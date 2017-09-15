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    X-tremeUltinon LED シグナルランプ用バルブ

    12763X2

    6500K の蒼白 LED 光へ

    運転中の安全性とスタイルの両方をかなえる、鮮やかなアンバー色のフィリップス X-tremeUltinon LED ウィンカー［〜WY21W］に変えてみませんか。パワフルで正確、見た目もスマート、安全かつスタイリッシュに方向指示を行うことができます。

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    X-tremeUltinon LED シグナルランプ用バルブ

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    6500K の蒼白 LED 光へ

    ソフトな蒼白光でヘッドランプまわりをスタイリッシュに演出

    • バルブタイプ：WY21W
    • 12 V、鮮やかなアンバー
    • 純正バルブ配光で明るさ向上
    • ウィンカー

    ヘッドライトのフィリップス製 HID バルブや LED バルブの色合わせに

    純正バルブからの交換で、車の印象をスタイリッシュに。またフィリップス X-treme Ultinon／Ultinon シリーズの HID バルブや LED バルブとの色合わせにもオススメ。

    白熱球からの交換で手軽に LED 化

    LED バルブへの交換は「自分と相手の視認性を高める」「ドレスアップ」が可能です。ストップ／ブレーキランプにはより明るい鮮明な赤色 LED 光を、ポジション/バックランプには明るい白色 LED 光。フィリップスの Ultinon LED シリーズは各種用途にあった LED バルブを取り揃えています。

    鮮やかなアンバーのウィンカーで視認性が向上

    フィリップス LED ウィンカーの色鮮やかなアンバーカラーは、周囲の通行者にドライバーの意図をはっきりと伝え、ドライバー自身と周囲の安全を高めます。

    均一に光を分散して視認性を向上

    フィリップスのエクストリームアルティノン LED バルブシリーズは、リフレクターを活かした配光により LED 光の分散機能を高め、後退、停止、ウインカー問わず、照らされるべき場所に確実に照射されるように設計されています。広範囲で均等な光の照射により、明るく照らされるだけでなく、相手のドライバーによる被視認性も高まります。

    フィリップスクオリティ

    100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

    3 種類の変換コネクターを同梱

    純正バルブ同等サイズのため、純正白熱球バルブと交換するだけ。手軽に LED への交換が可能です。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED テールランプ装着車輌など、一部取付できない車種があります）。

    耐久性に優れ、長持ちする LED ルームランプ

    フィリップス X-tremeUltinon LED シリーズは LED 特有のホワイト光が明るく車内を照らし出します。もちろん明るく照らすという実用面だけでなく、純正バルブからの交換で色味も代わるため、ドレスアップにも最適です。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      純正バルブ配光で明るさ向上

    • 製品仕様

      Application
      ウィンカー
      Homologation ECE
      ECE マーク
      -
      Range
      X-tremeUltinon LED
      Technology
      LED
      Type
      WY21W

    • 寿命

      寿命
      最長 12 年

    • 光の特性

      Lumens
      180 lm
      Color temperature
      鮮やかなアンバー色

    • 電源仕様

      ワット数
      5.5  W
      対応電圧
      12  V

    • 注文情報

      Order entry
      12763X2
      Ordering code
      39577830

    • パッケージデータ

      Packaging type
      X2
      EAN1
      8727900387049
      EAN3
      8727900395785

    • 梱包製品情報

      Length
      6.8  cm
      Width
      2.8  cm
      Height
      9.2  cm
      Pack Quantity
      2
      MOQ (for professionals)
      20

    • 外装箱情報

      Length
      19.5  cm
      Width
      15.1  cm
      Height
      8.5  cm
      1 箱あたりの総重量
      0.6  kg

    Badge-D2C

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    • 自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。
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