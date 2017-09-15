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6500K の蒼白 LED 光へ
運転中の安全性とスタイルの両方をかなえる、鮮やかなアンバー色のフィリップス X-tremeUltinon LED ウィンカー［〜WY21W］に変えてみませんか。パワフルで正確、見た目もスマート、安全かつスタイリッシュに方向指示を行うことができます。さらに詳細をみる
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純正バルブからの交換で、車の印象をスタイリッシュに。またフィリップス X-treme Ultinon／Ultinon シリーズの HID バルブや LED バルブとの色合わせにもオススメ。
LED バルブへの交換は「自分と相手の視認性を高める」「ドレスアップ」が可能です。ストップ／ブレーキランプにはより明るい鮮明な赤色 LED 光を、ポジション/バックランプには明るい白色 LED 光。フィリップスの Ultinon LED シリーズは各種用途にあった LED バルブを取り揃えています。
フィリップス LED ウィンカーの色鮮やかなアンバーカラーは、周囲の通行者にドライバーの意図をはっきりと伝え、ドライバー自身と周囲の安全を高めます。
フィリップスのエクストリームアルティノン LED バルブシリーズは、リフレクターを活かした配光により LED 光の分散機能を高め、後退、停止、ウインカー問わず、照らされるべき場所に確実に照射されるように設計されています。広範囲で均等な光の照射により、明るく照らされるだけでなく、相手のドライバーによる被視認性も高まります。
100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。
純正バルブ同等サイズのため、純正白熱球バルブと交換するだけ。手軽に LED への交換が可能です。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED テールランプ装着車輌など、一部取付できない車種があります）。
フィリップス X-tremeUltinon LED シリーズは LED 特有のホワイト光が明るく車内を照らし出します。もちろん明るく照らすという実用面だけでなく、純正バルブからの交換で色味も代わるため、ドレスアップにも最適です。
セールスポイント
製品仕様
寿命
光の特性
電源仕様
注文情報
パッケージデータ
梱包製品情報
外装箱情報
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