フィリップスクオリティ

100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。