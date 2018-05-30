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ワンランクアップした白色光
フィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、色温度 6000 ケルビンの LED ホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。さらに詳細をみる
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100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。
夜間走行の難易度は、ヘッドライトの性能に大きく左右されます。安全な運転には、前方視野と周辺視野をともに良好に保つことが重要です。明るいビームを放つフィリップス Ultinon LED ヘッドランプなら、視認性は最高で 160％改善されます。LED ヘッドランプの日光のような明るさを一度味わってしまえば、もう他のタイプに戻ることは難しいでしょう。視認性が高まれば、操縦の正確性と反応速度が上がり、走行の安全性も高まります。暗闇をものともしないフィリップスの LED ヘッドランプは、より安心で確実な夜間走行をお約束します。
フィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、ドライバーボックス（LED の明るさや消費電力などをコントロール）がバルブ本体に組み込まれています。車種によっては十分な取付スペースが確保できない場合もあるため、ドライバーボックス一体型にすることで製品取付時の省スペース化を実現します。これにより灯具へ取付時に奥行きスペースに悩まされていた車輌への取付を可能にします。
明るくスタイリッシュなヘッドランプバルブを手に入れたいが、バルブがすぐに切れるようでは困ります。これが従来のヘッドライトの欠点でした。強力な光を放つバルブはそれだけ寿命も短かったのです。その一方で LED は高い照度を保ちながらも大幅に長寿命化できます。フィリップス Ultinon LED シリーズは、最大 8 年とさらに優れた耐久性が期待できます。
フィリップス Ultinon LED ヘッドライトバルブ（H7 タイプ）は、リフレクタータイプのヘッドライト専用品になります（プロジェクタータイプのヘッドライトには装着できません）。
6000 ケルビンの色温度に達するフィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、昼の光のような明るい白色光を生み出しています。視野がはっきりすることで、障害物等を見つけやすくなり、より安全な運転が可能になります。また明るいライトにより、目をこらして前方の地形を確認する必要がないため、夜の運転を快適に楽しむことができます。
ドライバーボックス一体型のコンパクトなデザインだから、純正ハロゲンバルブと交換するだけ。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED ヘッドライト装着車輌など、一部取付できない車種があります）。
セールスポイント
製品仕様
寿命
光の特性
電源仕様
注文情報
パッケージデータ
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