明るさ 160％アップで優れた視認性を実現

夜間走行の難易度は、ヘッドライトの性能に大きく左右されます。安全な運転には、前方視野と周辺視野をともに良好に保つことが重要です。明るいビームを放つフィリップス Ultinon LED ヘッドランプなら、視認性は最高で 160％改善されます。LED ヘッドランプの日光のような明るさを一度味わってしまえば、もう他のタイプに戻ることは難しいでしょう。視認性が高まれば、操縦の正確性と反応速度が上がり、走行の安全性も高まります。暗闇をものともしないフィリップスの LED ヘッドランプは、より安心で確実な夜間走行をお約束します。