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    X-tremeUltinon LED フォグランプ用 LED バルブ

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    より明るく、見やすく、より強く。

    フィリップス X-tremeUltinon LED フォグランプは、色温度 2700K の悪天候用に最適なイエロー色を採用。また特許取得済みの 2 つの技術 SafeBeam と AirFlux 採用。Safe Beam はグレア光を極力抑え、運転時に必要な照らしたい路面に 200％の LED 光を照射します。また LED から生まれる熱を AirFlux により効率よく排出し LED のパフォーマンスを維持します。

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    X-tremeUltinon LED フォグランプ用 LED バルブ

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    より明るく、見やすく、より強く。

    LED ならではのスタイリッシュな明るさと安心の配光設計を備えた LED フォグバルブ

    • LED フォグランプ用バルブ（H8/H11/H16 共用タイプ）
    • 色温度：2700K イエロー
    • 明るさ 200％アップ
    • 純正バルブ配光で明るさ向上
    明るく強力な LED 光が必要な場所をしっかり照射

    明るく強力な LED 光が必要な場所をしっかり照射

    ルーメン値が高いバルブが実用面で明るいとは限りません。 LED から照射された光が純正バルブ配光で照射されるかが重要なのです。配光設計がしっかりなされていない場合、明るすぎる照射光は、路面を照射せず、対向車を幻惑させるグレアを発生する可能性があるからです。SafeBeam 技術を搭載した当製品は、純正ハロゲンバルブ配光に基づき、フォグランプに必要な部分に照射光を集中させます。照射光を正確にコントロールすることで、視認性をさらに高め、夜間や悪天候運転時のサポートをします。

    悪天候に適した色温度：2700K

    色温度：2700K のフィリップス X-tremeUltinon LED フォグランプは、イエロー LED 光が霧や濡れた路面の乱反射を軽減し、悪天候での視認性を高めます。

    白熱球からの交換で手軽に LED 化

    フィリップス X-treme Ultinon LED フォグランプは、フォグランプに装着されている純正ハロゲンバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。2700K のイエロー LED 光がフォグランプの存在感を際立たせます。

    耐久性に優れた LED フォグランプ用バルブ

    明るくスタイリッシュなフォグランプ用バルブを手に入れたいが、バルブがすぐに切れるようでは困ります。これが従来のフォグランプの欠点でした。強力な光を放つバルブはそれだけ寿命も短かったのです。その一方で LED は高い照度を保ちながらも大幅に長寿命化できます。フィリップス X-tremeUltinon LED 製品は、AirFlux という排熱技術により、LED のパフォーマンスを維持し LED の長寿命につなげます。

    さらに耐用年数を伸ばす革新的な熱管理システム

    LED フォグランプは発熱するため、排熱／放熱をする必要があります。フィリップスの AirFlux／AirCool は排熱システムにあたります。フィリップス X-treme Ultinon LED フォグランプシリーズは AirFlux という技術で排熱を行なっています。ヒートシンクが煙突状の形状をしており、ファンを使わずにヒートシンク内に空気の流れを発生させる自然空冷式。これにより熱を取り除き、製品の長寿命化につなげています。

    フィリップスクオリティ

    100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

    3 種類の変換コネクターを同梱

    ドライバーボックス一体型のコンパクトなデザインだから、純正ハロゲンバルブと交換するだけ。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED ヘッドライト装着車輌など、一部取付できない車種があります）。

    色温度 2700K がもたらす乱反射を軽減するイエロー光

    色温度：2700K のフィリップス X-tremeUltinon LED フォグランプは、悪天候時の乱反射を軽減するイエロー光を照射します。明瞭な視界によって障害物をすばやく発見でき、安全な走行ラインを選択できます。明るい光によって前方に目を凝らす必要性が軽減されるため、より快適で楽しい夜間走行を体験できます。

    明るさ 200％アップで優れた視認性を実現

    夜間走行や悪天候運転時は、日中の運転に比べてヘッドライト/フォグランプの照射光に頼るでしょう。明るい LED 照射光を放つフィリップス X-treme Ultinon LED フォグランプシリーズは、純正ハロゲンバルブからのドレスアップはもちろんのこと、視認性は最高で 200％改善されます。前方の視認性が高まれば、操縦の正確性と反応速度が上がり、走行の安全性も高まります。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      純正バルブ配光で明るさ向上
      Product highlight
      鮮やかなイエローライト

    • 製品仕様

      Application
      フォグランプ
      ベース
      PGJ19-1、PGJ19-2、PGJ19-3
      指定 LED タイプ
      LED フォグランプ（H8/H11/H16 共用タイプ）
      Homologation ECE
      未取得
      Range
      X-tremeUltinon LED
      技術的仕様
      • AirFlux
      • IP65
      • SafeBeam
      Technology
      LED
      Type
      • H8
      • H11
      • H16

    • 寿命

      寿命
      最長 12 年

    • 光の特性

      Lumens
      840
      Color temperature
      2700K

    • 電源仕様

      対応電圧
      12  V

    • 注文情報

      Order entry
      12793UNIX2JP
      Ordering code
      39643030

    • パッケージデータ

      Packaging type
      X2
      EAN1
      8727900396430
      EAN3
      8727900396447

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