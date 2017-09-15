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    CrystalVision ヘッドライト

    12342CVSM

    ウインカーの映り込みを軽減

    フィリップス CrystalVision ハロゲンヘッドランプは、色温度 4300K のクリアな白色光と明るさのベストバランスです。青色コーティングと先端のシルバー仕上げで、よりスタイリッシュに。

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    CrystalVision ヘッドライト

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    ウインカーの映り込みを軽減

    4300K の明るい発色光

    • バルブタイプ：H4
    • 2 + 2 個入
    • 12V、60/55W
    • スタイル
    ヘッドライトに白さと明るさをもたらすバルブ

    ヘッドライトに白さと明るさをもたらすバルブ

    フィリップス CrystalVision ヘッドランプは、白さと明るさをヘッドライトに求めるドライバーに最適です。クリスタルヴィジョンシリーズは先端のシルバーコーティングはスタイリッシュでありながら、ブルーコーティングがもたらす 4300K のクリアな白色光は視認性を高めてくれます。

    紫外線（UV）をカットするフィリップスの自動車用照明

    紫外線（UV）をカットするフィリップスの自動車用照明

    有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

    装着箇所に合わせ、多種多様な製品ラインナップ

    装着箇所に合わせ、多種多様な製品ラインナップ

    どのランプに装着するバルブをお探しですか？フィリップスはハイビーム、ロービーム、フロントフォグ、ウインカー（フロント、サイド、リア）、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバー灯、ルームランプなど、車のランプ部分に装着可能なバルブを提供します。

    安全を確保するために、両方のヘッドランプを同時に交換しましょう

    安全を確保するために、両方のヘッドランプを同時に交換しましょう

    ヘッドライト左右の明るさを均等にするために、一組単位で交換することを強くお勧めします

    高級感を添えるマッチングカラーの明るい白色光

    魅力的な色合わせの 2 色の T10 ポジションランプを備えた CrystalVision は、高級感のある自動車照明を提供します。

    高品質のクオーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明

    UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。*石英ガラス採用は H1、H4、H7、H8、H11

    防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明

    熱温度衝撃には、石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

    フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。

    フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      スタイル
      Product highlight
      4300K

    • 製品仕様

      Application
      • ハイビームの強化
      • ハイビーム
      • ロービーム
      ベース
      P43t-38
      名称
      LED ヘッドランプ用バルブ：H4 タイプ
      Homologation ECE
      未取得
      ECE マーク
      Range
      CrystalVision
      Technology
      ハロゲン
      バルブタイプ
      LED ヘッドランプ用バルブ：H4 タイプ

    • 寿命

      寿命
      B3/Tc = 300/500

    • 光の特性

      色温度
      4300  K
      色温度
      4300  K
      Lumens
      1100 ±15%

    • 電源仕様

      Voltage
      12  V
      ワット数
      60/55  W

    • 注文情報

      Order entry
      12342CVSM
      Ordering code
      36634130

    • パッケージデータ

      Packaging type
      SMA
      EAN1
      8711500489814
      EAN3
      8711500489821

    • 梱包製品情報

      Gross weight per piece
      103.9  g
      Length
      11  cm
      Width
      5.3  cm
      Height
      13.3  cm
      1 箱あたりの本体重量
      42  g
      Pack Quantity
      4
      MOQ (for professionals)
      5

    Badge-D2C

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