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    Ultinon LED ヘッドランプ用 LED バルブ

    11972ULX2

    ワンランクアップした白色光

    フィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、色温度 6000 ケルビンの LED ホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。

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    Ultinon LED ヘッドランプ用 LED バルブ

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    ワンランクアップした白色光

    コンパクトで強力な白色 LED

    • LED ヘッドランプ用バルブ：H7 タイプ
    • 6000K
    • 明るさ 160％アップ
    • ドライバーボックス一体型
    フィリップスクオリティ

    フィリップスクオリティ

    100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

    明るさ 160％アップで優れた視認性を実現

    夜間走行の難易度は、ヘッドライトの性能に大きく左右されます。安全な運転には、前方視野と周辺視野をともに良好に保つことが重要です。明るいビームを放つフィリップス Ultinon LED ヘッドランプなら、視認性は最高で 160％改善されます。LED ヘッドランプの日光のような明るさを一度味わってしまえば、もう他のタイプに戻ることは難しいでしょう。視認性が高まれば、操縦の正確性と反応速度が上がり、走行の安全性も高まります。暗闇をものともしないフィリップスの LED ヘッドランプは、より安心で確実な夜間走行をお約束します。

    ドライバーボックス一体型

    フィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、ドライバーボックス（LED の明るさや消費電力などをコントロール）がバルブ本体に組み込まれています。車種によっては十分な取付スペースが確保できない場合もあるため、ドライバーボックス一体型にすることで製品取付時の省スペース化を実現します。これにより灯具へ取付時に奥行きスペースに悩まされていた車輌への取付を可能にします。

    長く使える自動車用 LED バルブ

    明るくスタイリッシュなヘッドランプバルブを手に入れたいが、バルブがすぐに切れるようでは困ります。これが従来のヘッドライトの欠点でした。強力な光を放つバルブはそれだけ寿命も短かったのです。その一方で LED は高い照度を保ちながらも大幅に長寿命化できます。フィリップス Ultinon LED シリーズは、最大 8 年とさらに優れた耐久性が期待できます。

    リフレクターヘッドライト専用

    フィリップス Ultinon LED ヘッドライトバルブ（H7 タイプ）は、リフレクタータイプのヘッドライト専用品になります（プロジェクタータイプのヘッドライトには装着できません）。

    色温度 6000K がもたらす明瞭な白色光

    6000 ケルビンの色温度に達するフィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、昼の光のような明るい白色光を生み出しています。視野がはっきりすることで、障害物等を見つけやすくなり、より安全な運転が可能になります。また明るいライトにより、目をこらして前方の地形を確認する必要がないため、夜の運転を快適に楽しむことができます。

    3 種類の変換コネクターを同梱

    ドライバーボックス一体型のコンパクトなデザインだから、純正ハロゲンバルブと交換するだけ。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED ヘッドライト装着車輌など、一部取付できない車種があります）。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      ドライバーボックス一体型
      Product highlight
      ワンランクアップした白色光

    • 製品仕様

      Application
      • ハイビーム
      • ロービーム
      ベース
      PX26d
      指定 LED タイプ
      LED ヘッドランプ用バルブ：H7 タイプ
      Homologation ECE
      未取得
      Range
      Ultinon LED
      技術的仕様
      ドライバーボックス一体型
      Technology
      LED
      Type
      H7

    • 寿命

      寿命
      最大で 8 年

    • 光の特性

      Lumens
      1100
      Color temperature
      6000K

    • 電源仕様

      ワット数
      14  W
      対応電圧
      12  V

    • 注文情報

      Order entry
      11972ULX2
      Ordering code
      39848931

    • パッケージデータ

      Packaging type
      X2
      EAN1
      8727900398472
      EAN3
      8727900398540

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