バルブとの色合わせにもオススメ。
均一に光を分散する 360°の光学設計
標準的なハロゲンランプのビームパターンに類似、あるいはより優れたビームパターンを示し、眩しい光で他の道路利用者の視界を遮りません。* LED 球に関する既存の ECE 規制はありません。ビームパターンの ECE 準拠の検証作業は、一般的に使われている複数の照明器具で、LED 球のビームパターンが ECE 認定のハロゲンランプのビームパターンに一致するものを使って行われています。
特許取得済みのフィリップス CeraLight™ テクノロジーが LED の長寿命を実現：最適な温度特性、最大冷却効果、LED の高い耐衝撃性・耐振動性、ヒートシンクベース設計により短絡から絶縁
セールスポイント
製品仕様
光の特性
電源仕様
注文情報
ロジスティックデータ
パッケージデータ
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